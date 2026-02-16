Новые правила субсидиарной ответственности КДЛ (часть 3).

✅Новая редакция п.31. В случае при прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств на процедуру требование о привлечении к СО может быть предъявлено вне дела о банкротстве заявителем и иными кредиторами, если задолженность перед ними подтверждена вступившим в законную силу судебным актом (в т.ч. о включении требования в реестр) или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона.



✅🆘Новый п.31.1. В целях защиты публичных интересов прокурор вправе подать заявление о привлечении КДЛ к СО или вступить в такой процесс на любой его стадии.



✅🆘Новый п.34.1. Про стадию предварительных заседаний по делам о СО.



✅🆘Новый п.36.1. Принимая обеспечительные меры, нужно оставлять физлицам прожиточный минимум и деньги на оплату в разумных пределах услуг представителей. Если эти вопросы не решены при принятии мер, можно частично отменить меры.



