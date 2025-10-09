Как увеличить лимит по кредитке и не вызвать подозрений у банка

Что вообще такое кредитный лимит и почему он не резиновый

Кредитный лимит — это доверие, выраженное в рублях. Банк готов рискнуть ровно той суммой, которую считает вы способным вернуть. В отличие от обычного кредита, лимит не фиксируется навсегда — он живёт, дышит и зависит от вашего поведения.

Используете карту часто, но без нарушений? Лимит вырастет. Пропускаете платежи, игнорируете уведомления — система посчитает вас «зоной риска» и обрежет кредитное плечо до символических величин.

Важно понимать: повышение лимита — это не награда, а пересмотр уровня доверия.