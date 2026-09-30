Лизинг спецтехники: почему отказывают компаниям с хорошими оборотами

Заявку на лизинг спецтехники часто готовят так же, как заявку на кредит: собирают выписки по счёту, отчётность, справку об отсутствии долгов — и считают, что дальше решают обороты. А отказ приходит компании, у которой с оборотами всё в порядке. Причина почти всегда в том, что лизинговая смотрит не один блок, а три: клиента, предмет и продавца. Слабость в любом из них ломает сделку целиком.
Разберу, что именно проверяют в каждом блоке, какие документы имеет смысл готовить заранее и когда честнее не мучить лизинговую заявку, а считать кредит.
Почему предмет сделки участвует в оценке риска
В законе лизинг называется финансовой арендой. Лизинговая компания покупает выбранную вами технику в собственность и передаёт её в пользование по договору (статья 665 ГК РФ). Предметом лизинга могут быть непотребляемые вещи, кроме земельных участков и природных объектов (статья 666 ГК РФ), — спецтехника под это подходит.
Отсюда и ключевое отличие от кредита: кредит даёт деньги, лизинг финансирует конкретный актив. Пока клиент платит, собственником техники остаётся лизинговая компания. Значит, качество самой машины для неё — не формальность, а способ вернуть деньги, если платежи прекратятся. Поэтому две внешне похожие заявки получают разные решения: новый погрузчик у официального дилера и б/у техника с неполным комплектом документов у частного продавца — разные уровни риска.
Блок первый: клиент
Здесь список близок к кредитному, но с одним дополнением, о котором часто забывают, — соответствием техники реальному виду деятельности.
срок работы ИП или юрлица;
обороты по расчётным счетам;
налоги и отсутствие грубых долгов;
действующие кредиты, лизинги и поручительства;
кредитная история собственника или предпринимателя;
судебные споры, исполнительные производства, признаки 115-ФЗ;
связь техники с тем, чем компания занимается на самом деле.
У ИП сильнее смотрят личную кредитную историю и общую долговую нагрузку предпринимателя: устава и корпоративных решений нет, поэтому предпринимателя оценивают целиком — личные кредиты, просрочки, показатель долговой нагрузки, налоги, исполнительные производства.
Блок второй: предмет
По технике проверяют цену относительно рынка, возраст и состояние, ликвидность, комплектность документов, возможность застраховать, обременения и пригодность для заявленной работы.
Проще всего проходят активы, которые можно однозначно идентифицировать и быстро продать: строительная и дорожная техника, автокраны и манипуляторы, складские погрузчики и штабелёры, сельхозтехника, коммунальная техника, прицепы и коммерческий транспорт. Чем ликвиднее предмет, тем меньше требований к остальному.
Отдельный вопрос — цена. Если она выше рыночной, сделка для лизинговой выглядит как вывод денег или скрытое финансирование, и дальше разбираться никто не будет.
Блок третий: продавец
Блок, который в собственных расчётах бизнеса почти никогда не фигурирует, а решения ломает регулярно. Смотрят регистрацию и деловую историю продавца, документы на технику, связь продавца с покупателем, рыночность цены и готовность работать по договору без серых схем.
Практический вывод простой: продавца стоит проверять до того, как вы согласовали с ним цену и сроки поставки. Замена продавца на финальной стадии — это новая заявка и потерянные недели.
Что готовить заранее
Документ или данные
Зачем нужны
ИНН ИП или юрлица
регистрация, история, налоги, ограничения
Описание техники
предмет, цена, продавец, ликвидность
Коммерческое предложение или счёт
зафиксировать продавца и стоимость
Выписки по расчётному счёту
обороты и входящий денежный поток
Бухгалтерская или налоговая отчётность
масштаб бизнеса и налоговая дисциплина
Действующие кредиты и лизинги
посчитать нагрузку
Документы по продавцу
чистота сделки
Если техника покупается под конкретный контракт, добавьте договоры с заказчиками, заявки и графики работ. Это закрывает вопрос, за счёт чего будут платиться ежемесячные платежи: у актива должна быть видимая связь с денежным потоком, а не формулировка «для развития».
Про нулевой аванс
Запрос «без первоначального взноса» понятен: бизнес не хочет вынимать деньги из оборота. Но аванс для лизинговой — часть защиты от риска, и без него риск сделки растёт.
Шанс на минимальный аванс выше, когда бизнес давно работает и показывает стабильные обороты, нет текущих просрочек и ограничений по счетам, предмет новый или ликвидный, продавец понятный, цена не завышена, а техника нужна под подтверждённую работу. Шанс ниже, когда техника старая, продавец частный, бизнес молодой, обороты слабые или в истории есть свежие отказы.
Рабочий порядок: сначала посчитать базовую сделку с реальным авансом и только потом проверять программы с меньшим входом. Так не сжигаются заявки на продукт, который изначально не подходил.
Семь ошибок, которые ломают сделку
Покупать технику у продавца без нормальных документов.
Завышать цену — это читается как скрытое финансирование.
Подаваться сразу во все компании: хаотичные заявки портят впечатление о клиенте.
Скрывать действующие долги: кредиты, лизинги и поручительства всё равно всплывают.
Просить нулевой аванс при слабой заявке.
Не связывать технику с выручкой.
Не считать налоговые и бухгалтерские последствия: НДС, расходы и выкуп зависят от режима налогообложения и условий договора.
Самая дорогая ошибка — идти в лизинг, когда бизнесу на самом деле нужны свободные деньги. Заявка тогда выглядит странно: техника заявлена, но цель не сходится с оборотами и документами.
Если отказали
Отказ по лизингу не означает, что финансирование закрыто. Причины делятся на четыре сценария, и каждый лечится по-своему.
Причина
Что делать
Предмет
подобрать другую технику или более ликвидную модель
Продавец
искать дилера с прозрачными документами
Клиент
снизить сумму, увеличить аванс, объяснить источник платежей
Продукт выбран неверно
считать кредит, залог, факторинг или кредитную линию
Если нужна именно техника — иногда достаточно поменять продавца или модель. Если бизнесу нужны деньги шире, чем одна машина, лизинговую заявку лучше не мучить: под свободную сумму считают залоговый кредит, под повторяющуюся оборотку — кредитную линию, под ожидание оплаты от дебитора — факторинг.
Лизинг спецтехники — это не «аренда с выкупом подешевле», а сделка, где вместе с вами оценивают машину и того, кто её продаёт. Разложив заявку на три блока до подачи, вы заранее видите, какой из них слабый, и чините именно его, а не отправляете одну и ту же заявку по кругу.