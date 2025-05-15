Речь о посте с названием уровня:
«Бухгалтерия как сингулярность на стыке системного анализа и онтологической инженерии: к вопросу о парадигмальной декомпозиции учетных трансактов».
Звучит как пародия? Именно. Но это работало. Почему — объясняю по пунктам.
Суть механики
1. Явная неестественность = триггер вовлечения
Текст написан так, что первая реакция — «Это писал ИИ. Но слишком гладко. Или слишком криво. Или нарочно?»
Это и есть ключевая точка входа. Люди читают не статью, а начинают игру в расшифровку:
«Это генеративка?»
«Зачем он это выложил?»
«Он издевается или экспериментирует?»
👉 Вместо восприятия контента — возникает вовлечение в мета-уровень.
2. ИИ как стиль, а не инструмент
Важно: статья не пыталась замаскироваться под человека. Она играла в то, как мыслит машина, если её натравить на маркетинг, системную инженерию и постмодерн.
Это вызвало двойной интерес:
одни искали смысл (спойлер: он был),
другие — ловили искусственность,
третьи — подписались, чтобы «посмотреть, что будет дальше».
ИИ стал не помощником, а героем повествования. Текст воспринимался как проявление новой формы контента — «пост-авторского маркетинга».
3. Подписка как акт участия в перформансе
Люди подписывались не потому, что получили пользу. А потому что хотели:
следить за развитием перформанса,
понять, человек ли за этим стоит,
быть «внутри» игры, а не снаружи.
👉 Подписка здесь = участие. Не информационное, а концептуальное.
Что сработало
Стиль провокации — слишком сложно, чтобы быть искренним → «подозрительно интересно».
Чёткий визуальный маркер (заголовок) — выглядел как магистерская работа по системной лингвистике.
Комментарий людей о том, что это ИИ — стал катализатором интереса (чем больше сомневались — тем больше дочитывали).
Отказ от объяснений — не было комментариев от автора. Это усиливало ощущение инсталляции.
Результаты
1300+ открытий
500+ дочитываний
40+ комментариев
11 новых подписчиков
Несколько входящих запросов: «Ты это писал сам или ты — это оно?»
Вывод
Иногда лучший способ получить внимание — намеренно размыть границу между формой, авторством и содержанием.
Когда читатель не понимает, шутка это, сатира или философия — он остаётся дольше.
ИИ — не угроза контенту. Он — новый жанр. И подписка — способ в нём участвовать.
Комментарии2
Интересный вывод)) Но есть одно "НО". Половина подписчиков и комментаторов была твоими коллегами, Борис))
А так записываем, что Борис провокатор😂