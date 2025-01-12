Должны или все-таки сотрудничество? И что такое Деньги?

Вот есть компания и ее владелец(ы), и есть сотрудники. Сотрудники работают НА компанию или С компанией?

На самом деле не так важно, как написано.

В любом случае, между ним есть обмен на основе неких договоренностей.

Бывает, возникает в голове у владельцев перекос: что Я ИМ ПЛАЧУ, значит они МНЕ ДОЛЖНЫ.

Или наоборот, со стороны сотрудников — Я ПРИШЕЛ, Я БЫЛ, значит компания ОБЯЗАНА заплатить.

Сейчас я не буду рассматривать этот вопрос с точки зрения статей трудового права.

И, безусловно, есть профессии, когда нужно кроме конкретного результата, само присутствие сотрудника в рабочее время. Например, это пожарный, или медик скорой помощи.

Но давайте вспомним что такое сами деньги:

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся.

То-есть, это удобное средство обмена ценностями между друг другом!

А что тогда меняют компания и сотрудник между собой?

То, что им нужно и ценно, иначе зачем делать этот обмен? Верно?

Появился повод поразмышлять, что вы там меняете в своей компании?

Теперь посмотрим значение слова «сотрудничество».

Сотру́дничество или коллабора́ция — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен ценностями для каждой из сторон. И эти ценности должны быть известны обеим сторонам.

Теперь посмотрим значение слова «организация».

Организация — любая группа людей, вместе работающих над общей целью.

Там и там - общая цель!

Посмотрим вокруг себя. Мы окружены предметами, вещами, продуктами. Все это у нас есть в результате того, что мы это купили, ну или кто-то это сделал. Почти все это создано организациями, даже если это делал фермер или рукоделец, инструменты, которые он использовал, были сделаны тоже организациями.

Получается, организации нужны в нашем сообществе людей, чтобы делать нашу жизнь удобнее, комфортнее и приятнее.

Вернемся к тому, с чего начали:

Бывает, возникает в голове у владельцев перекос: что Я ИМ ПЛАЧУ, значит они МНЕ ДОЛЖНЫ.

Или наоборот, со стороны сотрудников — Я ПРИШЕЛ, Я БЫЛ, значит компания ОБЯЗАНА заплатить.

Видите, здесь нет ничего из смысла организации. И, ничего из смысла сотрудничество.

Зачем компании (организации) нужны сотрудники? Они нужны, чтобы создавать те продукты, которые мы потом покупаем.

Организация не может существовать на 100% без людей. Значит она не может существовать и развиваться без сотрудничества.

Значит, здесь есть обмен. Обмен чего? Обмен ценностями.

Деньги - это средство обмена. За движением денег всегда есть обмен ценностями.

Что сделать:

✅1. Прояснить для себя как владельца или ГД, что мне, моей компании ценно и нужно от сотрудников? Прямо по должностям расписать. Что я обмениваю у них на деньги, что я у них “покупаю”? Зачем компании эти результаты? Что бы что?

✅2. Если вы сами были когда-то сотрудником, вспомните что вам нужно было от компании? Что вы ей предоставляли в обмен на деньги?

✅3. Подумать - приятный ли был этот обмен?

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