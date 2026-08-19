Отсрочка и рассрочка исполнения решения суда о взыскании задолженности

4. Алгоритм подготовки заявления и судебного графика

При формировании рассрочки ключевым элементом выступает финансовая модель погашения. График составляется с равными или нарастающими платежами, соотнесёнными с реальными операционными циклами бизнеса.

Процесс подготовки и подачи обращения включает следующие шаги:

определить компетентный орган — заявление подаётся в суд, вынесший решение по первой инстанции, либо в суд по месту исполнения акта; сформировать пакет приложений — составить выписку по расчётным счетам, реестр дебиторской задолженности и обоснование графика траншей; оплатить государственную пошлину по реквизитам соответствующего суда и приложить квитанцию к общему комплекту; направить копии заявления с приложениями всем участникам исполнительного производства заказным письмом с описью вложения; подать заявление через канцелярию суда, систему «Мой Арбитр» или ГАС «Правосудие»; принять участие в судебном заседании для защиты предложенной финансовой модели; получить определение суда и незамедлительно направить его в подразделение ФССП для приостановления или перестройки исполнительных действий.

Определение суда об отсрочке или рассрочке вступает в силу немедленно, однако может быть обжаловано взыскателем в апелляционном порядке.