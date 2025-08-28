Можно ли списать долги за ЖКХ через банкротство: разбор по шагам

Законодательная база
Согласно закону №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», коммунальные долги можно включить в реестр кредиторов наравне с кредитами и займами. Для этого управляющая компания или ресурсоснабжающая организация подаёт требования в арбитражный суд.
Задолженность, образовавшаяся до банкротства, списывается.
Новые начисления, появившиеся во время процедуры, считаются текущими платежами. Их нужно оплачивать, иначе они останутся за вами.
С июля 2025 года заработала система упрощённого взыскания долгов ЖКХ через ГИС ЖКХ и электронные судебные приказы. Это ускоряет взыскание, но саму процедуру банкротства не отменяет.
Подготовка к банкротству
Оцените долг. Если он превышает 500 000 ₽ и просрочка больше 3 месяцев — подача в суд обязательна. При меньших суммах банкротство можно инициировать добровольно.
Выберите процедуру.
Долг от 25 000 до 1 млн ₽, имущества нет, исполнительное производство закрыто → упрощённое банкротство через МФЦ.
В остальных случаях → только арбитражный суд.
Составьте заявление. Важно указать всех кредиторов: банки, МФО, УК, ТСЖ. Если кого-то забудете — долг не спишут.
Соберите документы. Паспорт, договоры, выписки, справки о задолженности, решения судов, документы приставов.
Проверьте исполнительные производства. Закрытые дела — плюс, активные — значит, упрощённое банкротство не подойдёт.
Что происходит во время процедуры
Приставы приостанавливают удержания, аресты и списания.
Кредиторы перестают начислять штрафы и пени.
Контроль над имуществом и счетами переходит к финансовому управляющему.
Управляющие компании предъявляют требования только через него, что снижает давление.
Для должника это означает передышку: долги фиксируются, новые санкции не появляются, есть время спокойно пройти процедуру.
Как добиться перерасчёта после списания
Получите судебное определение о завершении процедуры.
Напишите заявление в УК или расчётный центр с приложением решения суда, паспорта и выписки по лицевому счёту.
Дождитесь перерасчёта и сохраните документы (справку и обновлённую квитанцию).
Если перерасчёт игнорируют — обращайтесь в Роспотребнадзор или прокуратуру.
⚠️ Помните: списываются только «старые» долги. Текущие счета за свет, воду и тепло платить придётся.
Если квартира в долевой собственности
Здесь долги делятся пропорционально долям. Списывается только ваша часть, а совладельцы должны оплатить свою.
Пример: долг 120 000 ₽, ваша доля — 50%. После банкротства спишут 60 000 ₽, остальное обязан заплатить второй собственник.
Чтобы избежать конфликтов, лучше согласовать действия с совладельцами или пройти процедуру совместно.
Итог
Банкротство — рабочий инструмент для списания долгов по ЖКХ, но не панацея. Чтобы реально освободиться от обязательств, важно грамотно включить задолженность в реестр кредиторов и не забывать оплачивать новые начисления. Только так процедура даст финансовую передышку и защитит от дальнейшего давления.
