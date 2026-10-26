Расчет и взыскание сальдо встречных обязательств при спорах из договоров лизинга

Сценарии сальдирования в судебных спорах

Сценарий 1. Расторжение договора и реализация имущества

При покупке техники за 10 000 000 рублей и внесении аванса 2 000 000 рублей размер финансирования составляет 8 000 000 рублей. При ставке платы за финансирование 12,5% годовых и периоде пользования до реализации имущества в 455 дней плата за финансирование рассчитывается следующим образом: 8 000 000 рублей умножить на 12,5% умножить на 455 и разделить на 365, что даёт 1 246 575,34 рубля.

При документально подтверждённых расходах на изъятие в 200 000 рублей и соразмерной неустойке 150 000 рублей совокупные требования лизингодателя составляют: 8 000 000 рублей плюс 1 246 575,34 рубля плюс 200 000 рублей плюс 150 000 рублей, что равняется 9 596 575,34 рубля.

Встречное предоставление включает уплаченный аванс 2 000 000 рублей, текущие платежи в размере 3 000 000 рублей и выручку от продажи техники 5 500 000 рублей, что суммарно даёт 10 500 000 рублей.

Сальдо рассчитывается как 9 596 575,34 рубля минус 10 500 000 рублей, что даёт минус 903 424,66 рубля. Данная сумма составляет переплату лизингополучателя и подлежит взысканию с лизингодателя.