Фактором неопределённости выступает вторичный комплаенс иностранных банков и платёжных институтов. Финансовые организации за рубежом, опасаясь вторичных санкций и ограничений со стороны регуляторов США, Европейского союза и Великобритании, применяют жёсткие автоматизированные и ручные алгоритмические проверки.

Бизнес сталкивается с триадой рисков:

заморозка средств на счетах банков-корреспондентов без чётких сроков разблокировки;

возврат платежа за вычетом комиссий посредниками, влекущий прямые финансовые убытки и задержки сроков до трех-шести недель;

правовые и налоговые последствия внутри Российской Федерации, включая нарушение валютного законодательства и претензии банков по закону № 115-ФЗ из-за использования непрозрачных схем.

Для предотвращения заморозки ликвидности юридический и финансовый отделы проводят сквозную проверку до отправки платежа через систему банк-клиент.