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наталья коновалова
Судебная практика по налоговым спорам

По следам интересных судебных дел

Работа с фиктивными контрагентами – это не только риск доначисления налогов, но и риск взыскания всех перечислений в доход государства.

Работа с фиктивными контрагентами – это не только риск доначисления налогов, но и риск взыскания всех перечислений в доход государства.

 Довольно часто причиной доначисления налогов становится сотрудничество налогоплательщиков с так называемыми техническими компаниями 🤔. В таких случаях налоговые органы приходят к выводу о фиктивности хозяйственных операций по приобретению товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Однако, как показывает практика, это только одна сторона вопроса ⚖️.

 В своих публикациях мы неоднократно упоминали судебные дела, инициированные прокуратурой в гражданском порядке 📚. Недавно мое внимание привлекло решение Арбитражного суда Ульяновской области от 21 февраля 2025 года по делу № А72-13241/2024 согласно которому прокуратура взыскала в доход государства все суммы, уплаченные налогоплательщиком по "бумажному" НДС 💸.

Суть дела

 В результате выездной налоговой проверки было установлено, что организация заключила сделку на приобретение материалов с так называемой "технической" компанией и перечислила ей 22 млн рублей 💰. Налоговые органы признали эти сделки фиктивными 🚫. Организации были доначислены НДС, налог на прибыль, пени и штрафы.

 Обычно на этом этапе процедура и заканчивается: налогоплательщик оспаривает доначисления, а затем — исполняет решение налогового органа 😐. Однако в данном случае прокуратура решила пойти дальше 🚨.

 Прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки с фиктивным контрагентом ничтожной и о взыскании в доход государства всей суммы, перечисленной "технической" компании, то есть 22 млн рублей 💼. В качестве основного доказательства было представлено решение налогового органа о доначислении налогов, пеней и штрафов.

 Отметим, что суд удовлетворил иск прокуратуры. Таким образом, помимо доначисленных налогов, пеней и штрафов, налогоплательщик и его контрагент (техническая компания) солидарно обязаны будут выплатить в доход государства ещё 22 млн рублей 🫣⚡️.

Следует подчеркнуть, что это не новый тренд — подобная практика активно применяется с 2024 года, хотя пока такие дела не дошли до Верховного суда РФ ⚠️.

 Если ваша организация работает по государственным или муниципальным контрактам, особенно в сфере строительства, настоятельно рекомендую внимательно оценить все связанные с этим риски, чтобы избежать двойного взыскания 🏗️❗

 Буду следить за развитием данного дела. Продолжение следует… 👀

 📌Контакты:https://t.me/zakonsovet

Информации об авторе

наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

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