Ситуация знакома многим бухгалтерам оптовых компаний. Квартал закрыт с хорошей выручкой, декларация сдана до 25-го, а на счёте хватает на зарплату и аренду, но не на первую треть НДС. Убытка нет: деньги лежат в дебиторке, покупатели заплатят через месяц-полтора. Налог просто приходит раньше денег, потому что считается с отгрузки, а не с оплаты.
С 1 января 2026 года базовая ставка выросла до 22 %, и каждая треть платежа стала больше, а отсрочки покупателям остались прежними. Поэтому вопрос «чем платить к 28-му» в этом году встаёт чаще. Ниже порядок рассуждения, который помогает выбрать вариант заранее, а не 27-го вечером.
Сначала две даты
Всё решают две даты: срок уплаты очередной трети и день, когда на счёт реально придут деньги от покупателей. Вторую стоит считать по договорам и по каждой крупной отгрузке квартала, без «примерно в ноябре». От длины этого промежутка зависит, какой вариант окажется дешевле.
Сколько стоит просто опоздать
Пени начисляются за каждый календарный день, с дня возникновения недоимки до дня, когда долг закрыт целиком. Для организаций в 2025-2026 годах действует временное правило пункта 5.1 статьи 75 НК:
первые 30 дней: 1/300 ключевой
с 31 по 90 день: 1/150 ключевой
от 91 дня и дольше: снова 1/300 ключевой
Для ИП ставка 1/300 на весь срок. Если перевести в годовые, 1/300 в день даёт примерно 1,2 ключевой ставки в год, 1/150 примерно 2,4. Вывод простой: когда деньги придут в пределах месяца, пени нередко выходят дешевле кредита. Второй месяц просрочки стоит уже вдвое дороже первого.
Главная цена не в пенях
Сама просрочка к блокировке не ведёт. Порядок такой: на ЕНС появляется отрицательное сальдо, налоговая направляет требование, затем принимает решение о взыскании и списывает долг. Вместе с решением о взыскании приостанавливают операции по счетам.
Что важно знать про это приостановление:
блокируется не весь счёт, а расходные операции в пределах суммы недоимки;
платежи, которые по ГК идут раньше налогов, и платежи в бюджет проходят;
новый счёт не поможет: по пункту 12 статьи 76 НК расходные операции по нему тоже остановят;
после снятия приостановления эпизод остаётся в выписке и в базе ФНС, и следующий кредитор его увидит.
Отдельная причина блокировки, которую проще всего избежать, это непредставление декларации в течение 20 дней после срока. Отсюда правило: декларация уходит в срок при любом остатке на счёте.
Отсрочка и рассрочка по статье 64 НК
Перенести платёж законно можно, но только по основаниям из пункта 2 статьи 64. Компании с кассовым разрывом чаще всего ссылаются на два из них: угроза признаков банкротства при единовременной уплате и сезонный характер производства или реализации. Отсрочка даётся до года, рассрочка до трёх лет.
Условия стоит знать до заявления. По этим основаниям на сумму начисляются проценты по ставке 1/2 ключевой, это дешевле пеней. Нужно обеспечение: залог имущества, поручительство или банковская гарантия. И нужно время на решение. Подача заявления не останавливает пени (пункт 3 статьи 75 НК): они идут всё время, пока налоговая думает, так что за неделю до 28-го этот путь уже опоздал.
Этот вариант хорош при разрыве в несколько месяцев, если у компании есть обеспечение и запас времени на оформление. Если до срока неделя, а деньги придут через месяц, выбор фактически между пенями и заёмными деньгами.
Заёмные деньги под налог
Выбор инструмента зависит от длины разрыва. На дни и недели при ровных поступлениях на счёт хватает овердрафта, только лимит открывают заранее. Если налог каждый квартал повторяет ту же картину, удобнее кредитная линия с траншем под каждую треть. Под крупную сумму на срок дольше месяца нужен оборотный кредит, и тогда банк запросит отчётность и проверит долги по ФССП.
Займ оправдан, только если он обходится компании дешевле, чем пени вместе с риском остановки операций. Быстрые микрозаймы без расчёта легко перекрывают пени по цене. А закрыть налог деньгами из фонда оплаты труда значит поменять один долг на другой, перед людьми.
Порядок до 28-го числа
Сдать декларацию до 25-го независимо от денег на счёте.
Посчитать по договорам, когда придут деньги по каждой крупной отгрузке.
Положить рядом стоимость каждого варианта на весь период разрыва: пени по ставкам выше, проценты по отсрочке плюс расходы на обеспечение, кредит со всеми комиссиями.
Если разрыв укладывается в месяц и до приостановления не дойдёт, пени могут быть разумным выбором, главное, что он посчитан.
Если разрыв длиннее месяца или сумма крупная, идти в банк до срока уплаты, пока на ЕНС нет минуса и операции по счёту не остановлены.
Пятый пункт главный. Банк оценивает компанию по выписке и налоговым данным на день заявки. До просрочки история чистая, после решения о взыскании появляется эпизод, который придётся объяснять.
И последнее. Если платить налог нечем несколько кварталов подряд, дело уже не в конкретной дате. Отсрочки покупателям длиннее, чем позволяет оборот компании, и это вопрос к условиям договоров, а не к налоговой.