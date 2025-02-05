Что такое реклама, и с чем ее едят, с правовой с точки зрения (с приложением судебной практики)

1. Нанесение логотипов или товарных знаков на сувенирную продукцию и одежду, если такая продукция используется юридическим лицом (его сотрудниками) для внутренних нужд в рамках организации работы компании и выполнения ее основных задач.

Данная информация не осуществляет функций по распространению рекламы, равно как и не передает такую продукцию сотрудникам в рекламных целях, однако обеспечивает организацию работы юридического лица.

Исключение: При изготовлении сувенирной продукции (например, ручек) для использования в качестве канцелярских товаров, или спецодежды, униформы юридическое лицо и распространение такой продукции среди неопределенного круга лиц, в том числе в качестве подарков контрагентам, потребителям, может являться основанием для признания таких акций по распространению как рекламы.

2. сведения, указывающие на товар или его производителя, размещенные:

- непосредственно на официальных бланках и иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, в сети Интернет при указании доменного имени;

- на фирменной одежде, а также на утвари (бокалах, скатертях, пепельницах, салфетках, кранах, стойках баров, холодильниках и тому подобном), используемой при обслуживании в местах продажи товаров, если это связано с оформлением мест продажи, а также в местах производства и на выставках.

3. Информация, содержащая одинаковый набор сведений об организациях и производимых или реализуемых ими товарах (оказываемых услугах), сгруппированная по определенным рубрикам, размещенная на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", представляющем собой каталог, носит справочно-информационный характер, поскольку направлена на извещение потребителей о существовании того или иного товара (услуги), предлагаемых к продаже.

При размещении кратких информационных сведений такая задача, стоящая перед рекламой, как информирование и поддержание интереса к конкретному юридическому лицу и его товару, не выполняется, поскольку подобная информация, размещенная среди таких же однородных сведений многих юридических лиц, не позволяет выделить какое-либо одно лицо, товар и сформировать к нему интерес.

4. Единообразная информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах), а также страницах владельца агрегатора информации о товарах (услугах) в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в официальном приложении для мобильных устройств, если указанные сведения предназначены для информирования посетителей сайта, соответствующей страницы в социальной сети, мобильного приложения об ассортименте товаров, условиях их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования, и сгруппированы по определенным рубрикам, разделам, категориям.

5. Отзывы покупателей о товарах, размещенные в специальных разделах, поскольку в оставленных отзывах содержится личное мнение покупателей. При этом такая информация не преследует целей, связанных с рекламой, и может расцениваться как справочно-информационные сведения.

Кроме того, информация на личной странице пользователя социальной сети, не формирующая интерес к какому-либо товару и представляющая собой его личное мнение или отношение к какому-либо товару, не может расцениваться как реклама, поскольку такая информация размещается в справочно-информационных целях.

Исключение: При этом, если в такой информации на личной странице пользователя присутствуют сведения, направленные на формирование интереса к товару и его продвижение на рынке, например, за счет чрезмерного описания товара и его достоинств, призывов к покупке, такая информация может быть расценена как реклама.

6. информационный ресурс используется при общении с конкретными пользователями для обмена короткими сообщениями (в качестве так называемого мессенджера), то реклама, распространяемая посредством мессенджера Telegram, не подпадает под действие статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе».

7. и иные указанные в ст.2 Федерального закона «О рекламе» (политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума, справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой; сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов и т.п.)