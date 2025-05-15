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Мноян Борис
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Как я получил 10+ подписчиков на статью, которую все считали сгенерированной ИИ — и были правы

В этой заметке — разбор не статьи, а перформанса, в котором текст, стиль и сама подозрительная искусственность стали частью маркетинговой конструкции.

Речь о посте с названием уровня:

«Бухгалтерия как сингулярность на стыке системного анализа и онтологической инженерии: к вопросу о парадигмальной декомпозиции учетных трансактов».

Звучит как пародия? Именно. Но это работало. Почему — объясняю по пунктам.

Суть механики

1. Явная неестественность = триггер вовлечения

Текст написан так, что первая реакция — «Это писал ИИ. Но слишком гладко. Или слишком криво. Или нарочно?»

Это и есть ключевая точка входа. Люди читают не статью, а начинают игру в расшифровку:

  • «Это генеративка?»

  • «Зачем он это выложил?»

  • «Он издевается или экспериментирует?»

👉 Вместо восприятия контента — возникает вовлечение в мета-уровень.

2. ИИ как стиль, а не инструмент

Важно: статья не пыталась замаскироваться под человека. Она играла в то, как мыслит машина, если её натравить на маркетинг, системную инженерию и постмодерн.

Это вызвало двойной интерес:

  • одни искали смысл (спойлер: он был),

  • другие — ловили искусственность,

  • третьи — подписались, чтобы «посмотреть, что будет дальше».

ИИ стал не помощником, а героем повествования. Текст воспринимался как проявление новой формы контента — «пост-авторского маркетинга».

3. Подписка как акт участия в перформансе

Люди подписывались не потому, что получили пользу. А потому что хотели:

  • следить за развитием перформанса,

  • понять, человек ли за этим стоит,

  • быть «внутри» игры, а не снаружи.

👉 Подписка здесь = участие. Не информационное, а концептуальное.

Что сработало

  • Стиль провокации — слишком сложно, чтобы быть искренним → «подозрительно интересно».

  • Чёткий визуальный маркер (заголовок) — выглядел как магистерская работа по системной лингвистике.

  • Комментарий людей о том, что это ИИ — стал катализатором интереса (чем больше сомневались — тем больше дочитывали).

  • Отказ от объяснений — не было комментариев от автора. Это усиливало ощущение инсталляции.

Результаты

  • 1300+ открытий

  • 500+ дочитываний

  • 40+ комментариев

  • 11 новых подписчиков

  • Несколько входящих запросов: «Ты это писал сам или ты — это оно?»

Вывод

Иногда лучший способ получить внимание — намеренно размыть границу между формой, авторством и содержанием.
Когда читатель не понимает, шутка это, сатира или философия — он остаётся дольше.

ИИ — не угроза контенту. Он — новый жанр. И подписка — способ в нём участвовать.

Информации об авторе

Мноян Борис

Мноян Борис

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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