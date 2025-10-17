Банки будут уведомлять родителей о картах и счетах детей до 18 лет

С 2025 года подросткам в России стало сложнее скрывать свои финансы от родителей. Теперь банки обязаны уведомлять взрослых о выпуске карт и всех операциях по счетам несовершеннолетних. Разбираемся, зачем это сделано, как будут работать новые правила и чего ожидать родителям и самим подросткам.

Что изменилось в правилах банковского обслуживания несовершеннолетних

Сразу два документа изменили порядок взаимодействия банков и подростков.

1. С 29 марта 2025 года — Банк России обязал все коммерческие банки уведомлять родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетних клиентов (14–18 лет) о выпуске карт и любых операциях по их счетам.

Теперь, если подросток получает карту, совершает перевод или оплату — родители увидят уведомление.

2. С 1 августа 2025 года — вступил в силу федеральный закон, который требует письменного согласия родителей на заключение банковских договоров с несовершеннолетними.

Без этого оформить карту, счет или вклад невозможно.

Исключение — подростки с 16 лет, признанные полностью дееспособными (работающие официально или зарегистрированные как ИП).

Зачем нужны эти изменения

Главная цель — борьба с финансовыми мошенниками, которые активно вовлекают школьников в незаконные схемы.

Часто подросткам предлагают «подработку»: открыть счет, передать карту курьеру, получить за это несколько тысяч рублей. Потом через этот счет проходят украденные деньги, а подросток становится дроппером — соучастником преступления.

⚠️ За дропперство теперь предусмотрена уголовная ответственность — до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн ₽.

Теперь банки будут предупреждать родителей обо всех новых счетах и транзакциях детей. Это позволит вовремя заметить подозрительные операции и предотвратить проблемы.

Как подросток теперь может получить карту

С 14 лет гражданин РФ получает паспорт — и, соответственно, может официально работать и получать зарплату.

Раньше подростки могли без участия родителей открыть карту в банке. Теперь порядок изменился:

оформление карты возможно только с письменным согласием родителей ;

банк обязан проверить подлинность подписи родителей, даже если они не присутствуют лично;

все операции по счету должны быть прозрачно отражены в уведомлениях для родителей.

Если банк не уведомил родителей об операции, которая совершена без их согласия, он обязан вернуть сумму операции клиенту.

Как банки будут уведомлять родителей

Способ информирования определяется в договоре. Возможные варианты:

SMS на номер родителя;

пуш-уведомление в мобильном банке;

электронное письмо;

сообщение в личный кабинет.

Банк и родитель могут дополнительно договориться о лимитах на операции подростка:

ограничение суммы одной покупки;

лимит на общее количество операций за день или месяц;

блокировка отдельных типов транзакций (например, переводы физлицам).

Фактически, банковские карты для подростков теперь стали работать по тому же принципу, что и сим-карты: формально они оформляются на ребенка с 14 лет, но требуют согласия и контроля родителей до 18-летия.

Как это отразится на семьях

Для родителей новые правила — это инструмент финансового контроля и защиты. Они смогут вовремя узнать, если ребенок:

оформил карту без ведома семьи;

участвует в подозрительных схемах;

начал совершать переводы посторонним лицам.

Для подростков — это ограничение самостоятельности, но временное: после 18 лет все операции становятся личными, а история по счетам формирует базу для кредитного рейтинга и доверия со стороны банков.

