Сотрудника просят стать «кредитным донором»: что бухгалтеру стоит объяснить до подписи, а не после просрочки

Сцена знакомая многим бухгалтерам. Сотрудник приходит за справкой о доходе и между делом рассказывает: знакомый предприниматель попросил оформить на себя потребительский кредит, деньги сразу уйдут ему, платить будет он сам, а за подпись обещан процент. Иногда просьба крупнее: открыть ИП или стать учредителем ООО, «там условия у банка лучше». Человек спрашивает, не будет ли проблем, и ждёт, что бухгалтер скажет «да это формальность».

Не формальность. На рынке у такой схемы есть устойчивое название: кредитный донор. Ниже разберу, как она устроена, кто за неё отвечает и что можно предложить взамен.