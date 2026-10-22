Судебные споры при изъятии предмета лизинга

Изъятие предмета лизинга представляет собой реализацию права лизингодателя на односторонний отказ от договора в связи с просрочкой платежей, что переводит отношения сторон в стадию финального финансового взаиморасчета.

Одностороннее расторжение контракта требует соблюдения регламента: направления уведомления, ожидания установленного срока и фиксации даты прекращения обязательств, что юридически отсекает начисление последующих лизинговых платежей и штрафных санкций. На этапе передачи техники важно оформить акт приёма-передачи с исчерпывающим описанием износа, пробега, наработки моточасов, повреждений и комплектации, а также провести подробную фото- и видеофиксацию, поскольку отсутствие детальной дефектовки позволяет лизингодателю искусственно занизить рыночную стоимость оборудования при последующей оценке.

После прекращения договора стороны обязаны определить финальный экономический результат через механизм сальдирования встречных предоставлений. Итоговый расчёт строится на сопоставлении совокупных требований лизингодателя и полного объёма предоставления со стороны лизингополучателя. Формула расчёта выглядит следующим образом: размер привлечённого финансирования плюс плата за финансирование и расходы на изъятие минус фактически внесённые платежи и стоимость изъятого имущества.

При стоимости имущества 4 000 000 рублей, плате за финансирование 1 000 000 рублей и расходах на изъятие 150 000 рублей совокупная позиция лизингодателя составляет 5 150 000 рублей. Если лизингополучатель уплатил 2 500 000 рублей, а изъятое имущество оценено или реализовано за 2 800 000 рублей, его общее предоставление составляет 5 300 000 рублей. Разница рассчитывается как 5 150 000 рублей минус 5 300 000 рублей, что даёт минус 150 000 рублей. Данная сумма признаётся неосновательным обогащением лизингодателя и подлежит возврату лизингополучателю.

Процесс определения стоимости и продажи техники выступает основным источником финансовых манипуляций. Лизингодатели часто используют отчёты, составленные на дату, существенно отличающуюся от момента изъятия, передают технику аффилированным покупателям по заниженной стоимости, продают её в рамках закрытых процедур без информирования рынка или занижают цену под предлогом несуществующих скрытых дефектов.

Заявленный лизингодателем расчёт не является бесспорным и пересматривается арбитражными судами при выявлении недостоверности частного отчёта об оценке, продажи имущества по цене значительно ниже рыночной без обоснования, неправомерного включения будущих лизинговых платежей за периоды после расторжения договора или повторного учёта одинаковых санкций.

Пассивная позиция лизингополучателя приводит к автоматическому удовлетворению требований лизингодателя на основе представленных им документов. Для защиты финансовых интересов необходимо предъявлять встречные иски о перерасчёте сальдо или взыскании неосновательного обогащения, заявлять ходатайства о назначении судебной оценочной экспертизы, сопоставлять потенциальную выгоду оспаривания с затратами на экспертизу, избегать подписания соглашений о признании долга до проведения финансового аудита и сохранять полную первичную документацию. При наличии процессуальных сложностей, связанных с оспариванием первичных документов, уклонением контрагента от контактов, проведением судебных оценочных экспертиз или риском вывода активов, сопровождение дела разумно доверить профильным юристам для минимизации финансовых и процессуальных рисков.