🔥Геймификация: когда бейджи важнее, чем зарплата, а коты в метавселенной умирают от голода

Потому что геймификация — это не только про мотивацию сотрудников и вовлечение клиентов. Это ещё и про плащи с посохами, голодных котов в метавселенной и NFT-медали, которые продаются на Avito за 10 рублей.
Все кейсы в этой статье — как котики из мемов: кто-то их уже создал, а я просто собрал воедино.
Если узнаете свой провал — не обижайтесь. Только совершая ошибки, можно стать сильнее, а большая сила — это большая ответственность (с) Дядя Бен.
1. «Яндекс.Еда» и звание «Магистр картошки фри»
Механика: Курьеры получали уровни за доставки. За 1000 заказов — титул «Магистр» и... ничего.
Результат: Один парень приехал на работу в плаще и с посохом. Его уволили, но легенда живет.
Если награда — это воздух, сотрудники начнут добывать его сами.
2. NFT-ачивки от «Сбера»
Механика: Сотрудники получали NFT за выполнение планов. «За 100 отчетов — цифровая медаль в блокчейне!»
Результат: Никто не понял, как это работает. Один менеджер продал свой NFT за 10 рублей на Avito.
Если ваша геймификация требует объяснения от Илона Маска — остановитесь.
3. «ВкусВилл» и игра «Агент Манго»
Механика: Нужно было собрать пары товаров. Но алгоритм показывал только авокадо и тофу.
Результат: 550 000 игр, 2000 нервных срывов. «Я выиграл промокод на веганский паштет. Я ненавижу веганов».
Если ваша игра вызывает желание сжечь магазин — это не геймификация, а психологическая атака.
4. «Ростелеком» и квест «Спаси кота из трубы»
Механика: Сотрудники «спасали» виртуальных котов, выполняя KPI. За 10 спасённых — встреча с гендиром в метавселенной.
Результат: Никто не понял, как войти в метавселенную. Коты «умерли» от голода, а гендир до сих пор ждёт в VR-очках.
Если ваши сотрудники не могут найти метавселенную, возможно, они просто не хотят.
5. «Билайн» и квест «Собери свою тарифную сетку»
Механика: Клиенты должны были решать головоломки, чтобы «прокачать» тариф. Загадки были сложнее, чем расшифровка египетских иероглифов: «Соедините 5G с философией Канта».
Результат: 90% игроков передумали и ушли к МТС, заявив: «Лучше переплачу, чем буду учить матанализ ради гигабайтов».
Если ваша геймификация требует от клиентов IQ Эйнштейна — вы что-то делаете не так.
6. Квест «Собери корзину» от «Дикси»
Механика: Покупатели собирали виртуальные продукты в корзину, чтобы получить скидку. Но игра сломалась после того, как 90% участников добавили туда алкоголь.
Результат: Магазин превратился в бар, а скидки — в повод для праздника.
Если ваша аудитория предпочитает вечеринку здоровому питанию, не пытайтесь их переубедить. Хотите продавать гречку? Создайте игру «Собери самогонный аппарат из круп». Гарантируем: клиенты купят всё, включая пшено.
P.S. Если ваш маркетинг превратился в алкомарафон — не паникуйте! Просто скажите: Мы тестировали целевую аудиторию.
7. «Умскул» и XP за домашку
Механика: Ученики получали очки опыта за задания. Но за 1000 XP можно было купить ещё домашку.
Результат: Три месяца копил баллы, чтобы получить эссе про квадратные уравнения.
Если ваша валюта дороже крипты, но бесполезнее — вы провалились.
Вы должны понять.
Неважно, какая геймификация — корпоративная или в приложении — это не «добавить котика в интерфейс».
Как сказал анонимный HR: «Мы внедрили бейджи, и теперь все ненавидят их больше, чем отчеты в пятницу вечером».
Лайкни, если хочешь, чтобы твой босс прочитал эту статью и не решил геймифицировать твой отпуск или премию.
Если хочешь еще такие подборки - пиши в комментариях
Комментарии1
Мудро)