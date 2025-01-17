Владелец и руководитель. Где ваши «белые зоны»?

Владельцы бизнеса часто совмещают несколько ролей: «Я — владелец» и «Я — руководитель». Это особенно заметно в небольших компаниях, которые находятся на переходе от стартапа к полноценной организации. Но эти роли разные. И чтобы компания росла, важно понимать разницу между ними.

Сегодня хочу поделиться списком ключевых обязанностей руководителя по материалам А.А. Высоцкого «Обязанности руководителя».

Если вы, как владелец, выполняете еще и роль директора или руководителя подразделения, проверьте, какие из этих пунктов у вас «выпадают»: Добиваться, чтобы сотрудники эффективно производили свои продукты. Поддерживать позитивное и уважительное общение с сотрудниками. Отдавать письменные задачи и распоряжения, контролировать их выполнение, отменять устаревшие. Помогать сотрудникам брать больше ответственности. Спрашивать: «Какое решение ты предлагаешь?» Инструкции и политики. Разрабатывать документы для типовых ситуаций. Организовывать. Понимать, какие функции нужны для результата, распределять их, согласовывать действия с другими подразделениями. Решать вопросы найма, перевода, увольнения, обучения. Письменно формировать краткосрочные и долгосрочные планы, готовить отчеты о выполнении. Координировать. Регулярно синхронизировать работу команды, давать конструктивную обратную связь. Инспектировать. Лично проверять, что происходит в подразделениях, смотреть, как работают процессы. Обучать. Постоянно учиться самому и развивать команду.

Этот список — основа любой управленческой деятельности Руководителя. Если что-то из этого не выполняется, может возникнуть пробуксовка.

Пример: Владелец компании Пётр создал бизнес по производству мебели. На старте он сам занимался всем: от разработки дизайна до закупки материалов. Со временем компания выросла, появились сотрудники, и Пётр стал не только владельцем, но и «по совместительству» руководителем отдела продаж. Проблема: Пётр продолжал решать задачи, которые уже давно могли взять на себя его сотрудники. Например: Лично звонил клиентам, заключал сделки, контролировал каждую деталь. Вмешивался в работу менеджеров, не давая им развиваться и брать ответственность. Не успевал заниматься стратегическим развитием компании, так как его внимание было поглощено оперативными вопросами. Последствия: Сотрудники стали зависимы от решений Петра. Они ждали указаний, а не предлагали инициативы. Продажи уперлись в потолок. У Петра не хватало времени на масштабирование, так как он был перегружен мелочами. Компания замедлила рост. Из-за отсутствия фокуса на стратегию, конкуренты начали занимать его нишу.

Почему это произошло?

Пётр путал роли:

Как владелец, он должен был фокусироваться на видении, стратегическом развитии и инвестициях.

Как руководитель, он забыл, что его задача — организовать процессы, делегировать и развивать команду, а не выполнять работу за сотрудников.

Пётр попал в ловушку микроменеджмента и контроля, которая часто встречается у владельцев бизнеса.

Суть ловушки: Он верил, что никто не сможет сделать работу так хорошо, как он сам. Это заставляло его держать всё под личным контролем, вмешиваться в процессы и выполнять задачи, которые давно можно было делегировать. Вполне возможно, что Пётр попал в еще одну ловушку - доказательства своей важности и значимости, которая также бывает у владельцев бизнеса.

Как это проявляется?

Нужда в признании. Ему могло быть важно чувствовать себя незаменимым, чтобы команда и окружающие видели его как "душу компании" или ключевую фигуру.

Эмоциональная привязка. Как создатель бизнеса, он мог воспринимать своё участие как показатель своей ценности для компании.

Ощущение контроля. Вмешиваясь в операционные задачи, он мог доказывать себе и другим, что без него работа пойдёт хуже.

Что сделать:

Осознание. Посмотреть на все это чуть со стороны. Оценить масштаб потерь. Лучше в деньгах. Переценить через вопросы к себе. А как лучше? Какой смысл в том что я делал(а)? Что я с этим буду делать по другому и как? Сделать новый небольшой шаг.

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