Антон Данюшин

🔥Геймификация: когда бейджи важнее, чем зарплата, а коты в метавселенной умирают от голода

Друзья, мы привыкли писать серьезные статьи: про KPI, стратегии, бюджеты и прочие скучные штуки. Но сегодня всё иначе.

Потому что геймификация — это не только про мотивацию сотрудников и вовлечение клиентов. Это ещё и про плащи с посохами, голодных котов в метавселенной и NFT-медали, которые продаются на Avito за 10 рублей.

Все кейсы в этой статье — как котики из мемов: кто-то их уже создал, а я просто собрал воедино.

Кот

Если узнаете свой провал — не обижайтесь. Только совершая ошибки, можно стать сильнее, а большая сила — это большая ответственность (с) Дядя Бен.

Дядя Бен

1. «Яндекс.Еда» и звание «Магистр картошки фри»

  • Механика: Курьеры получали уровни за доставки. За 1000 заказов — титул «Магистр» и... ничего.

  • Результат: Один парень приехал на работу в плаще и с посохом. Его уволили, но легенда живет.

Если награда — это воздух, сотрудники начнут добывать его сами.

2. NFT-ачивки от «Сбера»

  • Механика: Сотрудники получали NFT за выполнение планов. «За 100 отчетов — цифровая медаль в блокчейне!»

  • Результат: Никто не понял, как это работает. Один менеджер продал свой NFT за 10 рублей на Avito.

Если ваша геймификация требует объяснения от Илона Маска — остановитесь.

3. «ВкусВилл» и игра «Агент Манго»

  • Механика: Нужно было собрать пары товаров. Но алгоритм показывал только авокадо и тофу.

  • Результат: 550 000 игр, 2000 нервных срывов. «Я выиграл промокод на веганский паштет. Я ненавижу веганов».

Если ваша игра вызывает желание сжечь магазин — это не геймификация, а психологическая атака.

Кот из трубы

4. «Ростелеком» и квест «Спаси кота из трубы»

  • Механика: Сотрудники «спасали» виртуальных котов, выполняя KPI. За 10 спасённых — встреча с гендиром в метавселенной.

  • Результат: Никто не понял, как войти в метавселенную. Коты «умерли» от голода, а гендир до сих пор ждёт в VR-очках.

Если ваши сотрудники не могут найти метавселенную, возможно, они просто не хотят.

5. «Билайн» и квест «Собери свою тарифную сетку»

  • Механика: Клиенты должны были решать головоломки, чтобы «прокачать» тариф. Загадки были сложнее, чем расшифровка египетских иероглифов: «Соедините 5G с философией Канта».

  • Результат: 90% игроков передумали и ушли к МТС, заявив: «Лучше переплачу, чем буду учить матанализ ради гигабайтов».

Если ваша геймификация требует от клиентов IQ Эйнштейна — вы что-то делаете не так.

6. Квест «Собери корзину» от «Дикси»

  • Механика: Покупатели собирали виртуальные продукты в корзину, чтобы получить скидку. Но игра сломалась после того, как 90% участников добавили туда алкоголь.

  • Результат: Магазин превратился в бар, а скидки — в повод для праздника.

Если ваша аудитория предпочитает вечеринку здоровому питанию, не пытайтесь их переубедить. Хотите продавать гречку? Создайте игру «Собери самогонный аппарат из круп». Гарантируем: клиенты купят всё, включая пшено.

P.S. Если ваш маркетинг превратился в алкомарафон — не паникуйте! Просто скажите: Мы тестировали целевую аудиторию.

7. «Умскул» и XP за домашку

  • Механика: Ученики получали очки опыта за задания. Но за 1000 XP можно было купить ещё домашку.

  • Результат: Три месяца копил баллы, чтобы получить эссе про квадратные уравнения.

Если ваша валюта дороже крипты, но бесполезнее — вы провалились.

Вы должны понять.

Неважно, какая геймификация — корпоративная или в приложении — это не «добавить котика в интерфейс».

Как сказал анонимный HR: «Мы внедрили бейджи, и теперь все ненавидят их больше, чем отчеты в пятницу вечером».

Йода

Лайкни, если хочешь, чтобы твой босс прочитал эту статью и не решил геймифицировать твой отпуск или премию.

Если хочешь еще такие подборки - пиши в комментариях

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