Как я получил 10+ подписчиков на статью, которую все считали сгенерированной ИИ — и были правы

Суть механики

1. Явная неестественность = триггер вовлечения

Текст написан так, что первая реакция — «Это писал ИИ. Но слишком гладко. Или слишком криво. Или нарочно?»

Это и есть ключевая точка входа. Люди читают не статью, а начинают игру в расшифровку:

«Это генеративка?»

«Зачем он это выложил?»

«Он издевается или экспериментирует?»

👉 Вместо восприятия контента — возникает вовлечение в мета-уровень.

2. ИИ как стиль, а не инструмент

Важно: статья не пыталась замаскироваться под человека. Она играла в то, как мыслит машина, если её натравить на маркетинг, системную инженерию и постмодерн.

Это вызвало двойной интерес:

одни искали смысл (спойлер: он был),

другие — ловили искусственность,

третьи — подписались, чтобы «посмотреть, что будет дальше».

ИИ стал не помощником, а героем повествования. Текст воспринимался как проявление новой формы контента — «пост-авторского маркетинга».

3. Подписка как акт участия в перформансе

Люди подписывались не потому, что получили пользу. А потому что хотели:

следить за развитием перформанса ,

понять, человек ли за этим стоит ,

быть «внутри» игры, а не снаружи.

👉 Подписка здесь = участие. Не информационное, а концептуальное.