Нужно ли пробивать чек при безналичной оплате сдатчику узнаете из этой статьи.

Сегодня разберем важный вопрос: нужно ли выбивать чек ККТ при приеме металлолома и если да, то как это сделать правильно?

📜 Законодательство: В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ "О применении кассовых аппаратов" использование контрольно-кассовой техники (ККТ) обязательно для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют расчеты с наличными деньгами и/или электронными средствами платежа.

Но что делать, если вы принимаете металлолом, а деньги выплачиваете через обратный эквайринг? 🤔

1️⃣ Прием металлолома: При осуществлении расчетов за металлолом чек ККТ от вас требуется. Это значит, что каждый раз, когда клиент приносит металлолом и вы ему платите, необходимо пробить чек.

2️⃣ Обратный эквайринг: Этот процесс подразумевает возврат средств через банковские структуры. Однако даже в этом случае чек должен быть выдан. Согласно п. 1 ст. 1.1 Закона 54-ФЗ, для всех операций, совершенных с использованием ККТ, требуется обязательная фиксация расчета.

💡 Итог: Выбивать чек ККТ при приеме металлолома обязательно, в том числе при расчете через обратный эквайринг. Не забывайте об этом, чтобы избежать неприятностей с налоговыми органами!

Если у вас остались вопросы или нужна помощь с учетом и отчетностью в бизнесе по приему металлолома, пишите в комментарии! Я всегда готова помочь!