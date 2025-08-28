ЦОК КПП БСН 27.08 Мобильная
Артем Староверов
Банкротство физических лиц

Можно ли списать долги за ЖКХ через банкротство: разбор по шагам

Банкротство физлица в России — это не только шанс избавиться от кредитов, но и возможность законно списать задолженность за коммунальные услуги. Но работает это не всегда: часть долгов действительно «сгорает», а часть придется платить. Разберем, какие именно обязательства можно обнулить и как правильно пройти процедуру.

Законодательная база

Согласно закону №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», коммунальные долги можно включить в реестр кредиторов наравне с кредитами и займами. Для этого управляющая компания или ресурсоснабжающая организация подаёт требования в арбитражный суд.

  • Задолженность, образовавшаяся до банкротства, списывается.

  • Новые начисления, появившиеся во время процедуры, считаются текущими платежами. Их нужно оплачивать, иначе они останутся за вами.

С июля 2025 года заработала система упрощённого взыскания долгов ЖКХ через ГИС ЖКХ и электронные судебные приказы. Это ускоряет взыскание, но саму процедуру банкротства не отменяет.

Подготовка к банкротству

  1. Оцените долг. Если он превышает 500 000 ₽ и просрочка больше 3 месяцев — подача в суд обязательна. При меньших суммах банкротство можно инициировать добровольно.

  2. Выберите процедуру.

  • Долг от 25 000 до 1 млн ₽, имущества нет, исполнительное производство закрыто → упрощённое банкротство через МФЦ.

  • В остальных случаях → только арбитражный суд.

  1. Составьте заявление. Важно указать всех кредиторов: банки, МФО, УК, ТСЖ. Если кого-то забудете — долг не спишут.

  2. Соберите документы. Паспорт, договоры, выписки, справки о задолженности, решения судов, документы приставов.

  3. Проверьте исполнительные производства. Закрытые дела — плюс, активные — значит, упрощённое банкротство не подойдёт.

Что происходит во время процедуры

  • Приставы приостанавливают удержания, аресты и списания.

  • Кредиторы перестают начислять штрафы и пени.

  • Контроль над имуществом и счетами переходит к финансовому управляющему.

  • Управляющие компании предъявляют требования только через него, что снижает давление.

Для должника это означает передышку: долги фиксируются, новые санкции не появляются, есть время спокойно пройти процедуру.

Как добиться перерасчёта после списания

  1. Получите судебное определение о завершении процедуры.

  2. Напишите заявление в УК или расчётный центр с приложением решения суда, паспорта и выписки по лицевому счёту.

  3. Дождитесь перерасчёта и сохраните документы (справку и обновлённую квитанцию).

Если перерасчёт игнорируют — обращайтесь в Роспотребнадзор или прокуратуру.

⚠️ Помните: списываются только «старые» долги. Текущие счета за свет, воду и тепло платить придётся.

Если квартира в долевой собственности

Здесь долги делятся пропорционально долям. Списывается только ваша часть, а совладельцы должны оплатить свою.

Пример: долг 120 000 ₽, ваша доля — 50%. После банкротства спишут 60 000 ₽, остальное обязан заплатить второй собственник.

Чтобы избежать конфликтов, лучше согласовать действия с совладельцами или пройти процедуру совместно.

Итог

Банкротство — рабочий инструмент для списания долгов по ЖКХ, но не панацея. Чтобы реально освободиться от обязательств, важно грамотно включить задолженность в реестр кредиторов и не забывать оплачивать новые начисления. Только так процедура даст финансовую передышку и защитит от дальнейшего давления.

Артем Староверов



Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования



