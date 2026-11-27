Самая частая ошибка в этой истории звучит так: «мы малый бизнес, значит, обеспечение нам не нужно». Освобождение по части 8.1 статьи 96 44-ФЗ привязано к способу закупки, а не к статусу участника. Компания из реестра СМП, выигравшая обычный аукцион, им не пользуется. А вот если закупка была только для СМП и СОНКО и при заключении подрядчик подтвердил добросовестность, заказчик не может требовать ни обеспечения исполнения, ни обеспечения гарантийных обязательств.

Всплывает это на финише. Объект сдан, денег под исполнение компания не замораживала: при подписании хватило трёх чистых контрактов из реестра. И тут заказчик пишет, что гарантийный период нужно закрыть отдельной бумагой из банка, иначе приёмки не будет. Для него это два самостоятельных инструмента, поэтому одно послабление на другое он не переносит.