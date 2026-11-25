Компания выиграла контракт с авансом, банк выдал гарантию, деньги пришли на счёт. На этом для директора история часто заканчивается. Для бухгалтера она только начинается: пока аванс не отработан, у заказчика есть право получить его обратно через банк, а банк потом спишет эту сумму с компании.
Кого на самом деле защищает гарантия
Гарантия защищает заказчика, а не подрядчика. Так устроена конструкция пункта 1 статьи 368 ГК: банк по просьбе компании обещает платёж её заказчику. Если заказчик деньги потребует и получит, банк по пункту 1 статьи 379 ГК вправе взыскать выплаченное с компании, если соглашение о выдаче гарантии не говорит иного.
В бухгалтерском смысле обязательство вернуть неотработанные деньги никуда не уходит. Меняется только адресат: вместо заказчика его предъявит банк.
Сколько обеспечения требует закон
Отдельной «гарантии на аванс» в 44-ФЗ нет. Аванс закрывается обеспечением исполнения контракта, а размер считают по части 6 статьи 96:
без аванса обеспечение от 0,5 до 30 % начальной цены;
с авансом оно не меньше суммы аванса;
если аванс больше 30 % начальной цены, обеспечение равно авансу;
если аванс идёт через казначейское сопровождение, база для расчёта уменьшается на размер аванса.
По части 6.1 при полном казначейском сопровождении расчётов заказчик может обеспечение вообще не требовать, а если требует, то не больше 10 % начальной цены. Поэтому первый вопрос к проекту контракта: идёт ли аванс через казначейство. От ответа сумма гарантии может отличаться в разы, а с ней и комиссия банка.
Способ обеспечения выбирает компания (часть 3 статьи 96): гарантия или деньги на счёт заказчика.
Срок: месяц сверху, и не забыть про допсоглашения
Срок гарантии должен превышать срок исполнения обеспеченных обязательств минимум на месяц, в том числе когда контракт продлевают по статье 95. Частая история: подписали допсоглашение о переносе сроков, а про банк забыли. Месяц спустя после прежней даты заказчик остаётся без обеспечения, просит новое, и банк пересматривает лимит компании с нуля.
Практичное решение для бухгалтерии: держать продление контракта и продление гарантии в одном реестре сроков, а не в разных папках.
Как сумма гарантии снижается по ходу работ
Письмо компании тут ничего не меняет: снижение запускает запись заказчика в реестре. По части 7.2 статьи 96 обеспечение уменьшается, когда заказчик размещает в реестре сведения об исполнении обязательства или этапа, пропорционально стоимости исполненного, принятого и оплаченного. Для контракта с этапами это прямо закреплено в части 7.1. Со стороны гарантии механизм описан в части 3.1 статьи 45: заказчик отказывается от части своих прав, и датой отказа считается дата включения сведений в реестр.
Снижения не будет, если не выполнены условия части 7.3:
за компанией нет неоплаченных требований о неустойке;
заказчик принял работу в объёме выплаченного аванса, а при казначейском сопровождении в объёме больше аванса.
Отсюда вывод для бухгалтера: затянутая приёмка этапа стоит компании дважды. Деньги за этап приходят позже, и сумма, по которой заказчик может обратиться к банку, остаётся прежней.
Если заказчик предъявил требование банку
Спор по существу банк не решает. По пункту 3 статьи 375 ГК он проверяет требование на соответствие условиям гарантии и оценивает документы по внешним признакам. Рассматривает требование пять дней со дня, следующего за получением; условиями гарантии можно установить иной срок, но не больше тридцати дней. В гарантии по 44-ФЗ по части 3 статьи 45 обязательно условие о платеже не позднее десяти рабочих дней.
Банк обязан без промедления уведомить компанию и передать копию требования (пункт 1 статьи 375). Это короткое окно, чтобы успеть к заказчику с актами и перепиской. Если есть разумные основания считать документ недостоверным или работа уже принята без возражений, банк по пункту 2 статьи 376 может приостановить платёж до семи дней. Необоснованное требование заказчик по статье 375.1 ГК обязан компенсировать убытками, но это уже спор после платежа.
Если банк гарантию не выдал
Один отказ не означает, что контракт сорвётся. Варианты лучше разложить до подписания:
внести обеспечение деньгами на счёт заказчика; это тяжело для оборота, но сохраняет контракт;
проверить, можно ли взять аванс меньше или отказаться от него: тогда обеспечение считается в общем коридоре;
подать заявку другому гаранту, у каждого банка своя модель оценки;
закрыть потребность в деньгах на материалы отдельно от гарантии, например кредитом под контракт.
Банк при этом смотрит на сумму гарантии против годовой выручки, опыт похожих контрактов без неустоек, действующие кредиты и гарантии, налоговые долги и суды. Эти цифры бухгалтер обычно знает лучше директора, поэтому подготовку к заявке разумно начинать с него.
Коротко для бухгалтерии
Гарантия под аванс требует трёх привычек: сверять срок гарантии с каждым продлением контракта, не тянуть с документами по приёмке этапов и следить, чтобы заказчик вносил сведения об исполнении в реестр. Тогда обязательство компании перед банком уменьшается вместе с отработанным авансом, а не висит на полной сумме до последнего дня.