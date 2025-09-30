Что будет, если не платить микрозайм в 2025 году

Чем микрозаймы отличаются от банковских кредитов
Микрофинансовые компании выдают небольшие суммы на короткие сроки — от пары дней до года. В 2025 году лимиты по займам установлены Банком России: в МФК можно занять до миллиона рублей, в МКК — до 500 тысяч, но на практике речь идёт о десятках тысяч. Ставки ограничены 0,8% в день, или примерно 292% годовых, и переплата не может превышать 130% от суммы долга.
Даже с такими ограничениями микрозаймы остаются гораздо дороже потребительских кредитов в банках, где средняя ставка не превышает 30% годовых. Именно поэтому при просрочке долг растёт очень быстро.
Можно ли не возвращать долг
Полностью отказаться от выплат без последствий невозможно. Закон предусматривает лишь временные меры поддержки. Например, кредитные каникулы могут дать заемщику, если сумма долга не превышает 450 тысяч рублей, а доход официально сократился не менее чем на 30%. Срок отсрочки — до полугода, но воспользоваться такой льготой можно только один раз.
Индивидуальные отсрочки иногда предлагают и сами МФО, однако это скорее исключение. Для участников СВО предусмотрена отдельная мера — кредитная амнистия, то есть полное списание долгов, но только для ограниченной категории военнослужащих и добровольцев.
Чем грозит невыплата
Если заемщик перестает платить, последствия наступают довольно быстро. Первым делом портится кредитная история: все просрочки фиксируются в БКИ и снижают рейтинг. Дальше начинают начисляться пени — до 0,1% за каждый день задержки.
МФО активно используют коллекторов: долг могут передать как внутренней службе взыскания, так и продать агентству. На действия недобросовестных коллекторов можно пожаловаться в ФССП, но сам долг от этого никуда не исчезнет.
Следующий шаг — суд. Поскольку договор займа заключается официально, у МФО почти всегда есть все основания для выигрыша. После решения суда дело передают приставам: возможен арест счетов, ограничение распоряжения имуществом и продажа ценного имущества для погашения долга.
Что делать, если платить нечем
Наиболее разумный шаг — не скрываться, а заранее искать выход. Можно попробовать договориться о реструктуризации или рефинансировании займа. Иногда помогает займ у родственников или быстрая продажа имущества, чтобы закрыть долг и остановить рост переплаты.
Для тех, у кого долгов слишком много, остаётся вариант банкротства. Если сумма не превышает 500 тысяч рублей, подать заявление можно через МФЦ в упрощённом порядке. При больших долгах процедура проводится через суд. Банкротство позволяет списать задолженность, но накладывает ограничения: нельзя занимать руководящие должности и приходится уведомлять банки о своём статусе.
Что в итоге?
Микрозаймы — быстрый способ занять деньги, но при невыплате последствия могут оказаться разрушительными: от испорченной кредитной истории до суда и потери имущества. Лучше всего при первых признаках проблем обращаться в МФО, договариваться о новых условиях или рассматривать процедуру банкротства. Чем раньше начать решать вопрос, тем меньше будут потери.
Начать дискуссию