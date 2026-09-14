Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

В девяностые на телевидении часто звучала фраза из ставшей знаменитой рекламы: «Заплати налоги и живи спокойно». В тот период постепенно формировалась культура добросовестной уплаты налогов, а государство стремилось обеспечить стабильное поступление средств в бюджет, предотвращая образование недоимок, прежде всего среди предпринимателей.

В девяностые на телевидении часто звучала фраза из ставшей знаменитой рекламы: «Заплати налоги и живи спокойно». В тот период постепенно формировалась культура добросовестной уплаты налогов, а государство стремилось обеспечить стабильное поступление средств в бюджет, предотвращая образование недоимок, прежде всего среди предпринимателей.

Сегодня ситуация во многом схожа. В условиях проведения СВО государству необходимо задействовать все доступные экономические ресурсы, поэтому контроль за полнотой и своевременностью налоговых поступлений усилился. Теперь внимание налоговых органов сосредоточено не только на крупнейших компаниях, но и на физических лицах, самозанятых и индивидуальных предпринимателях.

Такой подход, наряду с демонстративным стремлением некоторых публичных персон к показному благосостоянию, стал причиной повышенного интереса фискальных и правоохранительных структур к их доходам. Именно поэтому в поле зрения налоговых органов оказались блогеры и инфлюенсеры — среди них Лерчек, Блиновская и другие.

При этом важно отметить, что подобные вопросы затронули и многих других известных лиц, чьи имена не стали достоянием общественности. Произошло это лишь потому, что вовремя нашлись профессионалы, сумевшие грамотно подсказать, как правильно урегулировать ситуацию.

В рамках этого материала не ставится цель подробно рассматривать причины и предпосылки возникновения налоговых правонарушений — подобный анализ невольно может послужить «методическим пособием» для тех, кто ищет лазейки, чего допускать нельзя. Вместо этого попробуем смоделировать наиболее распространённые ситуации и показать, как следует действовать, если они возникли.

Чаще всего внимание фискальных органов начинается с налоговой проверки. Рассмотрим стандартную для бизнеса ситуацию — проверку юридического лица. Она может быть камеральной или выездной.

Камеральная проверка проводится документально, без выезда инспекторов. Её цель — выявить наличие недоимок, ошибок в расчётах и иных признаков нарушений налогового законодательства, которые могут свидетельствовать о совершении налогового правонарушения, включая случаи, образующие состав преступления.

Выездная проверка предполагает более глубокое вмешательство. Инспекторы посещают офис налогоплательщика, запрашивают документы на месте, проводят опросы сотрудников и контрагентов, анализируют бухгалтерские и управленческие материалы. Все процедуры и основания для их проведения подробно регламентированы Налоговым кодексом РФ.

При этом важно помнить, что в состав проверяющей группы помимо представителей ИФНС нередко включаются сотрудники МВД — преимущественно подразделений экономической безопасности. Это возможно в силу норм Федерального закона «О полиции», предоставляющего им более широкие властные полномочия.

Если налогоплательщик или его партнёры препятствуют действиям проверяющих, полиция вправе провести гласное оперативно-розыскное мероприятие — «обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». По сути, оно близко по форме к обыску, включая такие меры, как вскрытие помещений, сейфов и изъятие документов. Подобные действия могут сопровождаться присутствием спецподразделений, физическим обеспечением доступа и иными жёсткими процедурами.

Причём такие мероприятия возможны не только в отношении проверяемого предприятия, но и его контрагентов, что создаёт репутационные риски и способно существенно осложнить отношения между партнёрами. Основания для подобных действий предусмотрены Федеральными законами «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности». Именно поэтому инспекторы ИФНС, когда это возможно, стараются включать сотрудников МВД в состав рабочей группы.

Как показывает практика, подобные проверки позволяют собрать обширный объём информации: из бухгалтерских баз, компьютеров, мобильных устройств, найденных документов и черновых записей. На основании этих данных формируются акты налоговой проверки и решения налоговых органов, в которых нередко фигурируют многомиллионные суммы недоимок, штрафов и пеней.

Оспаривание таких решений, как правило, не приносит ощутимого результата: даже при частичном снижении начислений финансовая нагрузка остаётся значительной, а последствия для компании — крайне серьёзными.

После выявления недоимок по налогам, а также начисленных штрафов и пеней, налоговые органы обязаны принять меры по их взысканию в установленном законом порядке. В частности, инициируется списание средств со счетов организации и может быть наложен арест на её расчётные счета.

Некоторые руководители, оказавшиеся в подобной ситуации, пытаются «обойти систему» — выводят денежные средства под формальными предлогами, стремясь скрыть их от взыскания. Однако такие действия не остаются незамеченными: налоговые и правоохранительные органы легко отслеживают подобные транзакции. Более того, подобные действия образуют самостоятельный состав преступления, предусмотренный статьёй 199.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.

Блокировка счетов — одно из самых чувствительных последствий камеральных и выездных налоговых проверок. Она приводит к серьёзным сбоям в работе предприятия: сотрудники не могут проводить платежи по аренде, лизингу, кредитам, контрактам с партнёрами, а также выплачивать заработную плату. Для действующего бизнеса это часто означает фактическую приостановку, а иногда и полную остановку деятельности.

Кроме того, негативные последствия таких мер особенно ощутимы для компаний, работающих с государственными заказами, имеющих лицензии или участвующих в конкурсах. Репутационные риски и утрата деловой устойчивости в подобных случаях могут оказаться даже опаснее прямых финансовых потерь.

Даже если компания обжалует решение налогового органа, в ряде случаев материалы проверки направляются в Следственный комитет РФ. Это происходит автоматически, если сумма недоимок, сборов и страховых взносов за три любых последовательных финансовых года превышает 18 750 000 рублей. Такой порядок установлен межведомственными нормативными актами, обеспечивающими постоянный контроль за движением материалов между ИФНС и СК России.

Процессуальное сопровождение таких проверок нередко продолжают те же сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, которые участвовали в выездных мероприятиях и хорошо осведомлены о деталях дела.

По итогам проверки следователь принимает одно из трёх процессуальных решений в соответствии со статьёй 145 УПК РФ:

о возбуждении уголовного дела;

об отказе в возбуждении уголовного дела;

о передаче сообщения о преступлении по подследственности.

Стоит отметить, что передача сообщения о преступлении по подследственности встречается крайне редко. На практике это означает лишь то, что материалы дела будут направлены в иное подразделение Следственного комитета Российской Федерации. Поскольку расследование преступлений этой категории относится к исключительной компетенции СК России, сотрудники МВД лишь обеспечивают оперативное сопровождение. В итоге подобная передача всё равно сводится к двум основным вариантам: возбуждению уголовного дела либо отказу в его возбуждении.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, как правило, выносится по причине истечения сроков давности уголовного преследования, предусмотренных статьёй 78 Уголовного кодекса РФ. Это наиболее распространённый сценарий, встречающийся в подавляющем большинстве случаев.

Проверки налоговых органов охватывают три финансовых года подряд, то есть уже завершённые периоды. Если сумма неуплаченных налогов составляет до 56 250 000 рублей (так называемый особо крупный размер), то применяется квалификация по части 1 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов с организации. Данное деяние относится к категории преступлений небольшой тяжести, и срок давности по нему составляет два года со дня совершения преступления (пункт «а» части 1 статьи 78 УК РФ).

Учитывая, что налоговые проверки проводятся за прошлые периоды, а сами процедуры проверки и последующей передачи материалов в Следственный комитет занимают значительное время, к моменту регистрации материалов сроки давности нередко уже истекают. В таких случаях следователь выносит решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Особое значение имеет момент, с которого начинается исчисление срока давности по статье 199 УК РФ. Отсчёт ведётся с даты окончания последнего налогового периода, в который налогоплательщик был обязан представить декларацию по соответствующему налогу. Именно этот момент признаётся юридической отправной точкой для оценки давности уголовной ответственности.

Субъектом преступления, предусмотренного статьёй 199 УК РФ, признаётся единоличный исполнительный орган юридического лица — чаще всего это генеральный директор. Поскольку юридическое лицо не может функционировать без руководителя, именно он официально отражён во всех учредительных и отчётных документах, а значит, становится основной фигурой в подобных делах.

Если сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли, следователь выносит постановление об отказе в возбуждении дела. Однако это решение не является реабилитирующим. Иными словами, уголовное наказание не применяется, но обязанность возместить ущерб государству сохраняется. Генеральный директор может быть привлечён к возмещению недоимок, пеней и штрафов уже как физическое лицо, особенно если у самой организации нет средств для погашения задолженности. В таких случаях прокуратура вправе предъявить гражданский иск о взыскании ущерба, что может повлечь арест личного имущества и блокировку банковских счетов.

Распространённая практика — назначение так называемого номинального директора, формально занимающего должность, но не участвующего в управлении компанией. Подобные схемы давно известны правоохранительным органам. Процедура доказывания фиктивности таких назначений не вызывает трудностей: следователи устанавливают, кто реально принимает решения, управляет финансами и заключает сделки.

Переходя к решению о возбуждении уголовного дела, следует учитывать, что часть 2 статьи 199 УК РФ предусматривает ответственность не только за особо крупные суммы уклонения (свыше 56 250 000 рублей), но и за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Так, если генеральный директор действовал совместно с учредителем или иным лицом, контролирующим организацию, то их действия квалифицируются как соучастие. В ситуациях, когда сумма недоимки недостаточна для признания преступления «особо крупным», а сроки давности по части 1 статьи 199 УК РФ уже истекли, следственные органы могут применить квалификацию по части 2 статьи 199 УК РФ именно по признаку группы лиц. Эта часть относится к преступлениям средней тяжести, а срок давности привлечения по ней составляет шесть лет. Такой подход позволяет правоохранительным органам исключить возможность ухода от ответственности и обеспечить реальное возмещение ущерба бюджету.

Следственная практика показывает, что уголовные дела по статье 199 УК РФ чаще всего возбуждаются «по факту», то есть без указания конкретного подозреваемого. Это даёт следователю возможность проводить процессуальные действия без уведомления потенциальных фигурантов.

На этом этапе генеральный директор и учредители, как правило, не осведомлены ни о передаче материалов из ИФНС, ни о регистрации сообщения о преступлении, ни о возбуждении уголовного дела. Следствие спокойно собирает доказательства, анализирует документы и финансовые операции, устанавливает имущество. Когда лицо получает статус обвиняемого, доказательная база уже сформирована, а возможности подготовить защиту — крайне ограничены.

После предъявления обвинения следователь, как правило, направляет в суд ходатайство о наложении ареста на имущество, которое затем оперативно исполняется соответствующими органами.

Арест имущества при наличии налоговой задолженности — одна из самых распространённых обеспечительных мер, применяемых в рамках налоговых и уголовных производств. Он может быть наложен на различные категории активов:

транспортные средства — через подразделения ГИБДД;

объекты недвижимости — через территориальные управления Роскадастра;

банковские счета — по распоряжению, направленному в кредитные организации;

водные суда — через управления ГИМС МЧС;

воздушные суда — посредством Росавиации;

самоходную технику — через органы Гостехнадзора;

доли в уставных капиталах — через регистрирующие подразделения ИФНС;

а также на ценные бумаги, биржевые счета, банковские ячейки и иные активы.

Следственные органы при этом не ограничены кругом лиц, чьё имущество может быть арестовано. Если установлено, что имущество, формально зарегистрированное на другое лицо, фактически принадлежит или контролируется обвиняемым, суд вправе наложить арест и на эти активы. Разница лишь в том, что арест имущества третьих лиц является временной мерой, действующей в течение срока следствия и продлеваемой по решению суда. Подобные случаи регулярно становятся предметом публичных разбирательств, особенно в громких делах с участием известных блогеров и медиаперсон.

Рассмотрим типовую ситуацию. Компания ООО «Строй123» прошла выездную налоговую проверку, по итогам которой была привлечена к ответственности за неуплату налога на прибыль за 2020–2022 годы в размере 60 млн рублей. В 2023 году по этому факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования, уже в 2024 году, генеральный директор выражает готовность добровольно погасить задолженность, чтобы избежать привлечения в качестве обвиняемого.

Однако в том же 2024 году налоговый орган проводит новую проверку и выявляет недоимку по НДС за 2021–2023 годы на сумму 100 млн рублей. Руководитель компании перечисляет на Единый налоговый счёт 60 млн рублей, полагая, что тем самым гасит первую задолженность. Но программа автоматического распределения налоговых поступлений направляет эти средства на частичное покрытие новой недоимки по НДС.

В результате средства не засчитаны как оплата прежнего долга, и фактически обе задолженности остаются неурегулированными. Это становится основанием для дальнейшего привлечения директора к ответственности — как за первый, так и за второй период. Следует учитывать, что иного порядка оплаты недоимок, кроме как через единый налоговый счёт, законодательством не предусмотрено.

Избежать подобных ситуаций без профессионального сопровождения практически невозможно. Только квалифицированный юрист способен оценить риски, выработать стратегию действий, правильно оформить документы и контролировать исполнение обязательств, чтобы предотвратить арест имущества и иные негативные последствия.

Своевременное обращение к специалистам позволяет минимизировать риски, сохранить активы и обеспечить законное урегулирование налоговых претензий.