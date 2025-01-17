Алексей Карнаухов
Ведение бизнеса

Владелец и руководитель. Где ваши «белые зоны»?

Владельцы бизнеса часто совмещают несколько ролей: «Я — владелец» и «Я — руководитель». Это особенно заметно в небольших компаниях, которые находятся на переходе от стартапа к полноценной организации. Но эти роли разные. И чтобы компания росла, важно понимать разницу между ними.
Владелец и руководитель. Где ваши «белые зоны»?

Сегодня хочу поделиться списком ключевых обязанностей руководителя по материалам А.А. Высоцкого «Обязанности руководителя».

Если вы, как владелец, выполняете еще и роль директора или руководителя подразделения, проверьте, какие из этих пунктов у вас «выпадают»:

  1. Добиваться, чтобы сотрудники эффективно производили свои продукты.

  2. Поддерживать позитивное и уважительное общение с сотрудниками.

  3. Отдавать письменные задачи и распоряжения, контролировать их выполнение, отменять устаревшие.

  4. Помогать сотрудникам брать больше ответственности. Спрашивать: «Какое решение ты предлагаешь?»

  5. Инструкции и политики. Разрабатывать документы для типовых ситуаций.

  6. Организовывать. Понимать, какие функции нужны для результата, распределять их, согласовывать действия с другими подразделениями. Решать вопросы найма, перевода, увольнения, обучения.

  7. Письменно формировать краткосрочные и долгосрочные планы, готовить отчеты о выполнении.

  8. Координировать. Регулярно синхронизировать работу команды, давать конструктивную обратную связь.

  9. Инспектировать. Лично проверять, что происходит в подразделениях, смотреть, как работают процессы.

  10. Обучать. Постоянно учиться самому и развивать команду.

Этот список — основа любой управленческой деятельности Руководителя. Если что-то из этого не выполняется, может возникнуть пробуксовка.

Пример:

Владелец компании Пётр создал бизнес по производству мебели. На старте он сам занимался всем: от разработки дизайна до закупки материалов. Со временем компания выросла, появились сотрудники, и Пётр стал не только владельцем, но и «по совместительству» руководителем отдела продаж.

Проблема: Пётр продолжал решать задачи, которые уже давно могли взять на себя его сотрудники.

Например:

Лично звонил клиентам, заключал сделки, контролировал каждую деталь.

Вмешивался в работу менеджеров, не давая им развиваться и брать ответственность.

Не успевал заниматься стратегическим развитием компании, так как его внимание было поглощено оперативными вопросами.

Последствия:

Сотрудники стали зависимы от решений Петра. Они ждали указаний, а не предлагали инициативы.

Продажи уперлись в потолок. У Петра не хватало времени на масштабирование, так как он был перегружен мелочами.

Компания замедлила рост. Из-за отсутствия фокуса на стратегию, конкуренты начали занимать его нишу.

Почему это произошло?

Пётр путал роли:

Как владелец, он должен был фокусироваться на видении, стратегическом развитии и инвестициях.

Как руководитель, он забыл, что его задача — организовать процессы, делегировать и развивать команду, а не выполнять работу за сотрудников.

Пётр попал в ловушку микроменеджмента и контроля, которая часто встречается у владельцев бизнеса.

Суть ловушки:

Он верил, что никто не сможет сделать работу так хорошо, как он сам. Это заставляло его держать всё под личным контролем, вмешиваться в процессы и выполнять задачи, которые давно можно было делегировать.

Вполне возможно, что Пётр попал в еще одну ловушку - доказательства своей важности и значимости, которая также бывает у владельцев бизнеса.

Как это проявляется?

Нужда в признании. Ему могло быть важно чувствовать себя незаменимым, чтобы команда и окружающие видели его как "душу компании" или ключевую фигуру.

Эмоциональная привязка. Как создатель бизнеса, он мог воспринимать своё участие как показатель своей ценности для компании.

Ощущение контроля. Вмешиваясь в операционные задачи, он мог доказывать себе и другим, что без него работа пойдёт хуже.

Что сделать:

  1. Осознание. Посмотреть на все это чуть со стороны.

  2. Оценить масштаб потерь. Лучше в деньгах.

  3. Переценить через вопросы к себе. А как лучше? Какой смысл в том что я делал(а)?

  4. Что я с этим буду делать по другому и как?

  5. Сделать новый небольшой шаг.

❤️ Благодарю, что читаете, - это здорово!

Я пишу блог в “Вторая Жизнь Бизнеса”.

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Комментарии

1
  • Владислав Савушкин
    Бизнес-эксперт

    Что сделать:

    Осознание. Посмотреть на все это чуть со стороны.

    Оценить масштаб потерь. Лучше в деньгах.

    Переценить через вопросы к себе. А как лучше? Какой смысл в том что я делал(а)?

    Что я с этим буду делать по другому и как?

    Сделать новый небольшой шаг.

    Так а некогда))) Надо тушить пожары, вызванные тем, что Он верил, что никто не сможет сделать работу так хорошо, как он сам🔥

    Глубокая тема. Здесь и масштабы бизнеса, и выход из операционки (в том или иного варианте; Пётр попал в ловушку микроменеджмента и контроля), и психология, и еще воз и маленькая тележка всяких заморочек😄

    Интересная тема, жду раскручивания