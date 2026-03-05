Судебные расходы по иску о нарушении интеллектуальных прав: мелочь, которая бережет деньги

По окончании судебного спора суд распределяет между истцом и ответчиком судебные расходы - оплату госпошлины, гонорар адвоката и другие.

Допустим, вы сетевой магазин брендовой одежды. Ваш маркетолог продавил фотосессию моделей с вашей одеждой.

Фотограф создал и передал права на сто фотографий. Ваш сайт и соцсети смотрятся по-деловому, идут заказы от восторженных клиентов.

Но конкуренты не дремлют. На сайте одного из таких "товарищей" вы видите знакомые вам фотографии.

Ваш адвокат подает иск к нарушителю интеллектуальных прав на фотографии. В иске требование о выплате компенсации.

И здесь возможно два вида компенсации.

Первый вид. Вы просите взыскать минимальную компенсацию.

Закон устанавливает диапазон размера компенсации за нарушение интеллектуальных прав на произведение искусства, то есть фотографию.

Минимум - 10.000 рублей за каждое. Максимум - 10 млн рублей.

В нашем случае размер компенсации будет равен 1 млн рублей: 10 тыс. рублей х 100 фотографий.

Сумма госпошлины, которую вы уплатите при подаче иска, - 55.000 рублей.

Второй вид. Вы просите взыскать компенсацию в сумме, превышающей минимальный размер.

Например, за каждую из фотографий назначаете по 20 тыс. рублей. Итого 2 млн рублей: 20 тыс. рублей х 100 фотографий.

Сумма госпошлины, которую вы уплатите при подаче иска, - 115.000 рублей.

На примере этих двух вариантов госпошлины я покажу ту самую мелочь, которая бережет ваши деньги.

Возместит ли нарушитель ваши траты на госпошлину, если суд решит снизит сумму вашей компенсации?

Вариант первый. Суд снижает размер компенсации с 1 млн до 500 тыс. рублей. Другими словами, снижает минимальный размер (первый вид компенсации).

Снижение размера компенсации в этой ситуации - это особое полномочие суда: он действует в интересах справедливости.

Такой вариант снижения не является частичным удовлетворением иска. Поэтому ваша госпошлина целиком ложится на нарушителя.

Вы ничего не теряете.

Вариант второй. Суд снижает размер компенсации наполовину: с 2 млн до 1 млн рублей (снижает второй вид компенсации).

Снижение размера компенсации в этой ситуации - это ваш неверный расчет суммы компенсации. Вы пожелали получить больше, чем выходило из обстоятельств дела.

Такой вариант снижения - частичное удовлетворение иска. Поэтому ваша госпошлина делится пропорционально: напополам.

Только половину госпошлины вам возместит нарушитель, другая половина пойдет в доход государства.

Вы теряете половину госпошлины.

Внимание! По аналогии с госпошлиной распределяются другие судебные расходы. Например, транспортные расходы или расходы на проживание представителя.

Поговорите со своим адвокатом. Он обоснует размер компенсации для подачи иска к нарушителю интеллектуальных прав.

