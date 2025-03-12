По следам интересных судебных дел или…

В каких случаях переводы между супругами считаются семейными расходами, а не сделками?

📚В каких случаях переводы между супругами считаются семейными расходами, а не сделками? Разберемся на примере свежего решения Верховного суда РФ от 25 февраля 2025 года, № 305-ЭС24-18392 по делу № А40-299528/2022⚖️

💼Факты дела

Супруги Х. состоят в браке с 2001 года. В период с 4 марта 2020 года по 20 октября 2022 года супруг перевел жене 4 977 000 рублей. Процедура банкротства супруга началась 11 января 2023 года. Финансовый управляющий потребовал признать эти переводы недействительными сделками. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого требования, но апелляционная и кассационная инстанции поддержали его💸

Решение Верховного суда РФ

Верховный суд указал, что денежные переводы между супругами не являются сделками, которые можно оспорить в рамках дела о банкротстве. Согласно статьям 61.2 и 213.32 Закона о банкротстве, оспариванию подлежат сделки, совершенные супругом должника за счет общего имущества, но не переводы между супругами для покрытия семейных нужд и содержания детей🏡

Суд обратил внимание на регулярный и систематический характер платежей, что соответствует обычным семейным расходам и не имеет подозрительных признаков. В деле представлены выписки, подтверждающие, что деньги были использованы на содержание детей и ежедневные нужды семьи. Попытки скрыть средства от кредиторов не выявлены. Финансовый управляющий не оспаривал расходы супруги с её банковской карты📜

Кассационная жалоба была передана на рассмотрение Верховного суда РФ. Эта практика дает надежду людям, столкнувшимся с трудными жизненными обстоятельствами, и их семьям❤️

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