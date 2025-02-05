Юридические кейсы: рассказы от тех, кто знает

Делимся ситуацией по суду и использование в нем различных доводов для победы, в том числе, и использование форс-мажора без заключения ТПП.

Иногда в жизни случаются ситуации, которые кажутся не то, что сложными, но такими, что нет, понимая с какой стороны с ним подбираться (как в анекдоте с колобком - откуда звук). Но именно в такие моменты понимаешь, что просыпается спящий сыщик и энтузиаст, которые пытаются найти решение и сложить кубик-рубика, опираясь интуицию, опыт и профессионализм. Сегодня я хочу поделиться историей, в которой мне довелось лично участвовать и которая закончилась успехом, несмотря на все сложности.

Ко мне обратился постоянный Заказчик с проблемой, которая могла бы поставить под удар его бизнес. На него было подано исковое заявление от одного предприятия, которое требовало обязать его поставить товар, а также взыскать неустойку и штраф за просрочку поставки. Общая сумма требований составляла почти 3 миллиона рублей — 2 936 128 рублей 70 копеек (в текущих реалиях сумма незначительная, но для небольшого бизнеса терять деньги всегда не хочется).

Ситуация была непростой. Заказчик оказался в сложном положении: с одной стороны, он не мог выполнить свои обязательства по поставке товара, а с другой — столкнулся с огромными финансовыми требованиями (ну и конечно классически, документов фактически нет, как и какой-либо переписки с контрагентом, ну и конечно ответы на претензию не направлялись (ну правда, зачем это нужно), то есть, картина не в нашу пользу уже со старта).

Первым делом провел тщательный анализ всех документов и изучил судебную практику по Самарской области (именно там суд был) (есть программы для юристов, которые позволяют указанное осуществить, там видно всю статистику как по суду, так и отдельно по интересующему тебя судье), и это позволило выработать стратегию защиты, и было подготовлено несколько ключевых доводов и документов (которые искались всеми способами, что возможны, т.к. выше указывал, про отсутствие какой-либо документации), которые легли в основу позиции:

1. Довод №1 - Невозможность поставки из-за санкций. Товар, который должен был быть поставлен, производился в Германии. Однако из-за введенных ЕС санкций, запрещающих продажу, лицензирование и перевозку товаров двойного назначения в Россию, поставка стала невозможной. Товар, о котором шла речь, как раз подпадал под эти ограничения (формально, у нас не было заключения Торговой промышленной палаты, но, с другой стороны, Верховный суд (см. дело № 307-ЭС18-11373 от 20.08.2018) четко указал, что запрет на вывоз из стран Евросоюза товаров двойного назначения является форс-мажором, да и сам факт наличия санкционных ограничений никто не отрицает, и даже без доказательств и документов от Торговой палаты, фактически никуда не делись, как были так и есть);

2. Довод №2 - Несоразмерность штрафных санкций. Я обратил внимание суда на то, что размер неустойки был явно завышен и не соответствовал реальному ущербу, который мог быть причинен. Провел расчеты и подготовил аргументы, доказывающие, что требования истца были завышены (тут идеально подошла нарисованная в Ворде сравнительная табличка по суммам с различными значками/умножением/равно и т.д. (на заметку: суды очень любят, когда все видно в сравнении и они могут быстро прочитать документ по диагонали)).

3. Довод №3 - Двойная ответственность. Истец рассчитал двойную ответственность за одно нарушение, что противоречит принципам справедливости (этот момент был спорный, т.к. закон позволяет начислять неустойку и выставлять штраф (особенно когда это договором предусмотрено), но использую аналогию права с ч.5 ст.4.1 КоАП РФ и ч.2 ст.108 НК РФ, получилось доказать и указанное, хотя сложно это, честно говоря).

4. Довод №4 - Неравные условия договора. Обратил внимание суда на то, что мой Заказчик изначально находился в заведомо слабой позиции при заключении договора, условия об ответственности были для него явно обременительными, а сам договор заключался на Торговой площадке в рамках 223-ФЗ, а там порой спорить по условиям контракте себе дороже бывает, чуть что сразу в ФАС, а далее начинаем подготовку объяснений и доказывай, почему нас не нужно в РНП включать).

Судебное разбирательство было напряженным, восхваляю оппонента, даже учитывая, что он находился в атакующей позиции (когда зачастую юристы расслабляются и думают, что выиграли суд), но это было иной случай, было приятно судиться с таким профессионалом, все четко, по делу, без лишней суеты.

Несколько судебных заседаний, и вот результат: суд частично согласился с нашей позицией. Самое главное — мы добились расторжения договора в судебном порядке (что отлично, учитывая требования в части астрента в отношении товара, который вывезти не дадут из ЕС (даже через Турцию, Казахстан и т.д.)), а размер неустойки был снижен более чем в два раза! Окончательная сумма составила 1 368 870 рублей 82 копейки (да, конечно, не то, что хочется видеть (мы же все хотим всегда выигрывать в полном объеме), но учитывая все факторы и обстоятельства, считаю отличным результатом, ну и самое главное, мой доверитель также был очень рад указанному снижению и расторжению договора).

Этот случай стал еще одним подтверждением того, что поиск правовой информации и стратегия, их глубокий анализ способны привести к успеху даже в самых сложных ситуациях, но при этом, всегда есть факторы, которые могут как усложнить ситуацию, так и упростить ее (настроение судьи, поведение сторон, социальная составляющая и иное), но самое главное, надо всегда идти до конца, что бы выходя из судебного заседания, была уверенность и четкое осознание, что ты выложился на все 100%.