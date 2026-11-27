Самая частая ошибка в этой истории звучит так: «мы малый бизнес, значит, обеспечение нам не нужно». Освобождение по части 8.1 статьи 96 44-ФЗ привязано к способу закупки, а не к статусу участника. Компания из реестра СМП, выигравшая обычный аукцион, им не пользуется. А вот если закупка была только для СМП и СОНКО и при заключении подрядчик подтвердил добросовестность, заказчик не может требовать ни обеспечения исполнения, ни обеспечения гарантийных обязательств.
Всплывает это на финише. Объект сдан, денег под исполнение компания не замораживала: при подписании хватило трёх чистых контрактов из реестра. И тут заказчик пишет, что гарантийный период нужно закрыть отдельной бумагой из банка, иначе приёмки не будет. Для него это два самостоятельных инструмента, поэтому одно послабление на другое он не переносит.
Откуда у заказчика право на это требование
Опора у заказчика - часть 2.2 статьи 96. Сработает она при двух вещах вместе: в договоре прописаны сами гарантийные условия (ч. 4 ст. 33), а пункт про их обеспечение был виден уже в извещении, документации или проекте. Дописать такой пункт под конец исполнения нельзя: статья 95 даёт закрытый список поводов менять контракт.
Пределы такие:
сумма не больше 10 % начальной цены контракта, у единственного поставщика - 10 % цены контракта;
способ выбирает подрядчик: независимая гарантия по статье 45 или деньги на счёт заказчика (ч. 3 ст. 96);
гарантия должна действовать дольше обеспечиваемого срока, не меньше чем на месяц.
Отсюда первый шаг бухгалтерии: поднять извещение и проект. Пункта нет - и спорить не о чем.
Пять условий, без которых освобождения нет
Освобождение по части 8.1 работает, только если выполнены все условия сразу:
Закупка открытая конкурентная, и участвовать в ней могли только СМП и СОНКО (п. 1 ч. 1 ст. 30). Начальная цена такой закупки сейчас до 20 млн рублей.
Подрядчик представил сведения из реестра контрактов о трёх контрактах, исполненных за три года до подачи заявки.
По всем трём не было неустоек, штрафов и пеней, и исполнила их сама компания, без учёта правопреемства.
Сумма цен трёх контрактов не меньше начальной цены из извещения.
Сведения переданы до заключения контракта.
Сошлись все пять - второй раз доказывать чистую репутацию к приёмке не нужно, льгота покрывает договор целиком, вместе с гарантийным периодом.
На чём спотыкаются при проверке
Здесь пригодится взгляд бухгалтера, потому что большая часть проверок - по документам и цифрам:
Пени по одному из трёх контрактов. Даже символическая неустойка ломает условие. Карточки контрактов в реестре стоит пересмотреть до того, как ссылаться на освобождение.
Не та цена для сравнения. Сумму трёх контрактов сравнивают с начальной ценой из извещения, а не с ценой, по которой выиграли.
Чужой опыт. Контракты до реорганизации или полученные по цессии не засчитываются.
Обеспечения исполнения не было вовсе. Если в этой закупке его не требовали, сведения о трёх контрактах при заключении не подавались. Опереться на часть 8.1 тогда трудно, и требование, записанное в контракте, скорее всего придётся выполнить.
Субподряд из СМП. Закупки с обязательным привлечением субподрядчиков из малого бизнеса идут по части 5 статьи 30, а это второй пункт части 1, и освобождение на генподрядчика не распространяется.
Пакет для ответного письма
Задача письма - дать заказчику бумажную опору, чтобы он спокойно подписал акт. Внутрь кладут карточку закупки с пометкой «только для СМП и СОНКО», то самое письмо с тремя реестровыми номерами, которое уходило при подписании, текст ч. 8.1 ст. 96 и просьбу провести приёмку в договорной срок. Если заказчик упирается, а деньги по акту нужнее спора, бывает дешевле всё же взять гарантию: позиция компании на бумаге уже есть.
Если гарантию всё-таки выпускать
Живые деньги на счёте заказчика выпадают из оборота на месяцы, а то и годы, банковская бумага обходится комиссией. В документе сверяют три вещи: сумму один в один с договором, срок минимум на месяц длиннее гарантийного, запись в реестре независимых гарантий. Банк при выпуске попросит отчётность и посмотрит налоговую нагрузку, а сданный объект в этой заявке - аргумент за компанию. Сменить способ обеспечения потом тоже можно.
Где это освобождение заканчивается
Оно не работает в общей закупке, при субподряде из СМП, при пенях хотя бы по одному из трёх контрактов и когда сведения не передавали до заключения. И ещё одна граница по времени: с 1 января 2027 года предел начальной цены в п. 1 ч. 1 ст. 30 поднимается с 20 до 30 млн рублей (закон от 04.08.2026 № 279-ФЗ). Для закупок 2027 года условия стоит сверить по новой редакции, прежде чем писать заказчику про часть 8.1.