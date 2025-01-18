Банк берет повышенную комиссию? Это незаконно

Судебная практика по вопросам банковских комиссий в последнее время складывается не в пользу банков.

Вот совсем недавнее Определение ВС РФ от 24.01.2025 г. по делу № А40-194809/2023.

Компания перевела деньги физлицу со своего счета в банке, а потом его закрыла. Банк взял с нее повышенную комиссию в размере 15% от перечисленной суммы.

Сумма получилась немалая и компания обратилась в суд с требованием вернуть, полученное банком необоснованное вознаграждение.

Суды трех начальных инстанций ей отказали. Но компания проявила твердость и дошла до Верховного суда. ВС РФ посчитал, что банк умышленно нарушил права своего клиента и обязан вернуть деньги.

Это уже не первый суд, решение которого направлено против банковского произвола. И для этого есть веские основания.

Договоры банковского обслуживания не всегда соответствуют законодательству. В них могут оговариваться повышенные комиссии за операции стандартные, но не выгодные банку. Кроме того, кредитные организации грешат односторонним изменением комиссии в большую сторону. Согласием клиента они не интересуются, хотя суммы могут быть весьма внушительными.

Например, в одном из судебных дел, за перевод денег предпринимателя на его же личный счет, но в другом банке, пришлось заплатить 800 тысяч рублей. ИП не стал мириться с потерей, обратился в суд и выиграл его — банк вернул деньги.

Что говорит закон

1. Статья 851 Гражданского кодекса РФ.

Не допускается увеличение тарифов на обслуживание в одностороннем порядке. Клиент должен платить только в рамках договора, а для изменений должен дать свое согласие. Отсылки к сайту, на котором размещены новые тарифы являются неправомерными.

2. Статья 845 Гражданского кодекса РФ.

Недопустимо взимать комиссии, которые усложняют клиентам пользование расчетными счетами. При этом не имеет никакого значения факт, что договор на обслуживание подписан клиентом добровольно и после ознакомления с тарифами.

3. Письмо ЦБ РФ от 14 июня 2022 года № ИН-03-59/82.

Рекомендуется финансовым организациям избегать условий по одностороннему повышению комиссий.

4. Статья 29 ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Ограничивает аппетиты финансовых организаций. Если клиент желает закрыть счет, то это не может быть основанием для увеличения комиссии по сравнению с обычным переводом.

5. Дополнения к 115-ФЗ от 07.08 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов..».

Повышение тарифов не может считаться противодействием банков нелегальным доходам.

Когда банкиры повышают тарифы

Чаще всего это происходит в трех случаях:

⬥ подозрительные для банка операции. Это незаконно. Банк не должен противодействовать «отмыванию» доходов, наживаясь на клиентах — 115-ФЗ;

⬥ перевод денег между счетами клиента в разных банках. Суды подтверждают незаконность повышения тарифа для этих операций;

⬥ операции по перечислению денег, если договора с банком расторгается. Например, если предприниматель закрывает счет и переводит деньги в другой банк, ему устанавливают повышенную комиссию. Это незаконно, т. к. такие операции являются стандартными. Поэтому в судах банки не могут доказать, что понесли дополнительные расходы при их исполнении.

Учитывая все сказанное, рекомендуем обратить внимание на суммы, которые вы платите за расчетно-кассовое обслуживание. И если вы увидите, что за какую-либо отдельную операцию сумма комиссии резко отличается, то это повод разобраться с банком.

Бороться с драконовскими комиссиями можно, и даже нужно. Решения судов дают надежду, что политика банков в этом вопросе все таки будет меняться в лучшую для клиентов сторону.