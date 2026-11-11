Ипотека без справки о доходах в 2026 году: что банк видит сам и почему просит взнос в треть цены

Почему банк держится за крупный взнос

Банк не знает доход по документам, поэтому опирается на то, что знает точно, - на ваши собственные деньги в сделке. По обзорам рынка минимум по таким программам начинается от 20 процентов, а по загородным домам и участкам доходит до половины стоимости. Ставка при этом часто близка к обычной ипотечной: разницу просто перенесли из процентов во взнос.

Есть и регуляторная причина. Банк России ограничивает долю рискованных выдач макропруденциальными лимитами. На третий квартал 2026 года по готовому жилью кредиты с долговой нагрузкой выше 80 процентов или с LTV выше 80 процентов не могли превышать 15 процентов квартальных выдач, по новостройкам такое же условие ограничено 5 процентами. Квоты пересматриваются каждый квартал, но логика остаётся: заявка без справки почти всегда даёт высокую расчётную нагрузку, и если к ней добавить маленький взнос, банк тратит дефицитную квоту на клиента, о котором знает меньше всего.

На цифрах это выглядит так. Квартира с оценкой 8 миллионов: при взносе 20 процентов на входе нужно 1,6 миллиона, кредит 6,4 миллиона, LTV ровно 80 процентов, то есть заявка стоит на самой границе лимита. При взносе 30 процентов нужно 2,4 миллиона, при 50 процентах - 4 миллиона. Разница между минимальным и загородным сценарием - 2,4 миллиона собственных денег.