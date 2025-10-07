Параллельный импорт: какая от него польза малому и среднему бизнесу?

До 8 марта 2022 г. на территории России была национальная схема импорта товаров и использования интеллектуальных прав иностранных компаний.

Вы закупали иностранные товары у производителя или его официального дистрибьютора. Если вы нарушали порядок, зарубежная фирма могла привлечь вас к ответственности: изъять товар, возместить ущерб и тому подобное.

Та же схема действовала в отношении интеллектуальной собственности. Например, вы могли пускать в оборот товар с наклеенным на него чужим товарным знаком. Но с согласия правообладателя такого знака.

С 8 марта 2022 г. схема кардинально изменилась

С началом специальной военной операции многие иностранные производители ввели запрет на поставки своих товаров и оборот интеллектуальных прав на территории России.

(Тех интеллектуальных прав, которые связаны с товарами.)

Наш внутренний рынок покидали востребованные товары, цены на их остатки стали расти. Власть отреагировала и разрешила параллельный импорт.

Параллельный импорт - это законная возможность для отечественного бизнеса импортировать иностранные товары и связанные с ними интеллектуальные права без согласия их производителя.

Закон приостановил защиту прав иностранных производителей. В интересах внутреннего рынка.

Теперь можно выстроить цепочку покупки иностранного товара в обход официальной сети производителя. Это параллельная цепочка, поэтому импорт - параллельный.

Давайте на примере

Представим, что вы закупаете изделия из меха у иностранной компании "Mecha Irlandii" (все совпадения случайны). И реализуете их на внутреннем рынке.

Каждое изделие идет с этикеткой, на которой изображен товарный знак этой компании. Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте.

Внезапно поставщик перестал отпускать товар в ваш адрес. Без объяснения причин. И потирает руки в предвкушении: как только вы начнете продавать его товары без разрешения, на вас подадут в суд.

Но вы перешли на параллельный импорт. Вы переключились на другую схему: закупаете те же меха у фирмы-посредника. Эта фирма ранее легально купили товар у производителя.

Учтите, параллельный импорт работает не по всем товарам.

Закон 46-ФЗ наделил Правительство России правом составить перечень товаров или их групп, которые подпадают под такой импорт.

Правительство своим постановлением 506 передоверило это право Минпромторгу. Ведомство перечень утвердило приказом 1532, на смену которому пришел приказ 2701: перечень изложен здесь.

Что важно знать?

1. Параллельный импорт не легализует серые схемы. Закон по-прежнему наказывает за оборот неоригинального товара, то есть подделки. Ссылка в судах на параллельный импорт бесполезна.

2. Нужно быть готовым доказать, что товар иностранного производителя и товарные знаки на нем приобретены не по серой схеме.

3. В утвержденный перечень товаров входит множество товаров. Например, фармацевтическая продукция, мыло, резина и изделия из нее, натуральный и искусственный мех. Внимательно изучайте перечень: могут быть исключения только для отдельного производителя.

4. Закон приостанавливает не всю защиту интеллектуальных прав, а только прямо указанную в приказе Минпромторга. Например, не применяются нормы статей 1252 "Защита исключительных прав" и 1515 "Ответственность за незаконное использование товарного знака".

Детали смотрите в приказе 2701.

Поговорите со своим адвокатом. Он объяснит, как работать с параллельным импортом в России.