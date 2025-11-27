Частный займ для бизнеса: как получить деньги у инвестора и оформить сделку правильно

Что значит «взять кредит у частного инвестора»

Когда вы получаете деньги не в банке, а у частного лица, ИП или компании, и обязуетесь вернуть их с процентом — это частный займ. Он же «частный кредит».

Для бизнеса такой формат — это способ:

получить деньги быстро,

избежать бюрократии,

работать на индивидуальных условиях.

Для инвестора — это инструмент заработка. Он оценивает проект не с точки зрения симпатии к вам, а с позиции выгоды и риска. Главный вопрос инвестора: как и когда он получит свои деньги назад?