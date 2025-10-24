Товарный знак: способ защиты от хитрого владельца интеллектуальных прав

Представим, что вы импортируете спиртные напитки. Затем распределяете их по точкам и получаете прибыль с продаж.

Внезапно приходит претензия.

В ней вас уведомляют, что за последние шесть месяцев по вашей милости продано 20 тысяч бутылок коньяка. Цена каждой - тысяча рублей.

На каждой бутылке была наклеена этикетка с товарным знаком, который принадлежит автору претензии. Без согласия владельца интеллектуальных прав на знак.

Другими словами, вы должны перевести на счет отравителя претензии двойную цену всей проданной партии коньяка.

По-моему, это 20 млн рублей. Сумма приличная.