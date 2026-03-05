Судебные расходы по иску о нарушении интеллектуальных прав: мелочь, которая бережет деньги
Допустим, вы сетевой магазин брендовой одежды. Ваш маркетолог продавил фотосессию моделей с вашей одеждой.
Фотограф создал и передал права на сто фотографий. Ваш сайт и соцсети смотрятся по-деловому, идут заказы от восторженных клиентов.
Но конкуренты не дремлют. На сайте одного из таких "товарищей" вы видите знакомые вам фотографии.
Ваш адвокат подает иск к нарушителю интеллектуальных прав на фотографии. В иске требование о выплате компенсации.
И здесь возможно два вида компенсации.
Первый вид. Вы просите взыскать минимальную компенсацию.
Закон устанавливает диапазон размера компенсации за нарушение интеллектуальных прав на произведение искусства, то есть фотографию.
Минимум - 10.000 рублей за каждое. Максимум - 10 млн рублей.
В нашем случае размер компенсации будет равен 1 млн рублей: 10 тыс. рублей х 100 фотографий.
Сумма госпошлины, которую вы уплатите при подаче иска, - 55.000 рублей.
Второй вид. Вы просите взыскать компенсацию в сумме, превышающей минимальный размер.
Например, за каждую из фотографий назначаете по 20 тыс. рублей. Итого 2 млн рублей: 20 тыс. рублей х 100 фотографий.
Сумма госпошлины, которую вы уплатите при подаче иска, - 115.000 рублей.
На примере этих двух вариантов госпошлины я покажу ту самую мелочь, которая бережет ваши деньги.
Возместит ли нарушитель ваши траты на госпошлину, если суд решит снизит сумму вашей компенсации?
Вариант первый. Суд снижает размер компенсации с 1 млн до 500 тыс. рублей. Другими словами, снижает минимальный размер (первый вид компенсации).
Снижение размера компенсации в этой ситуации - это особое полномочие суда: он действует в интересах справедливости.
Такой вариант снижения не является частичным удовлетворением иска. Поэтому ваша госпошлина целиком ложится на нарушителя.
Вы ничего не теряете.
Вариант второй. Суд снижает размер компенсации наполовину: с 2 млн до 1 млн рублей (снижает второй вид компенсации).
Снижение размера компенсации в этой ситуации - это ваш неверный расчет суммы компенсации. Вы пожелали получить больше, чем выходило из обстоятельств дела.
Такой вариант снижения - частичное удовлетворение иска. Поэтому ваша госпошлина делится пропорционально: напополам.
Только половину госпошлины вам возместит нарушитель, другая половина пойдет в доход государства.
Вы теряете половину госпошлины.
Внимание! По аналогии с госпошлиной распределяются другие судебные расходы. Например, транспортные расходы или расходы на проживание представителя.
Поговорите со своим адвокатом. Он обоснует размер компенсации для подачи иска к нарушителю интеллектуальных прав.
Теряли ли вы судебные расходы из-за неверного подхода суда?
