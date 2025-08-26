100% годовых по кредитам в Междуречье

Еще в III тысячелетии до н.э. (около пяти тысяч лет назад) в Месопотамии существовала проблема ростовщичества колоссальных масштабов.

Интересно изучать законы и традиции древних государств, особенно проводя параллели с современными правовыми системами. Например, ещё в III тысячелетии до н.э. (около пяти тысяч лет назад) в Месопотамии существовала проблема ростовщичества колоссальных масштабов. Особенность заключалась в том, что кредиты выдавались под огромные проценты — по данным источников, от 20% до 100% и даже выше.

Процедура оформления сделок была детально проработана: кредитные договоры включали условия, гарантии, обязательства и сроки выплат. Существовала и чёткая судебная процедура взыскания долгов, которая могла привести к конфискации имущества или даже продаже должника в рабство.

В результате многие жители становились несостоятельными должниками, попадая в зависимость. Однако подобная ситуация вредила обществу, ведь целые слои населения фактически исключались из социальной и экономической жизни.

Чтобы исправить это, каждый новый правитель в начале своего правления издавал «законы справедливости» — отменял все долги и освобождал должников из рабства. Со временем это превратилось в ритуал, сопровождавшийся зажжением огней. Можно сказать, это был один из первых примеров рационального популизма.

Впрочем, долгая свобода должникам не грозила: вскоре большинство из них снова оказывались в кабале. Неслучайно в шумерском языке один и тот же глагол означал и «сидеть», и «быть должным».