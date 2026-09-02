Субсидиарка: пять презумпций, при которых вина директора и бухгалтера считается доказанной заранее

Пока компания платит по счетам, между её долгами и личным имуществом руководителя стоит стена: общество отвечает своим имуществом, участник рискует вкладом. Стена держится ровно до банкротства. Дальше включается субсидиарная ответственность — дополнительная, за счёт тех, кто компанией фактически управлял.
Базовая норма — пункт 1 статьи 61.11 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: если полное погашение требований кредиторов невозможно из-за действий или бездействия контролирующего лица, это лицо отвечает по обязательствам должника. Гражданско-правовая опора — статья 53.1 ГК РФ: тот, кто уполномочен выступать от имени юрлица, обязан действовать разумно и добросовестно и возмещает убытки, если действовал иначе.
Круг ответчиков шире, чем строка «генеральный директор»
Закон оперирует не должностью, а фактическим влиянием. Контролирующее должника лицо (статья 61.10 127-ФЗ) — это тот, кто мог определять действия компании: руководитель, собственник с долей от 50 процентов, лицо, извлекавшее выгоду из незаконного поведения органов управления.
Главный бухгалтер попадает в этот круг не автоматически. Он попадает туда тогда, когда участвовал в выводе активов, вёл учёт так, что после банкротства нельзя восстановить судьбу имущества, или единолично распоряжался первичкой и базой. И наоборот: статус номинального директора сам по себе не освобождает — суд смотрит, кто реально принимал решения, а номинал в лучшем случае снижает свою часть, если раскроет фактического бенефициара.
Пять презумпций: вина считается доказанной заранее
Статья 61.11 перечисляет пять ситуаций, в которых закон заранее считает вину контролирующего лица установленной:
вредные сделки — вывод активов, продажа имущества по заниженной цене «своим», погашение дружественных долгов в обход очереди кредиторов;
отсутствуют или искажены документы бухгалтерского учёта, из-за чего непонятно, куда делись активы;
налоговые доначисления по итогам проверки превышают половину реестра требований кредиторов третьей очереди;
отсутствуют или искажены обязательные корпоративные документы — протоколы, реестры;
на дату банкротства не внесены или искажены сведения в ЕГРЮЛ и в реестре сведений о банкротстве.
Второй и третий пункты — это ровно бухгалтерская зона. Утраченная база, «потерянная» первичка при смене учётной программы, непереданные при увольнении документы превращаются из организационного беспорядка в самостоятельное основание для взыскания.
Отдельно, за пределами этого списка, стоит статья 61.12: субсидиарка за то, что руководитель вовремя не подал заявление о банкротстве компании. По общему правилу на это отводится месяц с момента, когда он узнал или должен был узнать о признаках неплатёжеспособности. Здесь взыскивают не весь реестр, а обязательства, возникшие уже после пропущенного срока, — то есть долги, которых можно было избежать, остановившись вовремя.
Доказывать невиновность придётся вам
Презумпция — это перевёрнутое бремя доказывания. Кредиторам и управляющему достаточно показать, что ситуация подпадает под один из пунктов; дальше объясняет привлекаемый. Работает деловая логика: решение принималось в конкретных условиях, расчёт был, риск был обычным предпринимательским, вред кредиторам возник от спада рынка, а не от вывода денег. Пункт 10 статьи 61.11 прямо позволяет суду уменьшить размер ответственности или освободить от неё, если влияние на банкротство не доказано.
Практика опирается на разъяснения Пленума Верховного суда № 53 о привлечении контролирующих лиц и на позиции о взыскании убытков с руководителя. Оценивается не результат сам по себе, а обоснованность решения на момент, когда оно принималось.
Что взыскивают и списывается ли это
Взыскание идёт на личное имущество: счета, автомобили, доли, недвижимость. Единственное жильё формально защищено исполнительским иммунитетом статьи 446 ГПК РФ, но с 2021 года иммунитет перестал быть абсолютным: суд может обсуждать замену явно избыточного жилья на более скромное.
Личное банкротство долг по субсидиарке не гасит. Статья 213.28 127-ФЗ во взаимосвязи с главой о субсидиарной ответственности относит такие требования к неосвобождаемым: после завершения процедуры они остаются.
Сроки: три года, три года и десять лет
Пункт 5 статьи 61.14 складывает три срока сразу: три года с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать об основаниях; не позднее трёх лет со дня признания должника банкротом; и не позднее десяти лет со дня самих действий. На практике это значит, что закрытие компании не подводит черту: всплывшая через годы сделка по выводу активов возвращает разговор в суд.
Почему тема стала громче
По данным Федресурса, в первом полугодии 2025 года суды удовлетворяли больше половины поданных заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности — раньше доля была заметно ниже. Параллельно растёт роль налоговой: доля ФНС как инициатора дел о банкротстве поднялась с 14 процентов в 2023 году до 24 процентов в 2024-м. То есть чаще стартует не обиженный поставщик, а орган, у которого на руках материалы проверки и готовое основание про доначисления сверх половины реестра.
Что снижает риск, пока компания ещё работает
Подавать заявление о банкротстве вовремя, если расплатиться объективно нечем: пропущенный месяц — самостоятельное основание.
Хранить учёт и передавать документы по акту при смене директора и главбуха. Спор «у меня их не было» без акта проигрывается.
Письменно фиксировать экономическое обоснование крупных и внутригрупповых сделок — расчёты, служебные записки, протоколы.
Следить за достоверностью сведений в ЕГРЮЛ: отметка о недостоверности адреса или директора — готовый пятый пункт.
Субсидиарная ответственность не уголовная статья и не автоматическое следствие банкротства. Но это гражданско-правовая конструкция с перевёрнутым бременем доказывания, десятилетним внешним сроком и иммунитетом, который личное банкротство не даёт. Поэтому защищаются от неё не в суде, а в учёте и документообороте — за годы до того, как появится первое заявление.
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