Можно ли списать долги за ЖКХ через банкротство: разбор по шагам

Согласно закону №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», коммунальные долги можно включить в реестр кредиторов наравне с кредитами и займами. Для этого управляющая компания или ресурсоснабжающая организация подаёт требования в арбитражный суд.

Задолженность, образовавшаяся до банкротства, списывается.

Новые начисления, появившиеся во время процедуры, считаются текущими платежами. Их нужно оплачивать, иначе они останутся за вами.

С июля 2025 года заработала система упрощённого взыскания долгов ЖКХ через ГИС ЖКХ и электронные судебные приказы. Это ускоряет взыскание, но саму процедуру банкротства не отменяет.