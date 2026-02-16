ФинМен моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
наталья коновалова
Субсидиарная ответственность

Новые правила субсидиарной ответственности КДЛ (часть 3)

Сегодня предлагаю вашему вниманию 3 часть комментария Обзора постановления Пленума ВС №42 от 23.12.2025, которое вносит изменения в постановление Пленума № 53 от 21.12.2017 г.

Новые правила субсидиарной ответственности КДЛ (часть 3).

❗️Часть 1 читайте тут ➡️

❗️Часть 2 читайте тут ➡️

✅Новая редакция п.31. В случае при прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств на процедуру требование о привлечении к СО может быть предъявлено вне дела о банкротстве заявителем и иными кредиторами, если задолженность перед ними подтверждена вступившим в законную силу судебным актом (в т.ч. о включении требования в реестр) или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона.

✅🆘Новый п.31.1. В целях защиты публичных интересов прокурор вправе подать заявление о привлечении КДЛ к СО или вступить в такой процесс на любой его стадии.

✅🆘Новый п.34.1. Про стадию предварительных заседаний по делам о СО.

✅🆘Новый п.36.1. Принимая обеспечительные меры, нужно оставлять физлицам прожиточный минимум и деньги на оплату в разумных пределах услуг представителей. Если эти вопросы не решены при принятии мер, можно частично отменить меры.

✏️Всем успехов в применении!

Информации об авторе

наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

6 подписчиков79 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!