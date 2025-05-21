Споры по субподрядным договорам при номинальном директоре: удастся ли отстоять вычеты и расходы?

📚 При подготовке к одному подрядному делу в фокус моего внимания попало Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.03.2025 № Ф09-811/25, в котором рассмотрены отношения с номиналами на стыке гражданского и налогового права:

https://kad.arbitr.ru/Card/ac670419-91be-4ef5-93fd-8d12706b9fcb



Так вот, несмотря на то, что директор субподрядной организации по сути являлся номинальным руководителем, а также при наличии других негативных обстоятельств, налогоплательщику удалось убедительно доказать, что работы действительно выполнялись этим самым субподрядчиком. 👍



Помимо установленной ☝️ номинальности руководства, налоговый орган ссылался на подконтрольность компании, а также утверждал, что субподрядчик — это лишь “техническая площадка”. На этих основаниях налогоплательщику было отказано в вычете НДС. ❌



В итоге: все три судебные инстанции приняли сторону налогоплательщика. Ключевое значение имели показания свидетелей, которые всегда нужно тщательно анализировать и выявлять противоречия. 👩‍⚖️👨‍⚖️



Рекомендую использовать данный кейс в работе. Коллеги продемонстрировали высокий профессионализм.



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