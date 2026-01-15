Как оспорить штрафы и неустойки по государственному контракту на проектирование

Для контрактов, заключённых по 44-ФЗ, установлен чёткий правовой режим. В соответствии со статьёй 34, в договор обязательно включаются условия об ответственности сторон. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, исходя из стоимости невыполненной части контракта. Штрафы применяются как разовые санкции, их размеры определены постановлением Правительства РФ № 1042 от 30 августа 2017 г. Существенное значение имеет также постановление № 783 от 4 июля 2018 г., регулирующее порядок списания санкций: допускается полное освобождение, если их сумма не превышает 5 % от цены контракта; при величине от 5 до 20 % возможно частичное списание при условии уплаты половины; кроме того, установлены исключительные основания полного освобождения, связанные с форс-мажорными обстоятельствами — санкционными ограничениями, пандемией COVID-19, мобилизацией и иными чрезвычайными событиями.

В рамках 223-ФЗ подход отличается большей гибкостью. Закон предоставляет заказчику право самостоятельно определять порядок начисления штрафов и пеней. Унифицированных ставок не предусмотрено: конкретные размеры и условия устанавливаются в положении о закупке и самом договоре. Единственным ограничением является недопустимость противоречия этим положениям нормам Гражданского кодекса.

Гражданское законодательство закрепляет базовые принципы ответственности. Согласно статье 401, действует презумпция вины должника при нарушении обязательств. В силу статьи 405 должник не считается просрочившим, если исполнение стало невозможным по вине кредитора — например, при задержке предоставления исходных данных заказчиком. Статья 333 предоставляет суду право снизить размер неустойки, если он явно несоразмерен последствиям нарушения. Специальные положения, регулирующие подряд и проектирование (статьи 719 и 750 ГК РФ), уточняют обязанность заказчика предоставлять исходную документацию и закрепляют право подрядчика приостанавливать работы при нарушении этой обязанности.