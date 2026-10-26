Расчет и взыскание сальдо встречных обязательств при спорах из договоров лизинга

Разбирательство в арбитражном суде сводится не к автоматическому взысканию задолженности по графику платежей, а к установлению финансового результата сделки через механизм сальдирования. Окончательная сумма определяется как разница между совокупным объёмом предоставления лизингодателя и всеми встречными поступлениями от лизингополучателя.
Экономическая модель и методология сальдирования
Судебная механика расчёта опирается на сопоставление двух встречных денежных потоков на дату прекращения договора.
Первый поток образуют требования лизингодателя:
невозмещённая часть финансирования (остаток инвестиционной стоимости предмета лизинга);
плата за предоставленное финансирование за период фактического пользования денежными средствами;
документально подтверждённые расходы на изъятие, хранение, транспортировку и реализацию имущества;
соразмерные договорные неустойки и штрафные санкции.
Во второй поток включаются зачётные элементы со стороны лизингополучателя:
фактически внесённые лизинговые платежи (включая авансовый платёж);
выручка от реализации изъятого имущества либо его рыночная стоимость при возврате;
полученное страховое возмещение при повреждении или утрате предмета лизинга;
обеспечительные депозиты и иные компенсационные выплаты.
Правовая квалификация платежа требует обязательного разделения лизингового взноса на погашение стоимости имущества и плату за финансирование. Включение в требования будущих платежей за периоды после расторжения договора без учёта возвращённого имущества признаётся судами неосновательным обогащением.
Алгоритм формирования и проверки расчётной базы
Для построения устойчивой процессуальной позиции необходима последовательная фиксация каждого элемента финансовой модели.
Фиксация юридического момента прекращения договора. Датой прекращения обязательств признаётся день получения лизингополучателем уведомления об одностороннем отказе, дата подписания соглашения о расторжении либо дата изъятия имущества, если это прямо предусмотрено контрактом. На эту дату прекращается начисление текущих лизинговых платежей и фиксируется объём инвестиционного долга.
Расчёт невозмещённого финансирования. Из первоначальной цены приобретения предмета лизинга с учётом дополнительных сопутствующих расходов вычитается та часть фактически внесённых платежей, которая направлялась на погашение основного тела финансирования.
Определение платы за финансирование. Доход лизингодателя начисляется исключительно за период фактического пользования денежными средствами — от момента выдачи финансирования до даты реализации имущества или его возврата. Применяется следующая формула: размер финансирования умножается на годовую ставку платы за финансирование и на количество дней фактического пользования, после чего полученное значение делится на количество дней в году.
Учёт стоимости предмета лизинга. При реализации техники третьему лицу в расчёт закладывается фактическая цена сделки. При сохранении имущества у лизингодателя за основу берётся его рыночная стоимость на дату возврата, подтверждённая отчётом независимого оценщика.
Формула итогового сальдирования выражается следующим образом: сумма требований лизингодателя (невозмещённое финансирование плюс плата за финансирование плюс расходы и неустойки) минус сумма встречного предоставления (уплаченные платежи плюс выручка от реализации или оценочная стоимость имущества).
Если итоговый результат положительный, образуется задолженность лизингополучателя. Если результат отрицательный, возникает неосновательное обогащение на стороне лизингодателя, подлежащее возврату лизингополучателю.
Сценарии сальдирования в судебных спорах
Сценарий 1. Расторжение договора и реализация имущества
При покупке техники за 10 000 000 рублей и внесении аванса 2 000 000 рублей размер финансирования составляет 8 000 000 рублей. При ставке платы за финансирование 12,5% годовых и периоде пользования до реализации имущества в 455 дней плата за финансирование рассчитывается следующим образом: 8 000 000 рублей умножить на 12,5% умножить на 455 и разделить на 365, что даёт 1 246 575,34 рубля.
При документально подтверждённых расходах на изъятие в 200 000 рублей и соразмерной неустойке 150 000 рублей совокупные требования лизингодателя составляют: 8 000 000 рублей плюс 1 246 575,34 рубля плюс 200 000 рублей плюс 150 000 рублей, что равняется 9 596 575,34 рубля.
Встречное предоставление включает уплаченный аванс 2 000 000 рублей, текущие платежи в размере 3 000 000 рублей и выручку от продажи техники 5 500 000 рублей, что суммарно даёт 10 500 000 рублей.
Сальдо рассчитывается как 9 596 575,34 рубля минус 10 500 000 рублей, что даёт минус 903 424,66 рубля. Данная сумма составляет переплату лизингополучателя и подлежит взысканию с лизингодателя.
Сценарий 2. Учёт ранее присужденных сумм и исключение двойного взыскания
Если до расторжения договора суд уже взыскал с лизингополучателя задолженность в размере 920 000 рублей (из которых 800 000 рублей — основной долг, а 120 000 рублей — неустойка), но решение ещё не было фактически исполнено, повторное включение этих сумм в общее сальдо недопустимо.
При объёме финансирования 6 000 000 рублей, начисленной плате за финансирование 1 294 165,98 рубля, расходах 150 000 рублей и неустойке 150 000 рублей совокупные требования составляют 7 594 165,98 рубля. При фактически уплаченных платежах 2 500 000 рублей и выручке от реализации 3 000 000 рублей зачётный поток равен 5 500 000 рублей.
Сальдо до корректировки составляет: 7 594 165,98 рубля минус 5 500 000 рублей, что равняется 2 094 165,98 рубля. Во избежание двойного взыскания из этой суммы вычитается ранее присужденный неприведённый к исполнению долг: 2 094 165,98 рубля минус 920 000 рублей. Итоговое требование к взысканию в новом процессе составляет 1 174 165,98 рубля.
Процессуальные риски
Основной узел конфликтов при сальдировании связан с манипуляциями продажной ценой предмета лизинга. Продажа имущества аффилированным лицам по заниженной стоимости или использование отчётов оценки, выполненных без учёта реального рынка, влечёт пересчёт сальдо судом на основе судебной экспертизы.
При формировании доказательственной базы стороны должны учитывать следующие риски:
предъявление нерыночной цены реализации предмета лизинга влечёт замену выручки на показания независимой судебной экспертизы;
попытка начисления неустоек накопительным итогом без ограничения их компенсационной природой приводит к их судебному снижению;
пропуск сроков давности, отсчитываемых с момента реализации имущества или получения информации об итоговой цене продажи, влечёт отказ в иске;
ошибочная квалификация налога на добавленную стоимость в составе выручки как чистого убытка приводит к исключению соответствующих сумм из расчёта;
отсутствие первичных актов приёма-передачи с детальной описью повреждений лишает возможности обосновать снижение цены имущества.
Для защиты интересов лизингополучателю требуется заявлять встречный иск, требовать назначения судебной оценочной экспертизы и блокировать попытки повторного взыскания ранее присужденных сумм. Лизингодатель, в свою очередь, обязан обеспечить прозрачность торгов и полную первичную документацию по расходам.
При наличии процессуальных сложностей, связанных с оспариванием первичных документов, уклонением контрагента от контактов, проведением судебных оценочных экспертиз или риском вывода активов, сопровождение дела разумно доверить профильным юристам для минимизации финансовых и процессуальных рисков.