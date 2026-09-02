Субсидиарка: пять презумпций, при которых вина директора и бухгалтера считается доказанной заранее

Пока компания платит по счетам, между её долгами и личным имуществом руководителя стоит стена: общество отвечает своим имуществом, участник рискует вкладом. Стена держится ровно до банкротства. Дальше включается субсидиарная ответственность — дополнительная, за счёт тех, кто компанией фактически управлял.

Базовая норма — пункт 1 статьи 61.11 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: если полное погашение требований кредиторов невозможно из-за действий или бездействия контролирующего лица, это лицо отвечает по обязательствам должника. Гражданско-правовая опора — статья 53.1 ГК РФ: тот, кто уполномочен выступать от имени юрлица, обязан действовать разумно и добросовестно и возмещает убытки, если действовал иначе.