🔥Геймификация: когда бейджи важнее, чем зарплата, а коты в метавселенной умирают от голода

Потому что геймификация — это не только про мотивацию сотрудников и вовлечение клиентов. Это ещё и про плащи с посохами, голодных котов в метавселенной и NFT-медали, которые продаются на Avito за 10 рублей.

Все кейсы в этой статье — как котики из мемов: кто-то их уже создал, а я просто собрал воедино.

Если узнаете свой провал — не обижайтесь. Только совершая ошибки, можно стать сильнее, а большая сила — это большая ответственность (с) Дядя Бен.