По следам интересных судебных дел

Суть дела

В результате выездной налоговой проверки было установлено, что организация заключила сделку на приобретение материалов с так называемой "технической" компанией и перечислила ей 22 млн рублей 💰. Налоговые органы признали эти сделки фиктивными 🚫. Организации были доначислены НДС, налог на прибыль, пени и штрафы.

Обычно на этом этапе процедура и заканчивается: налогоплательщик оспаривает доначисления, а затем — исполняет решение налогового органа 😐. Однако в данном случае прокуратура решила пойти дальше 🚨.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки с фиктивным контрагентом ничтожной и о взыскании в доход государства всей суммы, перечисленной "технической" компании, то есть 22 млн рублей 💼. В качестве основного доказательства было представлено решение налогового органа о доначислении налогов, пеней и штрафов.

Отметим, что суд удовлетворил иск прокуратуры. Таким образом, помимо доначисленных налогов, пеней и штрафов, налогоплательщик и его контрагент (техническая компания) солидарно обязаны будут выплатить в доход государства ещё 22 млн рублей 🫣⚡️.

Следует подчеркнуть, что это не новый тренд — подобная практика активно применяется с 2024 года, хотя пока такие дела не дошли до Верховного суда РФ ⚠️.

Если ваша организация работает по государственным или муниципальным контрактам, особенно в сфере строительства, настоятельно рекомендую внимательно оценить все связанные с этим риски, чтобы избежать двойного взыскания 🏗️❗

Буду следить за развитием данного дела. Продолжение следует… 👀

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