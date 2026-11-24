Фактором неопределённости выступает вторичный комплаенс иностранных банков и платёжных институтов. Финансовые организации за рубежом, опасаясь вторичных санкций и ограничений со стороны регуляторов США, Европейского союза и Великобритании, применяют жёсткие автоматизированные и ручные алгоритмические проверки.
Бизнес сталкивается с триадой рисков:
заморозка средств на счетах банков-корреспондентов без чётких сроков разблокировки;
возврат платежа за вычетом комиссий посредниками, влекущий прямые финансовые убытки и задержки сроков до трех-шести недель;
правовые и налоговые последствия внутри Российской Федерации, включая нарушение валютного законодательства и претензии банков по закону № 115-ФЗ из-за использования непрозрачных схем.
Для предотвращения заморозки ликвидности юридический и финансовый отделы проводят сквозную проверку до отправки платежа через систему банк-клиент.
Чек-лист перед отправкой платежа по шагам
Проверка одного юридического лица-получателя не обеспечивает прохождение платежа. Иностранные банки при автоматическом скрининге применяют правило пятидесяти процентов, согласно которому компания подпадает под ограничения, если половина её активов принадлежит лицам из санкционных списков. Скоринг задерживает транзакции при задействовании логистических операторов из закрытых перечней.
Алгоритм проверки субъектов включает действия:
проверка структуры владения получателя до конечных бенефициаров для исключения подсанкционных лиц среди учредителей;
сверка руководящего состава получателя с актуальными санкционными перечнями SDN, SSI, а также списками Великобритании и Европейского союза;
аудит логистической цепочки с установлением завода-изготовителя, судовладельца, идентификационных номеров судов и транзитных портов.
Большинство блокировок связано с отслеживанием кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Совпадение кода с приложениями к санкционным регламентам останавливает транзакцию.
Для проверки предмета сделки необходимо:
перепроверять первые шесть цифр кода ТН ВЭД по международным классификаторам во избежание расхождений с кодировкой в стране назначения;
сверять код товара с реестрами оборудования двойного назначения и высокотехнологичных элементов микроэлектроники;
приводить описание товара в документах к международному стандарту, избегая размытых технических терминов.
Мелкие технические расхождения между контрактом, инвойсом и платёжным поручением вызывают уход платежа на ручную проверку, повышая риск отмены.
Синхронизация документации требует:
сверки реквизитов, наименований сторон, адресов и SWIFT-кодов во всех документах до полного совпадения;
проверки валюты расчётов и фиксации механизмов конвертации при мультивалютных сделках в тексте соглашения;
формирования исчерпывающего назначения платежа с указанием реквизитов контракта, кода ТН ВЭД, отметки о налоге на добавленную стоимость и указания на гражданское назначение продукции.
При невозможности прямого расчёта компании используют платёжных агентов в третьих юрисдикциях, что порождает риски отказа в зачислении средств и претензий налоговых органов.
Работа с агентами регламентируется следующими правилами:
проведение процедур проверки контрагента в отношении платёжного посредника, включая аудит срока существования компании и лицензий;
оформление трёхстороннего соглашения о перемене лиц в обязательстве с указанием того, что агент действует за счёт принципала;
фиксация в договоре обязанности агента предоставить отчёт, банковский ордер от финального банка и подтверждение получения средств поставщиком;
распределение финансовой ответственности и сроков возврата средств при отмене операции.
Успешное прохождение зарубежного комплаенса не исключает блокировки внутри России. Банки обязаны соблюдать требования валютного законодательства и специальные экономические меры.
Для внутренней безопасности требуется:
проверка соответствия платежа валютному законодательству без нарушения действующих лимитов и с оформлением уникального номера контракта;
формирование пакета документов для банка, включая зарегистрированный контракт, спецификации и инвойсы;
подготовка экономического обоснования сделки при использовании агентских маршрутов для финансового мониторинга кредитной организации.
Сравнение платёжных каналов и комплаенс-рисков
Уровень рисков различается в зависимости от выбранного маршрута.
прямые переводы через неподсанкционные банки характеризуются высоким риском блокировки на уровне корреспондентов США и ЕС, требуют полного комплекта транспортных и контрактных документов с гарантийными письмами о гражданском назначении;
привлечение платёжных агентов в дружественных юрисдикциях несёт умеренно-высокий риск налоговых претензий по неподтверждённым расходам, требует трёхсторонней договорной обвязки и подтверждающих SWIFT-документов;
вексельные и клиринговые схемы связаны с критическими рисками нарушения валютного законодательства, сложностями закрытия уникальных номеров контрактов и требуют согласования с валютным контролем;
цифровые финансовые активы и криптовалюты сопровождаются высокой неопределенностью регулирования и сложностями бухгалтерского учета, требуя документального подтверждения источников происхождения средств.
Использование докризисных шаблонов контрактов без учёта форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокировками, приводит к просрочкам перед поставщиками при отмене платежей. В договоры закладываются мультивалютные оговорки и порядок действий при задержках средств. Попытки скрыть платёжный маршрут от валютного контроля или банка-получателя вызывают блокировку счетов по признакам подорганизменных операций и обвинения в нецелевом расходовании средств. Обеспечивается полная прозрачность трёхсторонней договорной обвязки. Игнорирование проверки фактических заводов-изготовителей при чистом контрагенте приводит к остановке платежей из-за санкционных ограничений на уровне производителей, что требует проведения сквозного аудита всей цепочки.
При наличии сложностей, связанных с прохождением банковского комплаенса, валютным контролем или структурированием сложных платёжных маршрутов, сопровождение сделок разумно доверить профильным юристам.