По следам интересных судебных дел

Сделки или субсидиарная ответственность? (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.04.2025 по делу № А55-5191/2021)** ⚖️

В рамках процедуры банкротства конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении С. В.В. и К.Р.Б. к субсидиарной ответственности по долгам общества. Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили данное требование. 📝

Суд округа отменил состоявшиеся судебные акты.



При этом суд округа отметил, что как требования о привлечении контролирующих должника лиц (КДЛ) к субсидиарной ответственности, так и иски о возврате денежных средств, полученных по недействительным сделкам, в конечном счете направлены на компенсацию убытков кредиторов, которые не могут получить свои деньги из конкурсной массы. 💸 При этом сумма компенсации не должна превышать реальный ущерб, понесённый кредиторами, и должна соответствовать степени вины виновного лица. Размер возмещения ограничивается размером причинённого должнику ущерба.

Поскольку ранее конкурсный управляющий уже добился взыскания этих же сумм в результате признания сделок недействительными, поскольку КДЛ были контрагентами по спорным договорам, суд округа пришёл к выводу, что требования к ним о возврате неправомерно полученных средств по недействительным сделкам, а также требования о привлечении их к субсидиарной ответственности возмещают один и тот же ущерб. ⚠️ Следовательно, взыскание возможно только одним из этих способов — двойная ответственность не допускается.



В этой связи судебные акты нижестоящих инстанций были отменены в соответствующей части, а дело направлено на новое рассмотрение. 🔄

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