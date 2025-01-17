Владелец и руководитель. Где ваши «белые зоны»?

Сегодня хочу поделиться списком ключевых обязанностей руководителя по материалам А.А. Высоцкого «Обязанности руководителя».
Если вы, как владелец, выполняете еще и роль директора или руководителя подразделения, проверьте, какие из этих пунктов у вас «выпадают»:
Добиваться, чтобы сотрудники эффективно производили свои продукты.
Поддерживать позитивное и уважительное общение с сотрудниками.
Отдавать письменные задачи и распоряжения, контролировать их выполнение, отменять устаревшие.
Помогать сотрудникам брать больше ответственности. Спрашивать: «Какое решение ты предлагаешь?»
Инструкции и политики. Разрабатывать документы для типовых ситуаций.
Организовывать. Понимать, какие функции нужны для результата, распределять их, согласовывать действия с другими подразделениями. Решать вопросы найма, перевода, увольнения, обучения.
Письменно формировать краткосрочные и долгосрочные планы, готовить отчеты о выполнении.
Координировать. Регулярно синхронизировать работу команды, давать конструктивную обратную связь.
Инспектировать. Лично проверять, что происходит в подразделениях, смотреть, как работают процессы.
Обучать. Постоянно учиться самому и развивать команду.
Этот список — основа любой управленческой деятельности Руководителя. Если что-то из этого не выполняется, может возникнуть пробуксовка.
Пример:
Владелец компании Пётр создал бизнес по производству мебели. На старте он сам занимался всем: от разработки дизайна до закупки материалов. Со временем компания выросла, появились сотрудники, и Пётр стал не только владельцем, но и «по совместительству» руководителем отдела продаж.
Проблема: Пётр продолжал решать задачи, которые уже давно могли взять на себя его сотрудники.
Например:
Лично звонил клиентам, заключал сделки, контролировал каждую деталь.
Вмешивался в работу менеджеров, не давая им развиваться и брать ответственность.
Не успевал заниматься стратегическим развитием компании, так как его внимание было поглощено оперативными вопросами.
Последствия:
Сотрудники стали зависимы от решений Петра. Они ждали указаний, а не предлагали инициативы.
Продажи уперлись в потолок. У Петра не хватало времени на масштабирование, так как он был перегружен мелочами.
Компания замедлила рост. Из-за отсутствия фокуса на стратегию, конкуренты начали занимать его нишу.
Почему это произошло?
Пётр путал роли:
Как владелец, он должен был фокусироваться на видении, стратегическом развитии и инвестициях.
Как руководитель, он забыл, что его задача — организовать процессы, делегировать и развивать команду, а не выполнять работу за сотрудников.
Пётр попал в ловушку микроменеджмента и контроля, которая часто встречается у владельцев бизнеса.
Суть ловушки:
Он верил, что никто не сможет сделать работу так хорошо, как он сам. Это заставляло его держать всё под личным контролем, вмешиваться в процессы и выполнять задачи, которые давно можно было делегировать.
Вполне возможно, что Пётр попал в еще одну ловушку - доказательства своей важности и значимости, которая также бывает у владельцев бизнеса.
Как это проявляется?
Нужда в признании. Ему могло быть важно чувствовать себя незаменимым, чтобы команда и окружающие видели его как "душу компании" или ключевую фигуру.
Эмоциональная привязка. Как создатель бизнеса, он мог воспринимать своё участие как показатель своей ценности для компании.
Ощущение контроля. Вмешиваясь в операционные задачи, он мог доказывать себе и другим, что без него работа пойдёт хуже.
Что сделать:
Осознание. Посмотреть на все это чуть со стороны.
Оценить масштаб потерь. Лучше в деньгах.
Переценить через вопросы к себе. А как лучше? Какой смысл в том что я делал(а)?
Что я с этим буду делать по другому и как?
Сделать новый небольшой шаг.
❤️ Благодарю, что читаете, - это здорово!
Я пишу блог в “Вторая Жизнь Бизнеса”.
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Комментарии1
Так а некогда))) Надо тушить пожары, вызванные тем, что Он верил, что никто не сможет сделать работу так хорошо, как он сам🔥
Глубокая тема. Здесь и масштабы бизнеса, и выход из операционки (в том или иного варианте; Пётр попал в ловушку микроменеджмента и контроля), и психология, и еще воз и маленькая тележка всяких заморочек😄
Интересная тема, жду раскручивания