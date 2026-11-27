Согласно статьям 247 и 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, зарубежные организации обладают равными процессуальными правами с российскими компаниями и имеют прямой доступ к арбитражной системе. Присутствие компании из недружественной юрисдикции не служит основанием для отказа в принятии иска. Верховный Суд Российской Федерации зафиксировал принцип равенства сторон, в соответствии с которым зарубежный бизнес без локальной регистрации вправе взыскивать долги, защищать патенты и бренды, оспаривать решения таможенных органов и требовать возмещения убытков от российских контрагентов и цифровых платформ.
Для подачи искового заявления в арбитражный суд иностранной компании необходимо сформировать комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия:
наличие в контракте условия о подсудности государственному арбитражному суду Российской Федерации либо наступление оснований статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса;
свежую выписку из торгового реестра страны происхождения с подтверждением полномочий руководителя;
проставленный апостиль или пройденную процедуру консульской легализации на всех иностранных документах;
оформленную за рубежом судебную доверенность на представителя с апостилем и нотариально заверенным переводом всех материалов на русский язык.
Выбор судебной инстанции
Выбор между государственным арбитражным судом и третейским разбирательством определяется содержанием контракта и правовой природой конфликта. Обращение в государственный арбитражный суд выступает единственным вариантом, когда в договоре отсутствует арбитражная оговорка либо спор относится к категории публичных и внедоговорных дел, включая оспаривание решений таможни, защиту товарных знаков или разбирательства с маркетплейсами. Преимуществами этой инстанции являются скорость рассмотрения споров от трёх до шести месяцев, возможность оперативного ареста счетов и имущества должника до вынесения решения, а также получение исполнительного листа сразу после вступления судебного акта в силу.
Обращение в Международный коммерческий арбитраж (МКАС при ТПП РФ) возможно исключительно при наличии во внешнеторговом контракте прямой оговорки о передаче споров в эту институцию. МКАС выбирается в ситуациях, когда сторонам требуется полная конфиденциальность и привлечение профильных специалистов в сфере международной торговли. Разбирательство в МКАС занимает больше времени, требует высоких арбитражных сборов и отдельного обращения в государственный суд за выдачей исполнительного листа.
Обзор правовых категорий споров
При взыскании задолженности и неосновательного обогащения по внешнеторговым контрактам российские заказчики иногда задерживают оплату, ссылаясь на банковские ограничения или санкции. Иностранному поставщику требуется направить претензию с расчетом долга и неустойки, на ответ на которую по закону отводится тридцать дней. Параллельно формируется доказательная база из международных транспортных накладных, актов приема-передачи, инвойсов и банковских выписок, а вместе с иском подается ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества должника. Судебная практика подтверждает, что санкционные ограничения со стороны третьих стран не освобождают от обязанности оплатить фактически принятый товар.
В сфере защиты интеллектуальной собственности зарубежные правообладатели борются с ввозом контрафакта и незаконным использованием товарных знаков. Первым этапом становится нотариальное обеспечение доказательств нарушения, после чего нарушителю направляется претензия. При отказе удовлетворить требования подается иск в Арбитражный суд или Суд по интеллектуальным правам с требованиями об уничтожении контрафакта и выплате компенсации. Обязательным условием выступает наличие действующей правовой охраны объекта на территории Российской Федерации через национальную регистрацию в Роспатенте или международную регистрацию.
При прямом ввозе продукции российские таможенные органы выносят решения о корректировке таможенной стоимости или изменении кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с доначислением пошлин и налога на добавленную стоимость. Первоочередной задачей выступает внесение денежного обеспечения для выпуска товара в оборот во избежание простоя на складе временного хранения, после чего формируется пакет документов для подтверждения стоимости по цене сделки и подачи искового заявления. Предоставление неполного или нелегализованного комплекта первичных документов завода-изготовителя, включая экспортные декларации страны отправления с таможенными отметками, приводит к отказу судов в удовлетворении требований.
В спорах с цифровыми платформами и маркетплейсами иностранные продавцы сталкиваются с блокировками аккаунтов, удержанием выручки или утерей партий товара на складах. Досудебная стадия включает выгрузку внутренней отчетности из личного кабинета, нотариальную или техническую фиксацию данных и направление претензии. При отсутствии урегулирования спор передается в арбитражный суд. Судебная практика исходит из того, что правила оферты маркетплейсов не способны ограничивать процессуальные права иностранных субъектов бизнеса из-за отсутствия у них местного идентификационного номера налогоплательщика.
При наличии сложностей, связанных с легализацией процессуальных документов, подготовкой доказательственной базы для арбитражных судов или сопровождением трансграничных споров, защиту интересов разумно доверить профильным юристам.