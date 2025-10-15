Как банкротство одного из супругов влияет на общее имущество и кредиты

Банкротство — не только способ избавиться от долгов, но и серьёзное испытание для семьи. Когда один из супругов подаёт заявление через МФЦ, последствия касаются не только его личных обязательств, но и совместно нажитого имущества. Разберём, как это работает на практике и что можно сделать, чтобы защитить семейные активы.

Как работает внесудебное банкротство через МФЦ

С 2020 года в России действует упрощённая процедура внесудебного банкротства — через МФЦ (многофункциональные центры). Она бесплатна, занимает около полугода и подходит тем, кто не имеет имущества и не зарабатывает выше прожиточного минимума.

Главные условия:

общий долг — до 1 млн рублей ;

все исполнительные производства завершены;

у должника нет имущества, которое можно продать для погашения долгов.

Заявление подают в МФЦ по месту жительства, а после проверки данных сведения вносят в Единый федеральный реестр банкротов. Через 6 месяцев долги списываются — если не обнаружены нарушения или скрытые активы.

Важно понимать, что информация о банкротстве становится публичной и влияет на финансовую репутацию: банки и микрофинансовые организации будут внимательнее проверять кредитную историю в будущем.

Пример из практики

К нам обратилась читательница с долгом около 500 тысяч рублей. Она подходит под условия внесудебного банкротства: сумма меньше миллиона, но нужно подтвердить, что нет доходов и имущества.

Если на неё оформлены автомобиль, дача или даже доля в квартире, МФЦ откажет — такие активы нужно учитывать в конкурсной массе. Аналогично, если есть стабильный доход выше прожиточного минимума, заявление не примут — придётся идти в суд.

Таким образом, при подготовке важно заранее оценить все активы и источники дохода, включая пособия и пенсии.

Как банкротство повлияет на второго супруга

Даже если заявление подаёт только один из супругов, последствия часто касаются обоих.

Совместное имущество. Всё, что куплено в браке, считается общим — независимо от того, на кого оформлено. Если у супруги начинается банкротство, её доля в совместном имуществе включается в конкурсную массу. После продажи половину суммы передают кредиторам, а вторую — супругу.

Общие кредиты и поручительства. Если супруг подписывал договор как созаемщик или поручитель, его ответственность сохраняется. После банкротства жены банк вправе взыскать оставшуюся сумму с мужа.

Кредитная репутация семьи. Формально кредитная история не «передаётся» между супругами, но банки при анализе новых заявок учитывают общий семейный контекст — особенно если доходы и имущество декларируются совместно.

Чтобы минимизировать риски, юристы советуют заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества. Так можно выделить активы, которые не войдут в конкурсную массу, если один из супругов обанкротится. Главное — сделать это заранее, иначе кредиторы могут оспорить соглашение как попытку скрыть имущество.

Дополнительные обстоятельства, которые влияют на процедуру

Декретный отпуск. Женщина может подать заявление на банкротство во время декрета. Детские пособия не подлежат взысканию, а суды обычно учитывают, что доход семьи временно снижен.

Инвалидность. Она подтверждает ограниченные возможности работать, но не гарантирует автоматическое списание долгов. Если есть имущество или регулярные поступления, МФЦ может отказать.

Социальное положение. При рассмотрении дел суды часто принимают во внимание иждивенцев, возраст, состояние здоровья и уровень дохода. Но скрывать имущество или доходы категорически нельзя — это основание для прекращения процедуры.

Что нужно помнить

Банкротство через МФЦ — не просто формальность, а серьёзный шаг, который влияет на всю семью. Чтобы не потерять имущество и не создать проблем супругу:

оформите брачный договор или соглашение о разделе заранее;

не подписывайте поручительства без уверенности в платёжеспособности партнёра;

консультируйтесь с юристом, если в собственности есть квартира, машина или доли;

храните все документы по кредитам, займам и судебным делам.

Банкротство может стать реальным выходом из долгов, но только если действовать грамотно и прозрачно.