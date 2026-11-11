Ипотека без справки о доходах в 2026 году: что банк видит сам и почему просит взнос в треть цены

Предприниматель, собственник небольшой фирмы или человек с доходом из трёх источников обычно слышит про «ипотеку по двум документам» как про выход: справку по форме банка не нести, трудовую не копировать. Выход действительно есть, но у него своя цена, и заплатить её придётся живыми деньгами на входе в сделку.
Разберёмся, что на самом деле означают два документа, что банк узнаёт о заёмщике без всяких справок и как за последний год поменялись правила, по которым кредитор вправе считать неподтверждённый доход.
Два документа касаются только вас, а не сделки
Первый документ - паспорт. Второй - любое удостоверение, по которому банк сверит личность: водительские права, СНИЛС, загранпаспорт, военный билет. Он должен быть действующим, просроченные права не подойдут.
Упрощение касается только подтверждения занятости и дохода. По объекту банк запросит полный набор: правоустанавливающие документы, отчёт оценщика, согласие супруга, подтверждение того, что взнос у вас есть. Согласие на запрос кредитной истории тоже подписывается, как в любой другой ипотеке.
Доход банк всё равно видит
Самая живучая ошибка звучит так: «справки нет, значит, банк поверит анкете». Это давно не так. С согласия заёмщика кредитор через цифровой профиль получает сведения о доходах из ФНС и Социального фонда. Всё, что начислено официально, он увидит без вашей бухгалтерии.
Для владельца бизнеса отсюда простой вывод. Если белая часть дохода маленькая, банк посчитает показатель долговой нагрузки именно от неё. Цифра, которую вы назвали менеджеру, в этом расчёте почти ничего не весит.
Что изменило указание Банка России № 7286-У
Регулятор сжимает упрощённую оценку дохода в несколько шагов, и часть из них уже действует.
С 1 апреля 2026 года выписку по счёту банк принимает как подтверждение дохода только при зачислениях зарплаты, пенсии, социальных выплат или арендных платежей. Оборот по карте сам по себе аргументом больше не считается.
Заявленный в анкете доход банк вправе учесть не выше среднедушевого дохода по региону.
С 1 июля 2026 года к самозаявленному доходу применяется дисконт 10 процентов: указали 100 тысяч, в расчёт идёт 90, и то если 100 укладываются в региональную планку.
С 1 июля 2027 года Банк России планирует перейти к учёту только подтверждённых доходов. Слово регулятора именно «планирует», так что это ориентир, а не окончательная дата.
Сама программа как продукт при этом не исчезает. Но право банка считать доход со слов заёмщика становится всё уже.
Почему банк держится за крупный взнос
Банк не знает доход по документам, поэтому опирается на то, что знает точно, - на ваши собственные деньги в сделке. По обзорам рынка минимум по таким программам начинается от 20 процентов, а по загородным домам и участкам доходит до половины стоимости. Ставка при этом часто близка к обычной ипотечной: разницу просто перенесли из процентов во взнос.
Есть и регуляторная причина. Банк России ограничивает долю рискованных выдач макропруденциальными лимитами. На третий квартал 2026 года по готовому жилью кредиты с долговой нагрузкой выше 80 процентов или с LTV выше 80 процентов не могли превышать 15 процентов квартальных выдач, по новостройкам такое же условие ограничено 5 процентами. Квоты пересматриваются каждый квартал, но логика остаётся: заявка без справки почти всегда даёт высокую расчётную нагрузку, и если к ней добавить маленький взнос, банк тратит дефицитную квоту на клиента, о котором знает меньше всего.
На цифрах это выглядит так. Квартира с оценкой 8 миллионов: при взносе 20 процентов на входе нужно 1,6 миллиона, кредит 6,4 миллиона, LTV ровно 80 процентов, то есть заявка стоит на самой границе лимита. При взносе 30 процентов нужно 2,4 миллиона, при 50 процентах - 4 миллиона. Разница между минимальным и загородным сценарием - 2,4 миллиона собственных денег.
Что ещё режут, кроме взноса
Обычно ниже максимальная сумма кредита и раньше предельный возраст заёмщика на дату последнего платежа. Последнее означает более короткий срок и более высокий ежемесячный платёж, что снова давит на долговую нагрузку.
Требования к кредитной истории тоже жёстче. При полном пакете старую просрочку иногда перевешивает стабильный доход, а без справок компенсировать её нечем. Несколько заявок в разные банки за одну неделю по такой программе вредят сильнее, чем по обычной.
Кому это подходит, а кому нет
Подходит тем, у кого доход реальный, но плохо ложится в справку: собственникам бизнеса, людям с несколькими источниками дохода и сезонной работой. Подходит и тем, кто продал одну квартиру и покупает другую: взнос на руках, а тратить недели на бумаги нет смысла.
Не подходит тем, у кого белая зарплата и работодатель спокойно выдаёт справки: полный пакет открывает обычную линейку без повышенного взноса. Не подходит тем, кто проходит в программы с господдержкой, например в семейную ипотеку, - условия там принципиально другие. И бессмысленна тем, у кого взноса меньше 20 процентов: отказ будет по требованиям программы, а не по доходу.
Что сделать до подачи
Посчитать нагрузку от официального дохода, а не от желаемого. Если доход самозаявленный, сразу уменьшить его на 10 процентов.
Закрыть мелкие кредиты и неиспользуемые кредитные карты: лимит по карте идёт в расчёт, даже если картой не пользуются.
Не собирать взнос потребительским кредитом. Банк увидит и новый долг, и происхождение денег.
Проверить, берёт ли банк выбранный объект в залог, до того как отдавать аванс продавцу.
Подавать заявки точечно, а не веером в пять банков за неделю.
Итог такой: ипотека по двум документам экономит время на сборе бумаг, но не прячет доход и не снижает требования. Платить за удобство приходится крупным взносом, более жёсткой проверкой истории и меньшим запасом по сумме. Если доход белый, а взнос небольшой, выгоднее потратить неделю на справки.