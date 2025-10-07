Сила договора после расторжения по 44-ФЗ

В практике разрешения споров, связанных с исполнением государственных контрактов по Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», существует важная особенность: хотя порядок исполнения и расторжения договора регулируется специальными нормами 44-ФЗ, это не означает, что общие положения гражданского законодательства утрачивают свою силу.

Безусловно, специальные нормы закона обладают приоритетом в определённых аспектах, однако следует учитывать, что 44-ФЗ действует в рамках общих принципов и норм Гражданского кодекса РФ, поскольку любой госконтракт, по своей сути, остаётся гражданско-правовым соглашением.

В нашей практике нередко встречаются парадоксальные случаи, когда заказчик признаёт отказ от контракта правомерным, но при этом продолжает принимать исполнение по нему. Именно с такой сложной ситуацией нам удалось успешно справиться в одном из недавних дел, где мы защищали интересы подрядчика в сфере государственных закупок.

Подрядчик столкнулся с просрочкой исполнения контракта на выполнение проектных работ в связи с ограничениями, введёнными в период пандемии. Заказчик направил уведомление о расторжении государственного контракта, однако фактически стороны продолжили взаимодействие, и работы были завершены в полном объёме. Несмотря на это, заказчик отказался производить оплату, ссылаясь на ранее произведённое расторжение договора.

В данном случае, как уже подчеркивалось, подлежат применению нормы Гражданского кодекса РФ, в частности, статья 450.1, которая предусматривает возможность признания договора сохраняющим силу при формально состоявшемся отказе от него. Это ключевой юридический нюанс, часто остающийся без должного внимания со стороны участников контрактных отношений. В судебном процессе мы построили защиту интересов нашего клиента-подрядчика именно на этой правовой позиции.

Примечательно, что даже если обстоятельства, связанные с COVID-19, не были признаны форс-мажором в конкретном случае, подрядчик не внёсен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), добросовестность его действий имеет первостепенное значение. Мы смогли подтвердить, что исполнитель проявлял активность: направлял письменные уведомления с информацией о болезни сотрудников, запрашивал отсрочку и не уклонялся от диалога и выполнения обязательств. В рамках данного дела нам удалось доказать его добросовестность, что стало определяющим фактором для положительного исхода.

Опираясь на успешный результат разрешения указанного спора, мы рекомендуем исполнителям по государственным контрактам придерживаться следующих ключевых принципов:

При возникновении риска срыва сроков обязательно уведомляйте заказчика в письменной форме с подробным изложением причин задержки. Вполне вероятно, что просрочка вызвана действиями или бездействием самой контактирующей стороны, что является законным основанием для продления срока исполнения ваших обязательств. Всячески документируйте весь процесс коммуникации. Проявляйте добросовестность. Даже в случае получения уведомления об одностороннем отказе от договора, важно представить в контролирующий орган (ФАС) или суд исчерпывающие доказательства вашей готовности исполнить обязательства: переписку, акты, расчётные документы. Требуйте исполнения обязательств. Если работы были фактически выполнены и приняты заказчиком (в том числе после его отказа от контракта), вы имеете полное право требовать полную оплату и подписание всех необходимых документов, включая акты сдачи-приёмки.

Настоящий кейс доказывает, что «юридическая жизнь» договора не прекращается актом формального расторжения, если стороны своими последующими действиями подтверждают его действительность. Нам удалось отстоять эту позицию в суде, обеспечив взыскание полной стоимости работ в пользу нашего клиента-подрядчика.