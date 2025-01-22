Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?

Статья 51 АПК РФ (ч. 1) указывает только то, что суд самостоятельно или по инициативе участников процесса может привлечь к участию в деле 3-х лиц. О том, может ли он его исключить из дела, в АПК РФ ни слова.

Суд как представитель власти работает по правилу "дозволено только то, что прямо разрешено законом", а основной метод регулирования — это закрепленный законом закрытый перечень полномочий, жесткая компетенция при максимальном ограничении пределов усмотрения. Это значит, что если в АПК РФ нет положений об исключении 3го лица из дела, то суд на это не уполномочен.

Казалось бы, в вопросе стоит жирная точка - нельзя, значит, нельзя. Однако к ст. 51 АПК РФ есть разъяснения научно-консультативного совета: