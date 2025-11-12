Как адвокат создает договор на интеллектуальную собственность: 6 шагов

Шаг 1. Отделяем интеллектуальную собственность и выбираем из нее конкретный объект
Делая первый шаг, я проверяю четыре ключевых параметра:
1. Относимость центрального объекта к интеллектуальной собственности
Закон описывает интеллектуальную собственность, разбивая ее на две группы: результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Пример первой группы – произведение литературы, науки и искусства. Пример второй – товарный знак или изобретение.
За границами интеллектуальной собственности расположены другие объекты. Например, доменное имя или название некоммерческой организации.
Другие объекты могут входить в договорную конструкцию, но на них не действуют нормы об интеллектуальных правах.
Я иду дальше, только если передо мной объект интеллектуальной собственности.
2. Реальность центрального объекта интеллектуальной собственности
Одни объекты интеллектуальной собственности вводятся в оборот, независимо от формальностей.
Например, произведение науки существует с момента придания ей объективной формы. Даже если мало кто о нем знает.
Другие объекты интеллектуальной собственности используются, только если зарегистрированы. Это нужно проверять при подготовке договора.
Далее на примере арбитражного дела А40-51724/2024.
Предприниматель и компания заключили договор коммерческой концессии.
Предприниматель оплатил паушальный взнос, компания обязалась передать ему право на использование товарного знака, коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау).
Однако компания свои обязанности не выполнила, став ответчиком по иску о возврате паушального взноса и расторжении договора.
Суд учел один из ключевых аргументов истца – на момент заключения договора концессии товарный знак компании не был зарегистрирован в Роспатенте.
3. Обладание интеллектуальными правами на центральный объект
Обычно договор закрепляет переход объекта между лицами. Например, создатель фотоснимка передает права на него издателю для помещения фотографии в книгу.
Нужно отследить, чтобы права передавал тот, у кого они есть. В противном случае договор теряет смысл и не оберегает.
Далее на примере арбитражного дела А33-8114/2022.
Предприниматель начал писать код программного комплекса. В ходе разработки к нему присоединились три наемных работника. Программа была запущена.
Предприниматель и эти работники учредили общество, которому предприниматель передал интеллектуальные права на программный комплекс.
Права переданы по договору об отчуждении исключительного права на программный комплекс.
В дальнейшем у общества возник судебный спор с другой фирмой. По мнению общества, фирма незаконно переработала код их программного комплекса.
Однако не в пользу общества сыграл тот факт, что оно не доказало служебный характер изначального создания программного комплекса тремя наемными работниками.
Поэтому предприниматель не мог передать обществу несуществующее у него интеллектуальное право на программу.
4. Полнота раскрытия центрального объекта
Встречаются очевидные объекты интеллектуальной собственности. За ними не прячутся другие объекты этой группы. Например, музыкальное произведение.
Другое дело – сложные объекты. За ними нужно видеть другую интеллектуальную собственность.
Например, программа для ЭВМ: как правило, с ней в комплексе идет база данных.
Приходится разбирать бизнес-процессы клиента на функции и ключевые операции, чтобы отследить скрытую интеллектуальную собственность.
Шаг 2. Подбираем конструкцию договора с учетом общих и специальных норм закона
Договор на интеллектуальную собственность собирается на базе общего договора, то есть договора, не связанного с интеллектуальной собственностью.
Например, в основе договора авторского заказа на разработку программы для ЭВМ обычно правила об общем договоре – договоре возмездного оказания услуг.
Поэтому в специальном договоре авторского заказа включается условие о том, что исполнитель выполняет задание заказчика своими силами.
Условия специальных договоров дополняют общую конструкцию и отражают специфику интеллектуальной собственности.
Например, нормы о лицензионном договоре уточняют: лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах, установленных этим договором.
В случае судебного спора судья также сначала отнесет договор к конкретному общему виду.
Пример тому арбитражное дело А33-18540/2021.
Компании заключили между собой договор подряда. По нему подрядчик взял на себя обязанность разработать и передать заказчику программу для ЭВМ.
В установленное время программа была передана заказчику, который отказался принимать результат работы из-за существенных недостатков.
Подрядчик обратился с иском в суд, чтобы взыскать плату за переданную программу.
Оценивая условия договора, суд установил, что договор поименован сторонами как договор подряда. Но фактически речь идет о договоре возмездного оказания услуг. Между этими договорами есть важные отличия.
В первую очередь суд учел нормы общего договора – договора возмездного оказания услуг. Во вторую очередь – нормы о переходе интеллектуальных прав.
Шаг 3. Определяем условия специального договора: очевидные и скрытые
Очевидные условия договора – те условия, без которых договор не может быть признан заключенным, или условия, которые важны для перехода права.
Такие условия обычно названы в законе как существенные условия.
Например, одно из очевидных условий по договору авторского заказа – создание произведения автором лично.
В начале подбора условий договора выделяются именно очевидные условия.
Далее прорабатываются скрытые условия – те, которые явно не названы, но вытекают из закона или выработаны судебной практикой.
Пример тому – условие о сроке лицензионного договора. Подход судебной практики к наполнению этого условия можно проследить по арбитражному делу А71-12818/2024.
Предприниматель создал фотоснимок природного ландшафта, после чего передал доверительному управляющему интеллектуальные права на это произведение.
Управляющий мониторил сеть «Интернет» и обнаружил, что компания разместила это произведение в своем аккаунте ВКонтакте. Без согласия владельца прав.
Появился иск о взыскании компенсации за незаконное использование интеллектуальной собственности.
Расчет суммы компенсации опирался на лицензионный договор с другими лицами, в котором было условие о «бессрочном» предоставлении права.
Возникла путаница с пониманием периода: бессрочно – это как?
Суд по интеллектуальным правам сформировал подход, по которому формулировка о «бессрочном» предоставлении права может пониматься двояко:
как весь срок действия исключительного права на произведение;
как пятилетний срок.
Дело было возвращено на новое рассмотрение именно из-за путаницы при изложении условия о сроке лицензионного договора.
Шаг 4. Распределяем условия специального договора по разделам, облегчаем работу с текстом
Объем текста договора может быть большим. Из-за этого может произойти наложение смыслов внутри одного условия.
Например, в одном предложении может быть закреплено: Автор самостоятельно несет расходы на создание произведения.
В другом предложении: Стороны договора согласуют порядок распределения расходов на создание произведения.
Если названные предложения разбросаны по разным местам договора, то вы можете упустить нестыковки –
В первом примере именно автор несет расходы, во втором к нему может присоединиться заказчик. Появляются условия для конфликта.
Исключить конфликт можно, если разбить договор на разделы. И собирать в них смыслы, относящиеся к одному объекту регулирования.
Так удобно находить нестыковки и всесторонне описывать права и обязанности сторон договора.
Например, в своих договорах авторского заказа я выделяю минимум пять базовых разделов.
Отдельные условия я выношу самостоятельным документом. Например, задание. В нем я ставлю цель, описываю основные понятия, излагаю параметры произведения и другие ключевые моменты.
Внутри договора я разбиваю текст на абзацы с интервалами до и после каждого абзаца, расставляю выступы, при необходимости сдвигаю абзацы влево или вправо.
Шаг 5. Составляем текст договора на интеллектуальную собственность
Текст договора появляется поэтапно.
1. Сначала я набираю текст в официально-деловом стиле.
Официально-деловой стиль русского языка обеспечивает качество именно юридического текста: сложность, стандартизацию, логичность, однозначность и объективность.
2. Затем я пропускаю текст через фильтр так называемого информационного стиля.
На выходе получается текст договора, более-менее понятный обычному человеку. Очень удобно.
Я выделил шесть принципов информационного стиля и согласовываю с ними итоговый вариант документа.
Принципы:
осмысленность (слова раскрывают заложенный смысл);
простота (подобранные слова не трудны для понимания);
наглядность (включение визуального материала);
правдивость (слова не манипулируют, не прячут ловушки);
ценность (лишних слов нет);
три уровня работы: на уровне предложения, абзаца и всего текста.
Шаг 6. Определяем документы, связанные с договором на интеллектуальную собственность. И составляем их тексты
Зачастую специальный договор дополняется иными документами. Например, к договору авторского заказа я отдельно пишу задание.
Другой пример – к договору коммерческой концессии могут прилагаться правила сохранения коммерческой тайны (в отношении передаваемого секрета производства).
Тексты дополнительных документов составляются аналогично текстам специального договора.
Выводы по статье
1. Адвокат профессионально составит договор на интеллектуальную собственность.
2. Создание документа предполагает 6 шагов:
отделить интеллектуальную собственность и выбрать из нее конкретный объект (по четырем параметрам);
подобрать конструкцию договора с учетом общих и специальных норм закона;
определить условия специального договора: очевидные и скрытые;
распределить условия специального договора по разделам, облегчить работу с текстом;
составить текст договора на интеллектуальную собственность с учетом информационного стиля;
определить документы, связанные с договором, и составить их тексты.
3. Вы получаете на руки договор, учитывающий именно вашу ситуацию и задачи. Вам и вашим партнерам понятны его условия.
