Артем Староверов
Банкротство физических лиц

Как банкротство одного из супругов влияет на общее имущество и кредиты

Банкротство — не только способ избавиться от долгов, но и серьёзное испытание для семьи. Когда один из супругов подаёт заявление через МФЦ, последствия касаются не только его личных обязательств, но и совместно нажитого имущества. Разберём, как это работает на практике и что можно сделать, чтобы защитить семейные активы.
Как работает внесудебное банкротство через МФЦ

С 2020 года в России действует упрощённая процедура внесудебного банкротства — через МФЦ (многофункциональные центры). Она бесплатна, занимает около полугода и подходит тем, кто не имеет имущества и не зарабатывает выше прожиточного минимума.

Главные условия:

  • общий долг — до 1 млн рублей;

  • все исполнительные производства завершены;

  • у должника нет имущества, которое можно продать для погашения долгов.

Заявление подают в МФЦ по месту жительства, а после проверки данных сведения вносят в Единый федеральный реестр банкротов. Через 6 месяцев долги списываются — если не обнаружены нарушения или скрытые активы.

Важно понимать, что информация о банкротстве становится публичной и влияет на финансовую репутацию: банки и микрофинансовые организации будут внимательнее проверять кредитную историю в будущем.

Пример из практики

К нам обратилась читательница с долгом около 500 тысяч рублей. Она подходит под условия внесудебного банкротства: сумма меньше миллиона, но нужно подтвердить, что нет доходов и имущества.

Если на неё оформлены автомобиль, дача или даже доля в квартире, МФЦ откажет — такие активы нужно учитывать в конкурсной массе. Аналогично, если есть стабильный доход выше прожиточного минимума, заявление не примут — придётся идти в суд.

Таким образом, при подготовке важно заранее оценить все активы и источники дохода, включая пособия и пенсии.

Как банкротство повлияет на второго супруга

Даже если заявление подаёт только один из супругов, последствия часто касаются обоих.

  • Совместное имущество. Всё, что куплено в браке, считается общим — независимо от того, на кого оформлено. Если у супруги начинается банкротство, её доля в совместном имуществе включается в конкурсную массу. После продажи половину суммы передают кредиторам, а вторую — супругу.

  • Общие кредиты и поручительства. Если супруг подписывал договор как созаемщик или поручитель, его ответственность сохраняется. После банкротства жены банк вправе взыскать оставшуюся сумму с мужа.

  • Кредитная репутация семьи. Формально кредитная история не «передаётся» между супругами, но банки при анализе новых заявок учитывают общий семейный контекст — особенно если доходы и имущество декларируются совместно.

Чтобы минимизировать риски, юристы советуют заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества. Так можно выделить активы, которые не войдут в конкурсную массу, если один из супругов обанкротится. Главное — сделать это заранее, иначе кредиторы могут оспорить соглашение как попытку скрыть имущество.

Дополнительные обстоятельства, которые влияют на процедуру

  • Декретный отпуск. Женщина может подать заявление на банкротство во время декрета. Детские пособия не подлежат взысканию, а суды обычно учитывают, что доход семьи временно снижен.

  • Инвалидность. Она подтверждает ограниченные возможности работать, но не гарантирует автоматическое списание долгов. Если есть имущество или регулярные поступления, МФЦ может отказать.

  • Социальное положение. При рассмотрении дел суды часто принимают во внимание иждивенцев, возраст, состояние здоровья и уровень дохода. Но скрывать имущество или доходы категорически нельзя — это основание для прекращения процедуры.

Что нужно помнить

Банкротство через МФЦ — не просто формальность, а серьёзный шаг, который влияет на всю семью. Чтобы не потерять имущество и не создать проблем супругу:

  • оформите брачный договор или соглашение о разделе заранее;

  • не подписывайте поручительства без уверенности в платёжеспособности партнёра;

  • консультируйтесь с юристом, если в собственности есть квартира, машина или доли;

  • храните все документы по кредитам, займам и судебным делам.

Банкротство может стать реальным выходом из долгов, но только если действовать грамотно и прозрачно.

Информации об авторе

