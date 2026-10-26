Сотрудника просят стать «кредитным донором»: что бухгалтеру стоит объяснить до подписи, а не после просрочки

Сцена знакомая многим бухгалтерам. Сотрудник приходит за справкой о доходе и между делом рассказывает: знакомый предприниматель попросил оформить на себя потребительский кредит, деньги сразу уйдут ему, платить будет он сам, а за подпись обещан процент. Иногда просьба крупнее: открыть ИП или стать учредителем ООО, «там условия у банка лучше». Человек спрашивает, не будет ли проблем, и ждёт, что бухгалтер скажет «да это формальность».
Не формальность. На рынке у такой схемы есть устойчивое название: кредитный донор. Ниже разберу, как она устроена, кто за неё отвечает и что можно предложить взамен.
Как устроена схема
Донор это человек с чистой кредитной историей, на чьё имя оформляют кредит, карту или целую компанию в интересах другого человека. Деньгами пользуется заказчик, а отвечает по договору донор, потому что в банковских документах стоит его подпись.
Нужда в доноре возникает, когда сам получатель денег банку уже неинтересен: у него были просрочки, серия отказов или десяток заявок за пару недель. Вторая типовая ситуация: у ИП или ООО кредитной истории нет совсем, а деньги нужны срочно. Вместо того чтобы разбираться с причиной отказа, ищут человека со стороны, у которого скоринг чистый.
Начинается обычно с малого. Один потребительский кредит, «я всё верну сам, тебе останется процент». Потом карта. Потом предложение открыть ИП «для удобства». На каждом шаге донору объясняют, что риска нет.
Кто отвечает по долгу
Банк и бюро кредитных историй видят только один факт: имя в договоре. Кредитная история формируется по Федеральному закону от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», и в ней нет графы «на самом деле деньгами пользовался другой человек».
Если заказчик перестаёт платить, а случается это регулярно (иначе он взял бы кредит сам), просрочка становится просрочкой донора. Коллекторы приходят к донору. Объяснять эту запись банкам ему придётся ещё много лет.
Обратная сторона: заказчик тоже ничем не защищён. Всё держится на слове или расписке, а расписка не равна кредитному договору. Если стороны поссорятся, заказчик не докажет в суде, что кредит принадлежал ему: подписи его в договоре нет.
Когда через донора оформляют ИП или ООО
Здесь риск для сотрудника уже не только кредитный. Если компания, где он числится учредителем или руководителем, набирает долги и банкротится, суд разбирается, кто фактически контролировал её действия. Но по документам контролирующим лицом остаётся тот, на кого компания оформлена.
Для бухгалтера это знакомая конструкция: ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ о банкротстве и субсидиарная ответственность, когда долги компании гасят из личного имущества. Рядом ст. 53.1 ГК РФ об убытках, которые возмещает тот, кто действовал от имени организации недобросовестно или неразумно. Довод «я просто подписал бумагу по просьбе» суд обычно не принимает: для закона он руководитель или заёмщик.
Именно поэтому схема опаснее для донора, чем для заказчика.
Где проходит граница с мошенничеством
Важно не название, а две вещи: на кого и как записана ответственность и понимал ли человек, на что соглашается.
Законная конструкция выглядит так: родственник или партнёр по бизнесу открыто соглашается стать поручителем или созаёмщиком, понимает свою ответственность, банк проверяет его как полноценного участника сделки.
Совсем другое дело, если обман банка был заложен с самого начала: платить по кредиту донор не планировал и не смог бы, а полученная сумма в тот же день ушла заказчику. Здесь уже возможна ст. 159 УК РФ, и отвечать по ней может не один организатор: донора рассматривают как соучастника. Есть и второй вариант того же состава: человек не понимал, что подписывает, или его имущество заложили, не объяснив последствий. Классический пример: кредит под залог квартиры пожилой родственницы, которой сказали, что это пустая формальность.
Почему схема вскрывается
Раньше банк видел только одну заявку, и донорская схема могла какое-то время жить незаметно. Сейчас банки и бюро кредитных историй всё активнее анализируют не отдельного заёмщика, а связи между клиентами:
Совпадающие адреса и телефоны в заявках разных людей.
Переводы между счетами разных клиентов.
Синхронные просрочки у людей, пришедших через одного посредника.
Когда связь замечена, банк настороженно относится к любым будущим заявкам донора: его профиль уже помечен как рискованный.
Признаки, что сотруднику предлагают именно это
Если коллега пересказывает предложение, на что обратить внимание:
«Оформи на себя, я заплачу, риска нет». Сама формулировка уже описывает донорскую схему.
Договор не показывают целиком до подписи, торопят с решением.
Просят открыть сразу несколько продуктов или зарегистрировать ИП «для удобства оформления».
Обещают, что человек «точно ничего не будет должен банку».
Сотруднику можно задать один вопрос: почему этот человек не берёт кредит сам? Будь в сделке всё чисто, он бы так и сделал или позвал бы коллегу в поручители открыто, с договором и юристом. Плата за подпись означает, что риск перекладывают на того, кто подписывает.
Если уже подписал
Порядок действий короткий. Больше ничего не подписывать: ни новую карту, ни следующий кредит, ни регистрацию ИП. Через Госуслуги запросить отчёт из бюро и увидеть своими глазами, какие договоры висят на его имени и есть ли по ним просрочки. Перестал заказчик вносить платежи, значит долг уже лично его, и каждая неделя ожидания добавляет проблем. С отчётом на руках идти к юристу и решать, что из обязательств можно оспорить или переоформить.
Что работает вместо донора
У каждой причины отказа есть законный путь. Если скоринг убит собственными заявками, сначала нужно понять точную причину и перестать подаваться веером: частые запросы сами по себе портят скоринг. Если в бюро есть техническая ошибка, её можно оспорить. Если у бизнеса нет своей кредитной истории, ищут банки, которые работают именно с такими компаниями, а не подставного учредителя.
А для слабой заявки есть прозрачные инструменты: осознанное поручительство близкого человека, созаёмщик с понятной долей ответственности, залог. Разница с донором в одном: все стороны знают, за что отвечают, и банк проверяет каждого.