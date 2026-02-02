⁉️ Подоспели налоговые НДС документы

Итак, друзья, стартуем новый год налогового максимализма. Январской прокрастинации — нет, еженедельным обзорам — да! Стандартно по понедельникам обсуждаем то, чего еще нового извергла наша любимая налоговая система. В этот раз о наболевшем: новые формы НДС документов утверждены.

То, что потребуются изменения форм счета-фактуры, книг покупок и продаж, а также декларации по НДС стало понятно еще в прошлом году, как только были обнародованы НДС-поправки в рамках налоговой реформы 2026. Это и увеличение ставки до 22% и новый обязательный реквизит в отгрузочном счете-фактуре – дата и номер счета-фактуры на аванс.



Проект новой декларации по НДС появился в конце прошлого года. И если сдавать декларацию с учетом состоявшихся изменений предстоит только в апреле, то формы счета-фактуры и книг нужны были бизнесу «уже вчера». В пожарном порядке их выслала ФНС в канун Нового года виде рекомендуемых форм.

Формы хоть и рекомендуемые, но обязательные. Если вы работаете с авансами, то самовольно втыкать в отгрузочном счете-фактуре куда попало реквизиты авансового документа чревато🤷‍♂️



С книгами тоже самое. В действующей форме книги продаж просто негде отражать операции по ставке 22%. Это позволяет сделать только рекомендуемая форма.

Поэтому рекомендуемые формы, по сути, стали обязательными для многих.



И вот на прошлой неделе наконец-то появились утвержденные Правительством формы, которые учитывают НДС-изменения.

Хорошая, если можно так сказать, новость заключается в том, что утвержденные формы ничем не отличаются от тех, что рекомендовала ФНС. Поэтому тем, кто уже перешел на рек.формы, менять ничего не придется.



Постановление Правительства, утвердившее новые формы вступит в силу только с 1 апреля 2026 г. То есть, формально, можно применять и старые формы счетов-фактур и книг, если, конечно, получится.

ФНС под стать Правительству на прошлой неделе утвердила обновленную форму декларации по НДС. Из основных изменений всё тоже: строки для новой ставки 22%, изменения в разд. 8 и 9 декларации, учитывающие новые формы книг покупок и продаж.



Отчитываться по новой форме нужно будет уже начиная с 1 квартала 2026 года.



Знакомимся с Постановлением Правительства РФ от 23.01.2026 № 26 и Приказом ФНС России от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@.