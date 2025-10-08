Рефинансирование кредита в 2025 году: что изменилось и когда это действительно выгодно

Что такое рефинансирование и зачем оно нужно

Рефинансирование — это оформление нового кредита для погашения действующего. По сути, вы переводите долг из одного банка в другой, получая возможность платить на новых условиях.

Главная цель — снижение переплаты. Если ставка по вашему кредиту выше текущих рыночных значений, новый договор позволит сэкономить. Иногда рефинансирование используют, чтобы снизить ежемесячный платёж: срок кредита увеличивается, нагрузка на бюджет уменьшается, но общая переплата растёт.

Ещё одна причина — объединение нескольких кредитов. Например, можно объединить потребительский, автокредит и долг по карте в один договор. Это упрощает контроль за платежами и часто позволяет снизить ставку.

Иногда решающим фактором становится сервис: удобный онлайн-банк, отсутствие штрафов за досрочное погашение или навязанных страховок. Рефинансирование — это также способ сменить неудобный банк на более лояльный.