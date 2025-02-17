Самым ответственным работодателям посвящается)))

Что делать, если приняли иностранного гражданина на работу? Но, лучше ознакомиться прежде чем, собираетесь принять такого работника. Не даром существует пословица: «предупрежден — значит вооружен».

Что делать, если приняли иностранного гражданина на работу?

Организации, принимающие на работу иностранных граждан, отчитываются о приеме, выплатах и увольнении. Причем, в электронном виде такая отчетность подается не во всех регионах.. а обязанность уведомлеть существует) и не просто кого-то!:) А мы уведомляем об этом Министерство внутренних дел. В течение 3 рабочих дней с даты заключения договора или расторжении договора, надо заполнить отчетные формы, распечатать и передать в МВД лично или по почте. По почте отсылать такой отчет так себе идея, так как есть риски не принятия из-за ошибок или же просто может потеряться на просторах нашей огромной страны)

А, если у вас есть иностранные высококвалифицированные специалисты, тогда дополнительно требуется ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, подавать уведомления о заработной плате такого сотрудника.

Все формы подаются в независимости от того как вы трудоустроили иностранного работника по ТК РФ, по ГПХ и тд. И главное.. ответственность за несданную отчетность! За нарушение регистрации граждан РФ и миграционного учета иностранных граждан предусмотрен штраф. Для должностных лиц — до 50 000 рублей, юридических лиц — до 750 000 рублей (ст. 18.9 и 19.15.2 КоАП РФ).

Да, и если сведения о работе иностранного гражданина не передавались, то и патент на работу сотрудник не сможет уже переоформить... Именно поэтому, в современных реалиях необходимо быть ответственным работодателем!