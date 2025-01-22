Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?

Запрещено все, кроме того, что прямо разрешено
Статья 51 АПК РФ (ч. 1) указывает только то, что суд самостоятельно или по инициативе участников процесса может привлечь к участию в деле 3-х лиц. О том, может ли он его исключить из дела, в АПК РФ ни слова.
Суд как представитель власти работает по правилу "дозволено только то, что прямо разрешено законом", а основной метод регулирования — это закрепленный законом закрытый перечень полномочий, жесткая компетенция при максимальном ограничении пределов усмотрения. Это значит, что если в АПК РФ нет положений об исключении 3го лица из дела, то суд на это не уполномочен.
Казалось бы, в вопросе стоит жирная точка - нельзя, значит, нельзя. Однако к ст. 51 АПК РФ есть разъяснения научно-консультативного совета:
п.2 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа N 1/2006 по вопросам применения норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях):
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, не лишено права ходатайствовать об исключении его из числа лиц, участвующих в деле, если полагает, что оно привлечено к участию в деле ошибочно. Суд вправе исключить ошибочно привлеченное к участию в деле третье лицо из состава лиц, участвующих в деле, если это не повлияет на права или обязанности такого лица по отношению к сторонам спора и не приведет к принятию незаконного судебного акта.
абзац 5 пункта 10 Рекомендаций НКС при ФАС ЗСО, принятых по итогам заседания, состоявшегося 09.09.2011 в г. Горно-Алтайск, где даны разъяснения,
что порядок исключения третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, включая принятие судом по указанному вопросу соответствующего определения, АПК РФ не урегулирован. Исключение третьего лица из состава участников арбитражного процесса дальнейшему движению дела не препятствует.
Как учитываются эти разъяснения на практике?
Вот несколько примеров.
Отказ в исключении 3го лица только потому, что нет прямого указания в АПК РФ (см., например, Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.08.2016 по делу № А40-35275/16-62-303);
Ходатайство об исключении 3го лица может подать любой участник процесса, но он должен доказать, что это не повлияет на права или обязанности такого лица по отношению к сторонам спора и не приведет к принятию незаконного судебного акта (см., например, Решение Арбитражного суда Иркутской области от 26.10.2023 по делу № А19-18019/2022, где суд отказал в удовлетворении ходатайства об исключении, потому что ответчик доказал возникновение материального интереса у 3го лица в будущем в случае удовлетворения исковых требований).
Ходатайство об исключении 3го лица может подать только само 3е лицо, так как действующий закон не предусматривает институт исключения третьих лиц из состава лиц, привлеченных к участию в деле, по заявлению иного лица, участвующего в деле (см., например, Решение Арбитражного суда Пензенской области от 22 ноября 2022 г. по делу N А49-6546/2022, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25 октября 2021 г. N Ф01-5931/21 по делу N А29-13941/2019).
При оценке перспектив удовлетворения ходатайства следует учитывать и риски отмены судебного решения в последующем
Согласно ст. 270 АПК РФ принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле является основанием для отмены судебного решения.
Вот, например, Протокольным определением Арбитражного суда Омской области от 18.07.2023 по делу А46-5553/2023 удовлетворено ходатайство 3го лица об исключении его из числа участников дела, в связи с отсутствием заинтересованности в участии в деле. Определением от 03.06.2024 Восьмого арбитражного апелляционного суда данное 3 лицо снова привлечено к участию в деле по его заявлению. Решение суда первой инстанции отменили.
Таким образом, заранее не всегда можно верно оценить, затронет судебное решение права и интересы 3х лиц или нет. Поэтому судам выгоднее оставлять в деле 3е лицо, на всякий случай, чем рисковать и исключать его.
Подводя итог, можно сказать, что в удовлетворении ходатайства об исключении 3го лица из дела скорее всего будет отказано, однако могут быть исключения. Например, если 3е лицо не имеет никакой связи с делом (например, привлекли тезку лица, чьи права и обязанности могут быть затронуты судебным решением или что-то вроде этого).
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