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Даниил Кадыров
Исполнительное производство
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Отсрочка и рассрочка исполнения решения суда о взыскании задолженности

Отсрочка и рассрочка исполнения решения суда о взыскании задолженности

Законодательство предоставляет должнику процессуальные механизмы легального переноса сроков или разделения платежей — отсрочку, рассрочку, а также изменение способа и порядка исполнения решения суда.

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1. Основания для изменения порядка исполнения и оценка баланса интересов

Суд оценивает тяжесть имущественного положения заявителя и объективность факторов, препятствующих единовременному погашению задолженности. Заявление удовлетворяется только при условии, что должник предлагает реальный механизм погашения долга, а не пытается затянуть исполнительное производство.

В качестве процессуально значимых оснований судами рассматриваются:

  • временные кассовые разрывы, сезонность производственного цикла и задержки платежей со стороны контрагентов по государственным контрактам, подтверждённые данными бухгалтерской отчётности;

  • нахождение организации в процессе реструктуризации или реализации антикризисного плана при наличии заключённых предварительных договоров и ожидаемых финансовых поступлений;

  • падение доходов или существенное увеличение обязательных расходов у индивидуального предпринимателя или физического лица, подтверждённое справками о доходах, первичными чеками и выписками по банковским счетам;

  • добровольное частичное погашение суммы долга до обращения в суд, демонстрирующее добросовестность должника;

  • отсутствие фактов сокрытия имущества, вывода активов или совершения сделок с признаками оспоримости.

2. Сравнительный анализ процессуальных инструментов

Выбор конкретной правовой формы зависит от характера финансовых затруднений и источников поступления средств.

Сравнение доступных механизмов изменения порядка исполнения включает следующие параметры:

Отсрочка исполнения решения суда:

  • правовая суть: временный перенос даты начала принудительного взыскания на определенный календарный срок;

  • условия применения: наличие острой, но кратковременной проблемы с ликвидностью при наличии доказанной даты поступления средств;

  • доказательственная база: контракты с фиксированной датой оплаты, решения о выделении субсидий или кредитных линий;

  • основные причины отказа: неопределённость запрошенного срока, отсутствие документов о будущих поступлениях и нарушение прав взыскателя на своевременную компенсацию.

Рассрочка исполнения решения суда:

  • правовая суть: разделение общей суммы задолженности на фиксированные периодические платежи по утвержденному графику;

  • условия применения: наличие стабильного, но ограниченного ежемесячного денежного потока, не позволяющего погасить долг одномоментно;

  • доказательственная база: обоснованный график погашения долга, выписки по расчётным счетам и прогноз движения денежных средств;

  • основные причины отказа: завышенный период рассрочки, отсутствие финансового обоснования сумм в графике и задержка платежей.

Изменение способа и порядка исполнения решения:

  • правовая суть: замена установленного судебным актом механизма взыскания на альтернативный вариант;

  • условия применения: невозможность или крайняя нецелесообразность исполнения решения первоначальным путем;

  • доказательственная база: акты отсуствия имущества, экспертные оценки ликвидностей активов и согласия третьих лиц;

  • основные причины отказа: попытка косвенного пересмотра вступившего в силу решения суда по существу или уменьшения присуждённой суммы.

3. Расчёт государственной пошлины и процессуальные издержки

Обращение с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта облагается государственной пошлиной. Размеры сборов зафиксированы Налоговым кодексом Российской Федерации и зависят от юрисдикции рассматривающего спор суда.

Фиксированные ставки государственной пошлины составляют:

  • 3 000 рублей — при подаче заявления в суды общей юрисдикции;

  • 10 000 рублей — при обращении в арбитражные суды.

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в полном объёме, выступает обязательным приложением к заявлению. Его отсутствие влечет оставление обращения без движения.

4. Алгоритм подготовки заявления и судебного графика

При формировании рассрочки ключевым элементом выступает финансовая модель погашения. График составляется с равными или нарастающими платежами, соотнесёнными с реальными операционными циклами бизнеса.

Процесс подготовки и подачи обращения включает следующие шаги:

  1. определить компетентный орган — заявление подаётся в суд, вынесший решение по первой инстанции, либо в суд по месту исполнения акта;

  2. сформировать пакет приложений — составить выписку по расчётным счетам, реестр дебиторской задолженности и обоснование графика траншей;

  3. оплатить государственную пошлину по реквизитам соответствующего суда и приложить квитанцию к общему комплекту;

  4. направить копии заявления с приложениями всем участникам исполнительного производства заказным письмом с описью вложения;

  5. подать заявление через канцелярию суда, систему «Мой Арбитр» или ГАС «Правосудие»;

  6. принять участие в судебном заседании для защиты предложенной финансовой модели;

  7. получить определение суда и незамедлительно направить его в подразделение ФССП для приостановления или перестройки исполнительных действий.

Определение суда об отсрочке или рассрочке вступает в силу немедленно, однако может быть обжаловано взыскателем в апелляционном порядке.

5. Структура и требования к содержанию заявления

Заявление составляется в строгом письменном формате без использования оценочных суждений и общих формулировок.

В структуру документа в обязательном порядке включаются:

  • вводная часть с указанием наименования суда, сведений о сторонах процесса, номера дела и реквизитов исполнительного производства;

  • описательная часть с указанием даты вынесения решения, итоговой суммы долга и текущего размера неисполненного обязательства;

  • мотивировочная часть с хронологическим описанием причин, препятствующих единовременной оплате, и ссылками на финансовые документы;

  • графическая часть с помесячным расчётом сумм и дат погашения задолженности;

  • просительная часть с четко сформулированным требованием о предоставлении отсрочки или рассрочки;

  • перечень приложенных документов, включая подлинник квитанции об уплате пошлины, доказательства отправки копий сторонам и полномочия представителя.

Изменение порядка исполнения требует учета процессуальных критериев и глубокой проработки доказательственной базы. При наличии процессуальных сложностей (оспаривание документов, уклонение от контактов, вывод активов) сопровождение дела разумно доверить профильным юристам.

Информации об авторе

Даниил Кадыров

Даниил Кадыров

Управляющий партнер в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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