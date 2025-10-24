Товарный знак: способ защиты от хитрого владельца интеллектуальных прав

Представим, что вы импортируете спиртные напитки. Затем распределяете их по точкам и получаете прибыль с продаж.
Внезапно приходит претензия.
В ней вас уведомляют, что за последние шесть месяцев по вашей милости продано 20 тысяч бутылок коньяка. Цена каждой - тысяча рублей.
На каждой бутылке была наклеена этикетка с товарным знаком, который принадлежит автору претензии. Без согласия владельца интеллектуальных прав на знак.
Другими словами, вы должны перевести на счет отравителя претензии двойную цену всей проданной партии коньяка.
По-моему, это 20 млн рублей. Сумма приличная.
Поверхностный взгляд на ситуацию повергает вас в грусть
1) товарный знак зарегистрирован;
2) автор претензии - законный владелец прав на товарный знак;
3) размещение товарного знака на этикетку бутылки - очевидный способ использования права на знак;
4) ваша компания - импортер, то есть участвует в схеме незаконного использования товарного знака;
5) закон защищает владельца интеллектуальной собственности.
Но есть один нюанс –
Закон защищает только добросовестного владельца товарного знака.
Вы можете доказать суду, что владелец товарного знака лишь имитирует нарушение своих прав, то есть действует недобросовестно.
Признаки имитации крутятся вокруг того, что товарный знак должен реально использоваться. И у его владельца должен быть сформирован достойный интерес для защиты.
Какие признаки недобросовестности нужно подсветить суду?
(Продолжим на нашем примере с коньяком.)
1. Основной или дополнительный вид деятельности владельца товарного знака не связан с производством коньяка
Смотрите соответствующий радел выписки из ЕГРЮЛ владельца.
2. Владелец товарного знака не имеет обязательных атрибутов для его использования
Например, у него отсутствует лицензия для работы с алкоголем. Ему некуда наклеить те же этикетки))
3. Автор претензии не является первоначальным правообладателем исключительного права на товарный знак
Например, права на товарный знак приобретены по договору отчуждения исключительного права.
Должно насторожить, что право приобретено относительно недавно до момента подачи претензии.
4. Объем использования владельцем товарного знака или полученной выручки ничтожен в сравнении с выставленной вам суммой
Например, по лицензионному договору этикетка с легальным товарным знаком размещена на 250 бутылках лицензиата.
Выручка же владельца составила 200 тысяч рублей. За полгода.
Внимание! Считаются фактически введенный в оборот объем товаров, а не бумажный.
Поговорите со своим адвокатом. Он оценит вашу ситуацию и выделит дополнительные признаки имитации со стороны владельца товарного знака.
Интересно, вы сталкивались с недобросовестным поведением правообладателей товарных знаков? Чем все закончилось?
