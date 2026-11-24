Категории документов и компетенция ведомств

Действие Гаагской конвенции распространяется на официальные документы, созданные на территории одного государства и подлежащие предъявлению на территории другого.

К официальным документам относятся:

бумаги от судебных органов, включая прокуратуру, секретарский аппарат, суды и судебных исполнителей;

административные документы, такие как справки об отсутствии судимости, архивные выписки и свидетельства органов ЗАГС;

нотариальные акты, включая доверенности, согласия, завещания, договоры и удостоверенные копии;

официальные пометки вроде регистрационных отметок или подтверждений дат.

Конвенция прямо исключает из сферы своего действия документы, составленные дипломатическими или консульскими агентами, а также административные бумаги, имеющие прямое отношение к коммерческим или таможенным операциям, включая инвойсы, контракты купли-продажи, декларации и накладные.

В Российской Федерации полномочия по проставлению апостиля распределены между ведомствами:

Министерство юстиции Российской Федерации принимает нотариальные копии, переводы, судебные акты и исполнительные листы;

органы записи актов гражданского состояния проставляют штамп на оригиналы выданных ими свидетельств;

Министерство внутренних дел Российской Федерации заверяет справки о наличии или отсутствии судимости;

Рособрнадзор принимает оригиналы дипломов, аттестатов и документов об учёных степенях;

Росархив штампует архивные справки и выписки.

Государственная пошлина за выдачу апостиля регламентирована Налоговым кодексом Российской Федерации и составляет 2 500 рублей за один документ.