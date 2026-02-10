Что делать, если по документации госзаказчика при проектировании невозможно соблюсти технические требования

Данная статья посвящена вопросу о том, что делать, когда технологическое задание заказчика либо его интерпретация противоречат техническим требованиям и будущий проект по ним не пройдет государственную экспертизу.

Государственные контракты на проектирование — это своеобразный танец между госзаказчиком и подрядчиком вокруг цены, которую ещё не знают, но которая ограничена бюджетом заказчика, техническими нормами, которые нельзя нарушать (иначе не пройти государственную экспертизу), и условиями госконтракта.

И, к сожалению, не всегда этот «танец» идёт синхронно — поэтому и возникают конфликты.

Дело в том, что проектные споры по госконтрактам — это отдельное искусство. Ведь госконтракт, с точки зрения заказчика, нередко предоставляет достаточно широкую область для интерпретации. В частности, техническое задание к проекту начинает трактоваться в сторону ухудшения проектных решений — вплоть до нарушения технических требований СП, СанПиН, СНиП, требований к размерам специализированных помещений, наличию определённых коммуникаций и т. д.

Чем продиктованы действия заказчика — вопрос довольно тривиальный и не очень существенный. Это могут быть как финансовые сложности, так и желание элементарно перезапустить закупку в следующем году с другим, более подходящим ему подрядчиком. Главное — что необходимо делать текущему подрядчику в такой ситуации; именно на этом мы и сосредоточимся. Разумеется, мы предполагаем, что подрядчик уже уведомил заказчика о том, что стоимость строительства объекта может быть уменьшена за счёт элементарной экономии материалов без нарушения императивных технических требований.

Итак, самое важное — определить, что именно нарушают действия заказчика. Лучше всего начать с выявления конкретных несоответствий в документации, предоставляемой заказчиком, техническим требованиям и направления заказчику письма с перечислением этих обстоятельств. Возможно, конфликт удастся погасить в зародыше. Подавляющее число судебных конфликтов возникает именно из-за недостатка коммуникации.

Второе действие — внимательно проанализировать всю предшествующую переписку с заказчиком, чтобы выявить противоречия в его действиях. Логика здесь проста. Техническое задание является существенным условием договора; также существенными условиями могут стать документы, согласованные сторонами после заключения госконтракта, в том числе технологическое задание и иные согласованные материалы. Таким образом, в случае непоследовательности заказчика его, теоретически, можно будет на этом поймать — и указать на нарушение условий договора, а не только на нарушение принципа эстоппеля или статьи 716 ГК РФ.

Третье действие — приостановка работ в порядке статьи 716 ГК РФ. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материалов, оборудования, технической документации либо переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок.

Обращаю ваше внимание, что законом установлена императивная обязанность приостановить работы. Если она не будет исполнена, вероятность проигрыша в суде значительно возрастает. В письме о приостановке необходимо указать, какие именно основания, предусмотренные статьёй 716 ГК РФ, имеют место.

Кроме того, стандартным условием госконтракта на разработку проектной документации, подлежащей в дальнейшем государственной экспертизе, является соблюдение технических требований при разработке проекта. Если их соблюдение объективно невозможно, данное обстоятельство также может быть использовано против заказчика.

Нередко заказчик уверяет подрядчика, что государственная экспертиза «точно в кармане», что будет направлено некое «письмо» с обоснованием проекта и тогда проект пройдёт. Однако проблема в том, что так это не работает. Для ряда объектов предусмотрен жёсткий перечень требований, которые невозможно обойти по причине недостатка финансирования со стороны заказчика.

С высокой долей вероятности заказчик уведомит подрядчика о нарушении сроков по договору, а затем в одностороннем порядке расторгнет договор. После этого возникнет риск рассмотрения вопроса о включении подрядчика в РНП. Итог во многом будет зависеть от качества подготовки к этому моменту.

Бывает и так, что заказчик начинает вести себя непоследовательно: с одной стороны, подаёт сигналы о желании устранить допущенные нарушения, с другой — затягивает процесс, а с третьей — обвиняет подрядчика в нарушении сроков. Часто это обусловлено недостатком профессионализма заказчика, бюрократией, плохой организацией работы ведомств и т. д. В таких случаях необходимо исходить из конкретной ситуации. Однако в целом отказаться от договора подрядчику можно — и порой это оказывается более разумным решением, чем пассивное ожидание его окончания.

И, в любом случае, заключительный этап — подача иска о взыскании задолженности и признании недействительным одностороннего расторжения договора.