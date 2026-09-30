Лизинг спецтехники: почему отказывают компаниям с хорошими оборотами

Заявку на лизинг спецтехники часто готовят так же, как заявку на кредит: собирают выписки по счёту, отчётность, справку об отсутствии долгов — и считают, что дальше решают обороты. А отказ приходит компании, у которой с оборотами всё в порядке. Причина почти всегда в том, что лизинговая смотрит не один блок, а три: клиента, предмет и продавца. Слабость в любом из них ломает сделку целиком.

Разберу, что именно проверяют в каждом блоке, какие документы имеет смысл готовить заранее и когда честнее не мучить лизинговую заявку, а считать кредит.