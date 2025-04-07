Банкротство организаций и положение главбухов

Сегодня мы обсудим субсидиарную ответственность главных бухгалтеров, которая теперь касается не только руководителей и владельцев фирм. 📊

Конкурсные управляющие, кредиторы и суды все чаще обращают внимание на главных бухгалтеров, а также на финансовых директоров и директоров по экономике и финансам, в поисках лиц, которых можно привлечь к ответственности за долги банкротящихся организаций. 💼

Согласно закону, чтобы привлечь кого-то к субсидиарной ответственности, суд должен признать это лицо контролирующим. В рамках статьи 61.10 закона о несостоятельности, контролирующее лицо – это человек или организация, которые в течение трех лет до банкротства влияли на управление компанией. 🤝 Главные бухгалтеры могут входить в эту категорию из-за своих должностных обязанностей.



В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда от 21 декабря 2017 года № 53, к субсидиарной ответственности можно привлечь, если контролирующее лицо:



1. Соглашалось на сделки с заведомо невыгодными условиями или с контрагентами, которые не могут выполнить свои обязательства, например, с фирмами-однодневками; 📉

2. Принимало решения о заведомо убыточных операциях;

3. Назначало на ключевые позиции некомпетентных сотрудников, работа которых противоречила интересам компании; 👥

4. Создавало систему управления, которая приносила пользу третьим лицам в ущерб компании и ее кредиторам. ⚠️



Из судебной практики видно, что главных бухгалтеров чаще всего привлекают к субсидиарной ответственности по статье 61.11 Закона о банкротстве за:

Искажение финансовой отчетности, как показано в делах № А53-6904/2017 и № А63-577/2015; 📑

Подделку счетов-фактур от контрагентов и их отражение в книге покупок должника;

Налоговые доначисления, которые привели к банкротству при выявлении фиктивного документооборота, например, дело № А40-161770/2014;

Неисполнение обязанностей по передаче документов должника конкурсному управляющему. 🗂️

Отсутствие вины всегда должен доказывать тот, кого привлекают к субсидиарной ответственности (пункт 2 статьи 401 и пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ). ⚖️



Другие основания субсидиарной ответственности не используются для главных бухгалтеров из-за специфики их роли. Например, правило о неподаче заявления о банкротстве, предусмотренное статьей 61.12 Закона о банкротстве, не относится к главным бухгалтерам, так как эта обязанность на них не лежит. 🛡️

Продолжение следует…

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