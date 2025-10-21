6 критических ошибок в банковской гарантии, из-за которых вы теряете контракт

Банковская гарантия: инструмент доверия, который легко испортить

Банковская гарантия — это не просто формальность, а реальный финансовый инструмент, обеспечивающий исполнение обязательств между заказчиком и исполнителем.

Если подрядчик нарушит условия договора, банк компенсирует ущерб бенефициару. Всё просто — пока документ оформлен корректно. Но стоит ошибиться в одной цифре, сроке или формулировке — и гарантия превращается в пустую бумагу.

Разберём самые распространённые ошибки, которые губят даже хорошие проекты, и объясним, как их избежать.