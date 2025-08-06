По следам интересных судебных дел

НДС 10% при ввозе кормовых добавок для животных

😺🐶 Кошки и собаки всегда привлекают внимание — в том числе внимание таможенных органов!

📖 Рассмотрим случай, когда из-за кошек и собак декларант чуть не лишился права на пониженную ставку НДС 10% при ввозе кормовых добавок для животных — дело рассматривалось в Арбитражном суде Белгородской области 02.06.2025 по делу ДСМ Нутришнл Продуктс Рус (№ А08-9793/2024 (https://kad.arbitr.ru/Card/c82d36eb-4133-43f8-89f4-2bb548e02cd5)).

🔍 Из материалов дела следует, что декларант ввёз в Россию кормовую добавку для производства премиксов и комбикормов для животных, задекларировал её по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2309 90 960 1 и применил ставку НДС 10% на основании пункта 2 статьи 164 НК РФ и постановления Правительства РФ от 31.12.2004 № 908.

👮‍♂️ Однако по итогам камеральной проверки Белгородская таможня доначислила НДС по ставке 20%. По мнению таможенного органа, пониженная ставка неприменима, поскольку данная кормовая добавка может использоваться и для домашних животных (кошек и собак 🐾), а ставка 10% предназначена только для продукции, предназначенной для сельскохозяйственных животных 🐄🐖🐓.

⚖️ Суд признал действия декларанта по применению ставки 10% обоснованными, указав:

🔵 Фактически ввезённые кормовые добавки использовались декларантом исключительно для производства премиксов для сельскохозяйственных животных 🐄🌾, а не для кошек и собак 🐱🐶. Такое использование соответствует целям введения льготы по НДС — поддержке сельского хозяйства 🚜.

🔵 Наличие в инструкции производителя информации о возможном использовании добавки для кошек и собак 🐾 не меняет её основного назначения ("для сельскохозяйственных животных") и не отменяет её государственной регистрации Россельхознадзором именно как добавки для сельскохозяйственных животных ✅

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