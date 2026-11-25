Кого на самом деле защищает гарантия

Гарантия защищает заказчика, а не подрядчика. Так устроена конструкция пункта 1 статьи 368 ГК: банк по просьбе компании обещает платёж её заказчику. Если заказчик деньги потребует и получит, банк по пункту 1 статьи 379 ГК вправе взыскать выплаченное с компании, если соглашение о выдаче гарантии не говорит иного.

В бухгалтерском смысле обязательство вернуть неотработанные деньги никуда не уходит. Меняется только адресат: вместо заказчика его предъявит банк.