Обзор правовых категорий споров

При взыскании задолженности и неосновательного обогащения по внешнеторговым контрактам российские заказчики иногда задерживают оплату, ссылаясь на банковские ограничения или санкции. Иностранному поставщику требуется направить претензию с расчетом долга и неустойки, на ответ на которую по закону отводится тридцать дней. Параллельно формируется доказательная база из международных транспортных накладных, актов приема-передачи, инвойсов и банковских выписок, а вместе с иском подается ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества должника. Судебная практика подтверждает, что санкционные ограничения со стороны третьих стран не освобождают от обязанности оплатить фактически принятый товар.

В сфере защиты интеллектуальной собственности зарубежные правообладатели борются с ввозом контрафакта и незаконным использованием товарных знаков. Первым этапом становится нотариальное обеспечение доказательств нарушения, после чего нарушителю направляется претензия. При отказе удовлетворить требования подается иск в Арбитражный суд или Суд по интеллектуальным правам с требованиями об уничтожении контрафакта и выплате компенсации. Обязательным условием выступает наличие действующей правовой охраны объекта на территории Российской Федерации через национальную регистрацию в Роспатенте или международную регистрацию.

При прямом ввозе продукции российские таможенные органы выносят решения о корректировке таможенной стоимости или изменении кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с доначислением пошлин и налога на добавленную стоимость. Первоочередной задачей выступает внесение денежного обеспечения для выпуска товара в оборот во избежание простоя на складе временного хранения, после чего формируется пакет документов для подтверждения стоимости по цене сделки и подачи искового заявления. Предоставление неполного или нелегализованного комплекта первичных документов завода-изготовителя, включая экспортные декларации страны отправления с таможенными отметками, приводит к отказу судов в удовлетворении требований.

В спорах с цифровыми платформами и маркетплейсами иностранные продавцы сталкиваются с блокировками аккаунтов, удержанием выручки или утерей партий товара на складах. Досудебная стадия включает выгрузку внутренней отчетности из личного кабинета, нотариальную или техническую фиксацию данных и направление претензии. При отсутствии урегулирования спор передается в арбитражный суд. Судебная практика исходит из того, что правила оферты маркетплейсов не способны ограничивать процессуальные права иностранных субъектов бизнеса из-за отсутствия у них местного идентификационного номера налогоплательщика.

При наличии сложностей, связанных с легализацией процессуальных документов, подготовкой доказательственной базы для арбитражных судов или сопровождением трансграничных споров, защиту интересов разумно доверить профильным юристам.