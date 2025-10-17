Банки будут уведомлять родителей о картах и счетах детей до 18 лет
Что изменилось в правилах банковского обслуживания несовершеннолетних
Сразу два документа изменили порядок взаимодействия банков и подростков.
1. С 29 марта 2025 года — Банк России обязал все коммерческие банки уведомлять родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетних клиентов (14–18 лет) о выпуске карт и любых операциях по их счетам.
Теперь, если подросток получает карту, совершает перевод или оплату — родители увидят уведомление.
2. С 1 августа 2025 года — вступил в силу федеральный закон, который требует письменного согласия родителей на заключение банковских договоров с несовершеннолетними.
Без этого оформить карту, счет или вклад невозможно.
Исключение — подростки с 16 лет, признанные полностью дееспособными (работающие официально или зарегистрированные как ИП).
Зачем нужны эти изменения
Главная цель — борьба с финансовыми мошенниками, которые активно вовлекают школьников в незаконные схемы.
Часто подросткам предлагают «подработку»: открыть счет, передать карту курьеру, получить за это несколько тысяч рублей. Потом через этот счет проходят украденные деньги, а подросток становится дроппером — соучастником преступления.
⚠️ За дропперство теперь предусмотрена уголовная ответственность — до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн ₽.
Теперь банки будут предупреждать родителей обо всех новых счетах и транзакциях детей. Это позволит вовремя заметить подозрительные операции и предотвратить проблемы.
Как подросток теперь может получить карту
С 14 лет гражданин РФ получает паспорт — и, соответственно, может официально работать и получать зарплату.
Раньше подростки могли без участия родителей открыть карту в банке. Теперь порядок изменился:
оформление карты возможно только с письменным согласием родителей;
банк обязан проверить подлинность подписи родителей, даже если они не присутствуют лично;
все операции по счету должны быть прозрачно отражены в уведомлениях для родителей.
Если банк не уведомил родителей об операции, которая совершена без их согласия, он обязан вернуть сумму операции клиенту.
Как банки будут уведомлять родителей
Способ информирования определяется в договоре. Возможные варианты:
SMS на номер родителя;
пуш-уведомление в мобильном банке;
электронное письмо;
сообщение в личный кабинет.
Банк и родитель могут дополнительно договориться о лимитах на операции подростка:
ограничение суммы одной покупки;
лимит на общее количество операций за день или месяц;
блокировка отдельных типов транзакций (например, переводы физлицам).
Фактически, банковские карты для подростков теперь стали работать по тому же принципу, что и сим-карты: формально они оформляются на ребенка с 14 лет, но требуют согласия и контроля родителей до 18-летия.
Как это отразится на семьях
Для родителей новые правила — это инструмент финансового контроля и защиты. Они смогут вовремя узнать, если ребенок:
оформил карту без ведома семьи;
участвует в подозрительных схемах;
начал совершать переводы посторонним лицам.
Для подростков — это ограничение самостоятельности, но временное: после 18 лет все операции становятся личными, а история по счетам формирует базу для кредитного рейтинга и доверия со стороны банков.
Главное коротко
✅ Банки обязаны уведомлять родителей о выдаче карт и всех операциях по счетам детей 14–18 лет.
🧾 С 1 августа 2025 года заключение договора возможно только с письменного согласия родителей.
🚫 Исключение — полностью дееспособные подростки с 16 лет, работающие официально.
🛡 Цель изменений — предотвратить вовлечение несовершеннолетних в схемы с «дропперами».
📲 Родители смогут получать уведомления и устанавливать лимиты на операции.
