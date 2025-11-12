Как адвокат создает договор на интеллектуальную собственность: 6 шагов

Шаг 1. Отделяем интеллектуальную собственность и выбираем из нее конкретный объект

Делая первый шаг, я проверяю четыре ключевых параметра:

1. Относимость центрального объекта к интеллектуальной собственности

Закон описывает интеллектуальную собственность, разбивая ее на две группы: результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Пример первой группы – произведение литературы, науки и искусства. Пример второй – товарный знак или изобретение.

За границами интеллектуальной собственности расположены другие объекты. Например, доменное имя или название некоммерческой организации.

Другие объекты могут входить в договорную конструкцию, но на них не действуют нормы об интеллектуальных правах.

Я иду дальше, только если передо мной объект интеллектуальной собственности.

2. Реальность центрального объекта интеллектуальной собственности

Одни объекты интеллектуальной собственности вводятся в оборот, независимо от формальностей.

Например, произведение науки существует с момента придания ей объективной формы. Даже если мало кто о нем знает.

Другие объекты интеллектуальной собственности используются, только если зарегистрированы. Это нужно проверять при подготовке договора.

Далее на примере арбитражного дела А40-51724/2024.

Предприниматель и компания заключили договор коммерческой концессии.

Предприниматель оплатил паушальный взнос, компания обязалась передать ему право на использование товарного знака, коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау).

Однако компания свои обязанности не выполнила, став ответчиком по иску о возврате паушального взноса и расторжении договора.

Суд учел один из ключевых аргументов истца – на момент заключения договора концессии товарный знак компании не был зарегистрирован в Роспатенте.

3. Обладание интеллектуальными правами на центральный объект

Обычно договор закрепляет переход объекта между лицами. Например, создатель фотоснимка передает права на него издателю для помещения фотографии в книгу.

Нужно отследить, чтобы права передавал тот, у кого они есть. В противном случае договор теряет смысл и не оберегает.

Далее на примере арбитражного дела А33-8114/2022.

Предприниматель начал писать код программного комплекса. В ходе разработки к нему присоединились три наемных работника. Программа была запущена.

Предприниматель и эти работники учредили общество, которому предприниматель передал интеллектуальные права на программный комплекс.

Права переданы по договору об отчуждении исключительного права на программный комплекс.

В дальнейшем у общества возник судебный спор с другой фирмой. По мнению общества, фирма незаконно переработала код их программного комплекса.

Однако не в пользу общества сыграл тот факт, что оно не доказало служебный характер изначального создания программного комплекса тремя наемными работниками.

Поэтому предприниматель не мог передать обществу несуществующее у него интеллектуальное право на программу.

4. Полнота раскрытия центрального объекта

Встречаются очевидные объекты интеллектуальной собственности. За ними не прячутся другие объекты этой группы. Например, музыкальное произведение.

Другое дело – сложные объекты. За ними нужно видеть другую интеллектуальную собственность.

Например, программа для ЭВМ: как правило, с ней в комплексе идет база данных.