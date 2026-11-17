Ситуация знакома многим бухгалтерам оптовых компаний. Квартал закрыт с хорошей выручкой, декларация сдана до 25-го, а на счёте хватает на зарплату и аренду, но не на первую треть НДС. Убытка нет: деньги лежат в дебиторке, покупатели заплатят через месяц-полтора. Налог просто приходит раньше денег, потому что считается с отгрузки, а не с оплаты.

С 1 января 2026 года базовая ставка выросла до 22 %, и каждая треть платежа стала больше, а отсрочки покупателям остались прежними. Поэтому вопрос «чем платить к 28-му» в этом году встаёт чаще. Ниже порядок рассуждения, который помогает выбрать вариант заранее, а не 27-го вечером.