Что будет, если не платить микрозайм в 2025 году

Чем микрозаймы отличаются от банковских кредитов

Микрофинансовые компании выдают небольшие суммы на короткие сроки — от пары дней до года. В 2025 году лимиты по займам установлены Банком России: в МФК можно занять до миллиона рублей, в МКК — до 500 тысяч, но на практике речь идёт о десятках тысяч. Ставки ограничены 0,8% в день, или примерно 292% годовых, и переплата не может превышать 130% от суммы долга.

Даже с такими ограничениями микрозаймы остаются гораздо дороже потребительских кредитов в банках, где средняя ставка не превышает 30% годовых. Именно поэтому при просрочке долг растёт очень быстро.