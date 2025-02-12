Как посчитать новый НДФЛ на зарплату сотрудника с помощью функции ЕСЛИ

С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: вместо привычных 13/15 % на доходы выше 5 млн руб. вводятся пять ставок (13, 15, 18, 20 и 22 %). Чтобы автоматизировать определение ставки, покажу как все сделать одной формулой с функцией «ЕСЛИ». Она есть в любом офисном пакете.

С 2025 года в России будет действует прогрессивная шкала НДФЛ: вместо привычных 13/15 % на доходы выше 5 млн руб. вводятся пять ставок (13, 15, 18, 20 и 22 %). Причем повышенную ставку теперь начнут применять уже с годового дохода 2,4 млн руб. (а не 5 млн, как было раньше). Это изменение закреплено в Федеральном законе от 12.07.2024 г. № 176-ФЗ.

Таким образом, если зарплата (или общий доход) сотрудника за год оказывается выше определенного порога, к сумме превышения применяют более высокую ставку. Но чаще всего компании считают налог прямо с общей годовой суммы: если она не превышает конкретный порог — берут нужный процент.

Как упростить расчет

Чтобы автоматизировать определение ставки, удобно использовать функцию ЕСЛИ. Она есть в любом популярном офисном пакете: «Р7-Офис», Microsoft Excel, Google Таблицы и др.

Вместо того чтобы вручную вычислять, кому какая ставка положена, вы прописываете одну единственную формулу. Она будет:

Сравнивать годовой доход сотрудника с лимитами (2,4 млн, 5 млн, 20 млн, 50 млн руб.).

Возвращать корректную ставку НДФЛ (13, 15, 18, 20 или 22 %).

Умножать годовую или месячную сумму на полученный процент, показывая величину налога.

Создадим таблицу с такими столбцами:

A : ФИО сотрудника

B : Зарплата в месяц

C : Зарплата в год

D : Ставка НДФЛ (в %)

E : НДФЛ за месяц

F: НДФЛ за год

Вычислим годовую зарплату:

В ячейку C2 введем формулу:

=B2 * 12

Настройте определение ставки по прогрессивной шкале:

В ячейку D2 вставим такую формулу (функция ЕСЛИ):

=ЕСЛИ(C2 <= 2400000;13;ЕСЛИ(C2 <= 5000000;15;ЕСЛИ(C2 <= 20000000;18;ЕСЛИ(C2 <= 50000000;20;22))))

Здесь каждый последующий ЕСЛИ проверяет, не выходит ли годовой доход за очередной порог.

Рассчитаем НДФЛ за месяц:

В ячейке E2:

=B2 * D2 / 100

Так мы берем месячную зарплату, умножаем на нужный процент (из ячейки D2) и получаем налог на месяц.

Рассчитайте НДФЛ за год:

В ячейке F2:

=C2 * D2 / 100

То же самое, но для годовой зарплаты.

Автозаполнение для всех сотрудников:

Выделите ячейки C2, D2, E2, F2 вместе.

Потяните за маркер автозаполнения вниз, чтобы формулы применились ко всем строкам.

Вот такой результат получим

Зарплата за год (C2) считается автоматически.

Ставка НДФЛ (D2) автоматически определяется на основании годового дохода, сравнивая его с порогами.

Сумма НДФЛ за месяц (E2) и за год (F2) высчитывается по корректной ставке.

Так, если годовая зарплата сотрудника не превышает 2,4 млн руб., в D2 будет 13. Если, к примеру, 3 млн руб., то формула поставит 15 и т.д.