НДФЛ: когда платить НДФЛ при приобретении недвижимости по договору дарения

Все чаще от клиентов приходят одинаковые запросы: налоговый орган выставил требование об уплате НДФЛ, в связи с приобретением недвижимого имущества по договору дарения.

Такое требование формируется по результатам камеральной налоговой проверки в связи с непредставлением физическим лицом расчета в отношении доходов, полученных от дарения объектов недвижимости (декларации 3-НДФЛ за год).

При расчете налога в качестве налоговой базы выступает кадастровая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 1 января года, в котором зарегистрирован переход права собственности от дарителя к получателю , умноженная на налоговую ставку (13%, 15% или 30 %). Зачастую суммы получаются приличные.

Так, при получении в дар квартиры кадастровой стоимостью 5 000 000 руб. НДФЛ по ставке 13% составит 650 000 руб.

Таким образом, приобретение права собственности на недвижимость по договору дарения имеет налоговые последствия.

Налоговая обязанность по уплате НДФЛ возникает у одаряемого, даритель в данном случае ничего не платит, т.к. передает недвижимость безвозмездно, т.е. никакого дохода не получает.

❗️Важно знать, что если дарение имущества произошло между членами одной семьи или близкими родственниками, то платить НДФЛ не нужно.

При этом членами семьи и близкими родственниками являются супруги, родители и дети, в том числе и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры (полностью родные или имеющие одного общего родителя) - ст.14 Семейного кодекса РФ. Понятно, что внутри семьи фамилии у родственников разные, у налогового органа может и не быть информации о родстве участников сделки, в т.ч. по причине получения свидетельств о рождении, регистрации брака, изменения имени вне Российской Федерации. Поэтому одаряемому необходимо после государственной регистрации прав по договору дарения недвижимости уведомить налоговый орган о том, что договор дарения недвижимости состоялся между членами семьи и близкими родственниками.

❗️Если даритель и одаряемый не относятся ни к одной из выше перечисленных категорий (как например, тетя и племянник, зять и теща и т.д.), одаряемому придется уплатить НДФЛ.

Закон допускает освобождение от уплаты НДФЛ, если даритель и одаряемый не приходятся друг другу родственниками из вышеуказанного перечня. Например, в соответствии с письмом Минфина от 29.01.2018 № 03-04-05/4896 такой случай наступает, если есть решение суда, которым они признаны членами одной семьи.

💪 Как говорится народная мудрость, «предупрежден – значит вооружен!».

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